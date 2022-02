Grup i strukturuar kriminal, trafikim narkotikësh dhe armëmbajtje pa leje, dënohet me 12 vjet burg Astrit Avdyli

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar shpalli të premten vendimin për dënimin e Astrit Avdyli dhe tre të pandehurve të tjerë të njohur si anëtarë të një grupi kriminal me shtrirje të gjerë dhe me bazë në zonën e Shijakut, me aktivitet kryesor trafikimin e narkotikëve.





Hetimet për këtë grup nisën në vitin 2016 për dyshimet për trafik droge por përgjimet e grupit kriminal dhe bashkëpunëtorëve të tyre në Durrës, Kavajë, Lezhë dhe Dibër, zbuluan mes të tjerash një angazhim të të dyshuarve jo vetëm në trafikun e drogës por edhe në mbështetjen e zyrtarëve të ndryshëm socialistë në fushatat e tyre zgjedhore në zgjedhjet e parakohshme në Dibër në 11 shtator 2016 si dhe më pas, në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2017, në të cilat, Partia Socialiste arriti fitoren e vet më të madhe politike në 15 vjet.

Në vijim çështja u segmentua në dhjetëra çështje të tjera, ku të pandehurit janë dërguar për gjykim në grupe për episode të caktuara të veprimtarive kriminale të dyshuara. Të premten, trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët Atalanta Zeqiraj, Erion Bani dhe Sokol Pina ka marrë vendim për pesë prej këtyre të pandehurve, një prej të cilëve është shpallur i pafajshëm.

Konkretisht, është dënuar 12 vjet burgim një prej të akuzuarve si kreu i grupit kriminal, i pandehuri Astrit Balliu (alias Avdyli, Sulejmani) për kryerjen e veprës penale “trafikimi i narkotikëve”, në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal; “kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i struakturuar kriminal” dhe “mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Po ashtu janë deklaruar fajtorë për përfshirje në trafik e shitje narkotikësh dhe dy të pandehur të tjerë, Iskënder Sale (alias Mehmet Gjini) dhe Xhemal Shala të cilët janë dënuar me nga 15 vjet burgim; ndërsa Jasin Kala (alias Avdyli) është dënuar me 7 vjet burg për pastrim parash.

I pandehuri Fatos Llatfiu është dënuar për mos kallëzim krimi me tre vjet burgim, ndërkohë që është vendosur shuarja e masës “arrest në shtëpi”. Gjykata ka vendosur të deklarojë të pafajshëm të pandehurin Denis Llaftiu për të gjitha veprat penale për të cilat është akuzuar dhe është shuar masa “arrest shtëpie” e vendosur më parë ndaj tij./Reporter.al