Kreu i PD-së Lulzim Basha akuzon kryeministrin: “Rama ka asgjësuar votën e lirë”

Kreu i PD-së Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Edi Rama si kokën e aferës së inceneratorëve. Nga takimi me demokratët në degën 4, Basha tha se arsyeja se pse ai vazhdon të shijë e të grijë, është sepse ka asgjësuar të vetmin instrument të llogaridhënies politike, që është vota.





“Ato para pastaj, i ndajnë me katër-pesë veta. Sa vite kemi që e denoncojmë ne këtë? Jo me fjalë, me fakte, si inceneratorët. Po imagjinoni pak në qoftë se ato 430 milionë euro të inceneratorëve, nuk do t’i merrte, ata që i kanë marrë, dhe katër-pesë veta që i kanë marrë, por do të përdoreshin, fjala bie, meqë po flasim për çmimin e naftës, për të krijuar një lehtësi, le të themi ne do ta bënim që sipërmarrja të mos nxjerrë njerëz nga puna të paktën. Por nuk ndodh kjo. Nuk ndodh. Sepse ato para dihet se kush i merr. Ka dalë një emër. Kanë dalë tre faktikisht. Njëri është në burg, ministri i Ramës. Mbiemrin e ka Koka, por e dimë të gjithë që është bishti.

Dy të tjerë, që italianët i thonë ‘presta nome’, para një viti kemi thënë, unë personalisht kam dalë, besoj e keni ndjekur konferencën për shtyp, dy javë a tre javë me radhë, se nuk e jepnin mediat, dy-tre javë me radhë kam thënë, këta ruajini se do largohen në drejtim të paditur. Mos i gjetshi me ndonjë kanal! Pse? Sepse siç e thashë, ai Koka atje është bishti. Koka e vërtetë, është i pari qeverisë”, deklaroi Basha.

Ai tha se me votën e lirë të shqiptarëve, të gjithë e dimë, që 25 prilli do të kishte qenë një ditë ndryshimi.

“Dhe po kështu me të Fierit, dhe me të ashtuquajturin incenerator të Tiranës, të cilët nuk djegin asgjë përveç parave të shqiptarëve. Po sa afera të tilla ka? Sa miliarda euro përpihen në mënyrë të tillë nga një grusht njerëzish? Arsyeja e dytë madhore sepse kjo ndodh, është se ky vazhdon të shijë e të grijë, sepse ka asgjësuar të vetmin instrument të llogaridhënies politike, që është vota. Me votën e lirë të shqiptarëve, të gjithë e dimë, që 25 prilli do të kishte qenë një ditë ndryshimi. Në fakt ishte një ditë ku kulmoi masakra zgjedhore. Kur ne thamë, na akuzuan se opozita nuk pranon asnjëherë humbjen. Kur doli raporti OHDIR-it, ku thuhej se shteti nuk garanton më as lirinë, as fshehtësinë e votës, që shteti përdor gjithë burimet e veta duke influencuar mënyrë të paligjshme partinë në pushtet, kur dolën listat e patronazhistëve, dhe pastaj dolën dhe rrogat e patronazhistëve pas disa muajsh. Atëherë u kuptua fare qartë, që këtu ka rënë çdo shtyllë e shtetit.

Çfarë rrugësh kemi përpara? Dy rrugë kemi; opozitë ballore, pa kompromis ndaj Edi Ramës dhe e dyta të mbetemi parti e vlerave euroatlantike”, theksoi kreu i PD. “Dhe po kështu me të Fierit, dhe me të ashtuquajturin incenerator të Tiranës, të cilët nuk djegin asgjë përveç parave të shqiptarëve. Po sa afera të tilla ka? Sa miliarda euro përpihen në mënyrë të tillë nga një grusht njerëzish? Arsyeja e dytë madhore sepse kjo ndodh, është se ky vazhdon të shijë e të grijë, sepse ka asgjësuar të vetmin instrument të llogaridhënies politike, që është vota. Me votën e lirë të shqiptarëve, të gjithë e dimë, që 25 prilli do të kishte qenë një ditë ndryshimi. Në fakt ishte një ditë ku kulmoi masakra zgjedhore. Kur ne thamë, na akuzuan se opozita nuk pranon asnjëherë humbjen. Kur doli raporti OHDIR-it, ku thuhej se shteti nuk garanton më as lirinë, as fshehtësinë e votës, që shteti përdor gjithë burimet e veta duke influencuar mënyrë të paligjshme partinë në pushtet, kur dolën listat e patronazhistëve, dhe pastaj dolën dhe rrogat e patronazhistëve pas disa muajsh. Atëherë u kuptua fare qartë, që këtu ka rënë çdo shtyllë e shtetit.Çfarë rrugësh kemi përpara? Dy rrugë kemi; opozitë ballore, pa kompromis ndaj Edi Ramës dhe e dyta të mbetemi parti e vlerave euroatlantike”, theksoi kreu i PD.

Basha deklaroi se zgjedhjet janë o me demokratët për demokratët, o me Ilir Metën për Ilir Metën, që do të thotë për Edi Ramën dhe se të tjerat janë broçkulla.