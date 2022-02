Anaidi reagon për debatin e Donaldin me Einxhel: Nëse do thoshte çdo gjë që di për moderatoren…

Anaidi, një nga fituesit “Big Brother” komenton vazhdimisht këtë reality shoë dhe nuk i ka shpëtuar as debati i ashpër mes Einxhelit dhe Donaldit.





Anaidi ka qenë së fundmi në një lidhje live në rrjete sociale dhe “abcneës.al” shkruan se ish-banori ka thënë se nëse Donaldi do përdorte gjithçka di për moderatoren, do kishin fikur televizorin.

Anaidi: Ty nuk të ndërpret njeri kur flet, sa të keqe e ke këtë.

Neda: E ke bërë vetë atë emision, për çfarë shkove, për “Dua të të bëj të lumtur” apo “Big Brother”? A i more me gjoks të gjithë sulmet që të erdhën dhe i shkove deri në fund gjërave.

Anaidi: Jo pra jo. Nëse Donaldi do përdorte mbi sup çdo gjë që di për atë, do kishim fik televizorin ne tani.