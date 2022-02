Historia e patreguar e krizës në Ukrainë

Luftërat e mëdha ndonjëherë fillojnë për shkelje të vogla. Një prift i vrarë, një papë i zemëruar, besim i një mbreti të vetmuar se rivalët e tij nuk po luajnë drejt. Kur historianët të studiojnë pse ushtritë filluan të mblidheshin në Evropë gjatë murtajës së vitit 2021, interesi i tyre mund të kthehet te një vajzë adoleshente, kumbarja e sovranit të izoluar të Moskës.





Emri i saj është Daria, një e re ukrainase me një buzëqeshje plot turp dhe sy të mëdhenj kafe. Kur ajo lindi në vitin 2004, prindërit e saj i kërkuan mikut të tyre Vladimir Putin, disa vite pas qeverisjes të tij në Rusi, që ta pagëzonte atë në traditën ortodokse. Babai i vajzës, Viktor Medvedchuk ka qenë i afërt me Putinin për dekada me radhë. Ata bëjnë pushime së bashku në Detin e Zi. Ata bëjnë biznes. Ata janë të fiksuar pas lidhjeve diplomatike midis vendeve të tyre dhe forcave perëndimore që shohin se po i ndajnë.

“Marrëdhënia jonë është zhvilluar për më shumë se 20 vjet,” më tha Medvedchuk në një intervistë të rrallë pranverën e kaluar në Kiev, afër fillimit të përplasjes aktuale midis Rusisë dhe Perëndimit mbi Ukrainën. “Nuk dua të them se e shfrytëzoj atë marrëdhënie, por mund të thuash se ka qenë pjesë e arsenalit tim politik”.

Putini mund të thotë të njëjtën gjë për Medvedchuk. Zëri kryesor për interesat ruse në Ukrainë, partia politike e Medvedchuk është forca më e madhe opozitare në parlament, me miliona mbështetës. Gjatë vitit të kaluar, ajo parti është sulmuar. Medvedchuk u akuzua për tradhti në maj dhe u vu në “arrest shtëpie” në Kiev. Vetëm muajin e kaluar, SHBA-të e akuzuan atë dhe aleatët e tij për komplot për të organizuar një grusht shteti me ndihmën e ushtrisë ruse.

Gjatë 21 viteve të tij në pushtet, Putin e ka parë Ukrainën si një komb vëllazëror, të lidhur me Rusinë nga lidhjet e besimit, familjes, politikës dhe një mijëvjeçari të historisë së përbashkët. Ai ka kaluar shtatë vitet e fundit duke përdorur çdo mjet në dispozicion, duke përfshirë detyrimin dhe pushtimin e drejtpërdrejtë, për të ruajtur ato lidhje, ndërsa populli ukrainas po kthehet gjithnjë e më shumë drejt Perëndimit. Pa luftë, një nga mënyrat më të mira që Putin ka për të ndikuar në Ukrainë është përmes Medvedchuk dhe partisë së tij politike. Pra, nuk duhet të jetë për t’u habitur që përplasja ushtarake e Rusisë me Perëndimin është përshkallëzuar në hap me goditjen kundër mikut të tij.

Shkurtin e kaluar, disa ditë pas inaugurimit të Presidentit Joe Biden, aleatët e Amerikës në Kiev vendosën të ashpërsoheshin me Medvedchuk. Qeveria ukrainase filloi duke hequr kanalet e tij televizive, duke e privuar Rusinë nga organet e saj të propagandës në vend. Ambasada e SHBA-së në Kiev e përshëndeti veprimin e tyre. Rreth dy javë më vonë, më 19 shkurt 2021, Ukraina njoftoi se kishte sekuestruar asetet e familjes së Medvedchuk. Ndër më të rëndësishmit, tha ai, ishte një tubacion që sjell naftën ruse në Evropë, duke pasuruar Medvedchuk dhe familjen e tij – duke përfshirë bijën e Putinit, Daria – dhe duke ndihmuar në financimin e partisë politike të Medvedchuk.

Mendimi i parë i përgjigjes së Putinit erdhi më pak se dy ditë më vonë, në orën 7 të mëngjesit të 21 shkurtit. Në një deklaratë nga Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi vendosjen e 3,000 parashutistëve në kufirin me Ukrainën për “stërvitje në shkallë të gjerë, Trajnimi i tyre për të “kapur strukturat e armikut dhe për t’i mbajtur ato deri në mbërritjen e forcës kryesore”. Këta ushtarë ishin të parët në një grumbullim ushtarak që atëherë është rritur në më shumë se 100,000 trupa ruse. Në përpjekjet e tyre për t’u përgjigjur, SHBA dhe aleatët e saj kanë dërguar avionë me armë në Ukrainë dhe mijëra trupa për të siguruar krahun lindor të aleancës së NATO-s.

Përplasja që rezulton ka ringjallur tensionet e Luftës së Ftohtë dhe e ka shtyrë Evropën në prag të një konflikti të madh ushtarak. Në përpjekje për të dalluar motivet e Putinit, vëzhguesit kanë ngritur dëshirën e tij strategjike për të përulur amerikanët, për të ndarë evropianët dhe për të rivendosur ndikimin e Moskës mbi tokat që ajo kontrollonte përpara se perandoria e saj të shkatërrohej në vitin 1991. Por rrënjët e krizës janë anashkaluar. Për të kuptuar objektivat e Putinit, ju duhet të kuptoni si lidhjet e tij personale ashtu edhe ato politike me Ukrainën, si dhe synimin e tij të gjatë për ta vënë vendin nën kontrollin e tij. Kur Medvedchuk u vendos në arrest shtëpiak, lideri rus e quajti sulmin ndaj përfaqësuesve të tij “një spastrim absolutisht i dukshëm i fushës politike”, që kërcënoi ta kthente Ukrainën “në antitezën e Rusisë, një lloj anti-Rusie”.

Pak njerëz kanë një avantazh më të qartë për përgjigjen e Putinit sesa Medvedchuk. Një vit përpara se kriza të përshkallëzohej, ai u takua disa herë me Putinin në rezidencën e tij pranë Moskës, pavarësisht protokolleve pandemike që e kanë mbajtur udhëheqësin rus të izoluar nga të gjithë, përveç ndihmësve të tij kryesorë. Pyetja që tani mbush titujt në mbarë botën – Çfarë dëshiron Putini? – nuk është një çështje hamendjeje për mikun e tij më të ngushtë në Kiev.

M’u desh pak kohë për të gjetur zyrën e Medvedchuk mes rrugicave të qendrës së qytetit. Adresa çonte në një bllok të vjetër apartamentesh afër fundit të një shpati të pjerrët, pa asnjë shenjë të jashtme të rëndësisë së tij politike. Pas derës së pashënuar, një grusht roje të armatosur më shikuan në heshtje. Njëri vazhdoi të kontrollonte çantën time, duke kërkuar të dinte nëse ajo përmbante një thikë apo ndonjë armë. Medvedchuk ishte më i përzemërt. I veshur me një kostum blu , ai kishte pamjen e babait të një kukulle Ken. Me të hyrë në sallën e konferencave, ai afroi një termostati dhe pyeti: “A jeni mjaftueshëm ngrohtë?”

Historia e miqësisë së tij me Putinin, tha ai, daton në vitet e para të presidencës së Putinit. Medvedchuk ishte shef i stafit të homologut të Putinit në Kiev dhe ata shpesh takoheshin në funksione zyrtare. Në atë kohë, Rusia kishte të gjithë ndikimin që donte në Ukrainë. Ekonomia e saj varej nga Rusia për gaz të lirë dhe kredi më të lira dhe udhëheqësit e saj nuk kishin ndërmend të bashkoheshin me ndonjë aleancë perëndimore.

Për të forcuar lidhjen e tyre me liderin rus, Medvedchuk dhe gruaja e tij, një spikere e famshme e lajmeve në Ukrainë, i kërkuan Putinit të ishte kumbari i të porsalindurit të tyre. Që atëherë ata kanë qëndruar afër. Në një intervistë në televizionin shtetëror rus, Medvedchuk kujtoi se si Putini i pëlqente Darias, duke i sjellë asaj një buqetë me lule dhe një arush, kur ai vizitoi Medvedchuks në vilën e tyre në Krime.

Miqësia e tyre u ngushtua vetëm pas vitit 2014, kur një revolucion i copëtoi vendet e tyre. Protestuesit ndërtuan një kamp në sheshin qendror të Kievit atë dimër, duke kërkuar nga udhëheqësit ukrainas të luftojnë korrupsionin dhe të integrohen me Perëndimin. Më shumë se dy muaj përleshje me policinë përfunduan në një mëngjes të ftohtë shkurti, kur forcat e sigurisë hapën zjarr ndaj demonstruesve, duke vrarë dhjetëra prej tyre në rrugë.

Regjimi u shemb të nesërmen. Udhëheqësit e saj ikën përtej kufirit në Rusi dhe ndërsa partia e tyre politike u shpërbë, po ashtu u shpërbë edhe makineria e ndikimit rus mbi fqinjin e saj. “Nuk ka asnjë autoritet legjitim në Ukrainë tani”, tha Putin në një fjalim në Kremlin atë pranverë. “Askush për të folur.” Revolucioni, pretendoi ai, nuk ishte asgjë më shumë se një grusht shteti i mbështetur nga SHBA, dhe ai u përgjigj duke urdhëruar trupat e tij të pushtonin. Pasi pushtuan me shpejtësi Krimenë, forcat ruse u zhvendosën në qendër të minierave të qymyrit të Ukrainës lindore, duke instaluar regjime separatiste kukull në dy nga qytetet e saj më të mëdha.

Ndërsa Ukraina luftoi përsëri në lindje, kryeqyteti i saj u bë një fushëbetejë politike. “Ne e dinim se Putini nuk dëshiron kaos dhe luftë në Ukrainë në afat të gjatë,” thotë një këshilltar i një prej oligarkëve ukrainas që financoi këto parti. “Ai dëshiron një protektorat, një qeveri besnike, siç kishte më parë.” Aleatët e Rusisë në Kiev donin të drejtën për të kandiduar për poste, për të blerë industri dhe për të kontrolluar rrjetet televizive. Siç më shpjegoi në atë kohë ligjvënësi rus Konstantin Zatulin: “Ky do të ishte kompromisi ynë. Rusia do të kishte solistët e saj në korin e madh ukrainas dhe ata do të këndonin për ne”. Sipas kësaj marrëveshjeje, ai shtoi, “nuk do të kishim nevojë të copëtonim Ukrainën”.

SHBA-të nuk ishin të hapura për një marrëveshje të tillë dhe administrata e Obamës mbajti një qëndrim të ashpër kundër operativëve rusë në Kiev. Shumë prej tyre u sanksionuan menjëherë pasi Rusia pushtoi në mars 2014; Medvedchuk ishte në krye të listës së zezë. Megjithatë, deri në fund të vitit 2018, partitë pro-ruse arritën një përparim në Ukrainë, duke formuar një aleancë të quajtur Platforma e Opozitës-Për Jetën. Të mbështetur nga miliarderë besnikë ndaj Moskës, ata zotëronin tre rrjete televizive në Ukrainë. Dhe kryetari i partisë së tyre ishte miku i vjetër i Putinit, Medvedchuk.

Gjatë zgjedhjeve të mbajtura vitin e ardhshëm, Ukraina votoi për një President të ri, një aktor dhe komedian të quajtur Volodymyr Zelensky. Popullariteti i tij rrjedh nga një hit serial komik i quajtur Servant of the People, në të cilin ai luajti si një President imagjinar. Tre muaj më vonë, partia politike e Zelensky fitoi një shumicë në parlament. Por fraksioni i Medvedchuk doli në vendin e dytë, duke e bërë atë forcën më të madhe opozitare në vend. “Miliona qytetarë votuan për ne,” më tha Medvedchuk. “Putini dha një premtim për t’i mbrojtur ata.”

Kanalet televizive të Medvedchuk punuan për të dobësuar qeverinë e re. “Ata po hanin në bazën elektorale, thjesht duke shkatërruar Zelenskyn,” thotë këshilltari i parë i Presidentit për sigurinë kombëtare, Oleksandr Danyliuk. Rrjetet ishin veçanërisht të pamëshirshme në sulmin ndaj reagimit të qeverisë ndaj pandemisë COVID-19 dhe dështimit të saj për të siguruar furnizime me vaksina nga aleatët perëndimorë. Kur Rusia lëshoi ​​​​vaksinën e saj në gusht 2020, Medvedchuk, gruaja e tij dhe vajza e tyre Daria ishin ndër të parët që e morën atë. Më pas ata fluturuan për në Moskë për të biseduar me Putinin. Ishte takimi i parë publik që lideri rus pati me këdo – i demaskuar, në kamera dhe pa distancim social – që nga fillimi i pandemisë. Bisedimet e tyre atë ditë rezultuan në një marrëveshje që Rusia të furnizonte Ukrainën me miliona doza të vaksinës së saj dhe të lejonte laboratorët ukrainas ta prodhonin atë pa pagesë.

Kur Medvedchuk solli ofertën në Kiev, qeveria e refuzoi atë. Kështu bëri edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili akuzoi Rusinë për përdorimin e vaksinës së saj si një mjet ndikimi politik. Por ndërsa numri i të vdekurve u rrit në Ukrainë – dhe asnjë dërgesë vaksinash nuk mbërriti nga Perëndimi – votuesit u larguan nga Zelensky në një grup të madh. Deri në vjeshtën e vitit 2020, vlerësimet e tij të miratimit ranë nën 40%, krahasuar me mbi 70% një vit më parë. Në disa sondazhe të mbajtura atë dhjetor, partia e Medvedchuk ishte në krye.

Zelensky u bë veçanërisht i shqetësuar për kanalet televizive të partisë, të cilat ai i dënoi si lajmëtarë të propagandës ruse. Kur ai vendosi t’i heqë ato kanale shkurtin e kaluar, nuk ishte vetëm një lëvizje mbrojtëse, thotë Danyliuk, ish-këshilltari i tij i sigurisë. Ajo u konceptua gjithashtu si një dhuratë e mirëseardhur për administratën Biden, e cila e kishte bërë luftën kundër korrupsionit ndërkombëtar një shtyllë të politikës së saj të jashtme. Siç tha Danyliuk, vendimi për të ndjekur mikun e Putinit “u llogarit se përshtatej me axhendën e SHBA”.

Gjatë gjithë krizës ushtarake që pasoi, SHBA nuk ka pasur ambasador në Kiev. E fundit, Marie Yovanovitch, u shkarkua në prill të 2019-ës pasi ajo u përplas me fushatën e Presidentit Trump për të nxjerrë favore politike nga Ukraina. Trump donte që ukrainasit të hetonin familjen Biden dhe ai tërhoqi ndihmën ushtarake për Kievin si një mjet presioni. Skandali që rezultoi çoi në shkarkimin e parë të Trump në Dhomën e Përfaqësuesve dhe e la të zbrazur dhe të demoralizuar ambasadën e SHBA në Kiev.

Një zyrtar i lartë amerikan thotë për TIME se Ukraina ka qenë gjithmonë një prioritet kryesor për administratën: “Ka pasur fokus shumë të gjerë dhe pothuajse të vazhdueshëm në Ukrainë që nga dita e parë”. Kur qeveria Zelensky vendosi të ndjekë Medvedchuk, SHBA-të e mirëpritën atë si pjesë të luftës së Ukrainës për të “kundërshtuar ndikimin malinj rus”, tha zyrtari. Metodat e përdorura në këtë luftë kanë qenë të reja dhe të diskutueshme. Në vend që të punojë përmes sistemit të drejtësisë, Zelensky ka vendosur sanksione kundër manjatëve dhe politikanëve ukrainas, duke ngrirë asetet e tyre me dekret.

Kjo strategji, të cilën qeveria e quan “deoligarkizimi”, ka vënë në shënjestër shumë prej kundërshtarëve vendas të Zelensky dhe, në veçanti, kanalet e tyre televizive. Shtetet e Bashkuara kanë shmangur kritikat e goditjes, duke mos dashur të “mikromenaxhojnë” atë që po bënte Ukraina, tha zyrtari i lartë amerikan. Por në rastin e Medvedchuk, ambasada e SHBA brohoriti Zelensky. “Ne mbështesim përpjekjet e Ukrainës për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e saj territorial përmes sanksioneve,” tha ambasada në një postim në Twitter shkurtin e kaluar, një ditë pasi sanksionet ngrinë asetet e Medvedchuk.

Kreu i partisë u tërbua. “Ky është represion politik,” më tha Medvedchuk. “Të gjitha llogaritë e mia bankare janë ngrirë. Unë nuk mund të menaxhoj pasuritë e mia. Unë nuk mund të paguaj as faturat e mia të shërbimeve”.

Në prill, ndërsa forcat ruse u mblodhën në kufi, Zelensky udhëtoi në vijën e frontit për të takuar trupat e tij dhe më ftoi të vija. Helikopterët ushtarakë na çuan pjesën më të madhe të rrugës drejt llogoreve, por qindra hapat e fundit kërkonin një ecje nëpër baltë me një grusht ushtarësh dhe truproje. Njëri prej tyre mbante një mitraloz të madh, me kuti me predha të lidhura në brez.

Presidenti e kaloi ditën duke folur me trupat e tij, duke darkuar me ta dhe duke shpërndarë medalje. Duke marrë parasysh numrin e tankeve ruse të gatshme për të pushtuar nga përtej kufirit aty pranë, ai dukej jashtëzakonisht optimist.

Në fluturimin e kthimit atë ditë, ne folëm për Medvedchuk dhe rrjetet e tij televizive dhe nëse dukej e mençur në prapavijë për t’i mbyllur ato. Zelensky nuk kërkoi falje. “Unë i konsideroj ata djaj,” më tha Presidenti. “Rrëfimet e tyre kërkojnë të çarmatosin Ukrainën nga shtetësia e saj.” Ndërsa horizonti i Kievit u shfaq nga dritarja dhe avioni filloi të zbriste, Zelensky u mërzit. “Al Capone vrau shumë njerëz, por ai u mbyll për shkak të taksave të tij,” më tha ai. “Unë mendoj se këto kanale televizive vranë shumë njerëz përmes luftës së informacionit.”

Disa nga këshilltarët e tij, veçanërisht në komunitetin e inteligjencës, ishin më pak entuziastë për veprimin kundër Medvedchuk. “Të paktën ai është djalli që ne njohim,” më tha një shef spiun në pension në Kiev, duke rënë dakord për të diskutuar çështjen në kushte anonimiteti. Që nga fillimi i luftës nga Rusia në vitin 2014, Medvedchuk ka shërbyer si një nga negociatorët kryesorë në raunde të shumta bisedimesh për paqen, duke fituar shpesh lirimin e të burgosurve të luftës.

Zelensky nuk u prek nga argumente të tilla. Më 12 maj, rreth një muaj pas udhëtimit tonë në vijën e frontit, autoritetet ukrainase lëshuan një urdhër arresti për Medvedchuk. Prokurorët pretenduan se ai kishte përfituar nga pushtimi rus i Krimesë dhe e akuzuan për tradhti. Një gjykatë e urdhëroi atë të qëndronte në arrest shtëpiak në pritje të gjyqit, të shkëputej nga votuesit e tij dhe të pengohej të merrte pjesë në seancat e parlamentit.

Forcat e rendit të SHBA-së ndoqën aleatët e tij. Oleh Voloshyn, një anëtar i njohur i partisë së Medvedchuk, u përshëndet nga FBI kur mbërriti në Uashington korrikun e kaluar. Dy agjentë iu afruan atij në Aeroportin Ndërkombëtar të Dulles dhe i kërkuan të flisnin privatisht, larg gruas dhe djalit të tij të mitur, të cilët po udhëtonin me të. Voloshyn, i cili shërben si i dërguar i Medvedchuk në Perëndim, kaloi tre orët e ardhshme duke iu përgjigjur pyetjeve të agjentëve. “Më morën celularin,” më tha Voloshyn për incidentin, i cili nuk është raportuar më parë. “Dhe ata morën të gjithë informacionin nga celulari im.”

Në një deklaratë më 20 janar, qeveria amerikane ngriti një seri të habitshme akuzash kundër Voloshyn dhe Medvedchuk. U pretendua se ata janë pjesë e një komploti të vazhdueshëm të Kremlinit për të instaluar një qeveri kukull në Ukrainë, të mbështetur nga një okupim ushtarak rus. “Rusia ka drejtuar shërbimet e saj të inteligjencës për të rekrutuar zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë të qeverisë ukrainase për t’u përgatitur për të marrë qeverinë e Ukrainës dhe për të kontrolluar infrastrukturën kritike të Ukrainës me një forcë pushtuese ruse”, thuhet në deklaratën e Departamentit të Thesarit të SHBA-së, i cili vendosi sanksione ndaj Voloshyn dhe komplotistët e tjerë të dyshuar.

Kur folëm me telefon të nesërmen, Voloshyn tashmë kishte nxjerrë paratë e tij nga banka dhe po përgatitej të largohej nga Kievi me familjen e tij. “Ndoshta Serbia,” thotë ai për destinacionin e tij. “Ndoshta Rusia.” Ai më tha se nuk ka ndërmend të marrë pushtetin në Ukrainë me ndihmën e ushtrisë ruse dhe tha se qëllimi i partisë së tij ishte gjithmonë të fitonte pushtetin në mënyrë paqësore – qoftë përmes zgjedhjeve ose, siç e tha Voloshyn, një “kompromis” diplomatik midis Rusia dhe Perëndimi. “Nuk ka asnjë opsion të tretë,” thotë ai. Rusia ose e merr ndikimin që dëshiron me mjete paqësore, ose e merr atë me forcë.

Me Medvedchuk të mënjanuar dhe partinë e tij në tërheqje, Kremlini nuk ka një rrugë të qartë për të ndikuar mbi Ukrainën përmes politikës, dhe kjo ngre tundimin për të përdorur fuqinë e fortë, më tha Voloshyn. “Duhet të kuptosh,” thotë ai. “Ka njerëz rreth Putinit që e duan këtë krizë. Ata janë gati për të pushtuar. Ata vijnë tek ai dhe i thonë: “Shiko Medvedçukun tënd. Ku eshte ai tani? Ku është zgjidhja juaj paqësore? Ulur në arrest shtëpiak? A duhet të presim derisa të arrestohen të gjitha forcat pro-ruse?”

Gati 12 muaj që nga fillimi, kriza në Ukrainë është bërë shumë më e madhe dhe më e rrezikshme se çdo mëri politike. Në fillim të dhjetorit, ndërsa mbi 100,000 trupa ruse qëndronin në kufirin me Ukrainën, Biden mbajti një telefonatë me Putinin për të ulur tensionet. Sipas Shtëpisë së Bardhë, Presidenti ofroi të dëgjonte të gjitha “shqetësimet strategjike” të Rusisë, duke hapur derën për një grup shumë më të gjerë bisedimesh. Ishte një përparim për Putinin që të detyronte një president të SHBA-së të angazhohej me të për të ardhmen e aleancës së NATO-s, të cilën Putin e ka përshkruar prej kohësh si kërcënimin kryesor për sigurinë ruse.

Përgjigja e diplomatëve rusë ngjallte një taktikë të vjetër negociuese: filloni lart. Ata kërkuan një garanci me shkrim nga SHBA se Ukraina nuk do të anëtarësohej kurrë në NATO. Ata gjithashtu i thanë SHBA-së që të tërhiqte forcat e saj ushtarake nga Evropa Lindore, duke u tërhequr në pozicionet që mbanin përpara se Putin të merrte pushtetin. Siç tha i dërguari kryesor rus përpara bisedimeve në janar, “NATO duhet të paketojë gjërat e saj dhe të kthehet atje ku ishte në 1997”. Në vend që të zbutte ngecjen, propozimi i Biden-it i lejoi Rusisë të transmetonte një listë të gjatë ankesash kundër Perëndimit, duke lëshuar atë që një burim i brendshëm i Kremlinit në Moskë më përshkroi si “një grumbull i madh tensionesh të mbyllura”.

Ndërsa bisedimet përparuan deri në janar, rusët arritën të besonin se kishin dorën e sipërme për aq kohë sa mund të vazhdonin presionin ushtarak ndaj Ukrainës. “Është koha e përkryer për të bërë disa tregti, për të hequr sanksionet, për të folur për shqetësimet e sigurisë”, thotë burimi i brendshëm i Kremlinit, i cili pranoi të diskutonte negociatat në kushte anonimiteti. “Logjika është e thjeshtë”, shton burimi. “Nëse nuk u frikësojmë atyre, nuk do të arrijmë në një zgjidhje të qartë, sepse kështu funksionon sistemi perëndimor. Është shumë e vështirë për ta që të arrijnë një konsensus për diçka. Të gjitha ato pjesë lëvizëse, të gjitha ato kontrolle dhe balancime, secila duke u tërhequr në drejtime të ndryshme. Pra, qëllimi është të paraqesë një kërcënim të pasojave kaq masive që të detyrojë të gjithë në atë anë të bien dakord.”

SHBA-të i kanë hedhur poshtë kërkesat thelbësore të Rusisë dhe kanë përgatitur një sërë sanksionesh që do të shkëputnin pjesën më të madhe të ekonomisë ruse nga pjesa tjetër e botës. “Gradualizmi i së kaluarës ka mbaruar dhe këtë herë ne do të fillojmë në krye të shkallës së përshkallëzimit dhe do të qëndrojmë atje,” thotë një zyrtar i lartë i administratës.

Biden ka filluar të paralajmërojë Ukrainën dhe aleatët e tjerë se një pushtim rus duket i pashmangshëm. Mbi 8,500 trupa amerikane u vunë në gatishmëri të lartë në janar, të përgatitur për t’u vendosur në Evropën Lindore së bashku me anijet detare dhe avionët luftarakë. Departamenti i Shtetit urdhëroi stafin jothelbësor dhe anëtarët e familjes që të largoheshin nga ambasada e SHBA-së në Kiev, tha ai, për “një bollëk kujdesi”.

Nuk është aspak e qartë nëse bisedimet e paqes mund ta rikthejnë Evropën nga pragu i luftës, apo çfarë mund të konsiderojë Putini një kompromis për të shpëtuar fytyrën. Sipas protokolleve pandemike të Kremlinit, udhëheqësi rus ka qenë më i izoluar gjatë kësaj krize se në çdo moment të karrierës së tij. Në fillim të janarit, kur ai normalisht do të festonte Krishtlindjet ortodokse mes turmave në një katedrale ruse, Kremlini publikoi pamjet e Presidentit vetëm me një prift, duke mbajtur solemnisht një qiri në kapelën e rezidencës së tij private. “Shumë pak njerëz mund të flasin me të tani,” më tha burimi i brendshëm i Kremlinit. “Bota brenda kokës së tij është vetëm e tija.”

Në Kiev, miku i Putinit është edhe më i izoluar. E zhveshur nga kanalet kryesore televizive dhe e rrethuar nga akuza penale, partia e Medvedchuk është zhytur në votime. Medvedchuk mbetet në arrest shtëpiak, me një pajisje gjurmuese të vendosur në kyçin e këmbës dhe oficerët e policisë të vendosur jashtë shtëpisë së tij. Siguria e vajzës së tij ishte aq shqetësuese saqë ai nuk pranoi të thoshte asgjë për vendndodhjen e saj. Por një nga bashkëpunëtorët e tij më tha se Daria qëndron në Kiev, e rrethuar nga roje private të sigurisë. Shqetësimi kryesor, tha bashkëpunëtori, është rrëmbimi. “Por po, ajo është ende këtu”./The Times