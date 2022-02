“Kur kam intervistuar unë Mozzikun, ti bëje patinazh në Vlorë”/ Einxhel debaton sërish me Donaldin: Je shumë e ulët

Debati mes Einxhel dhe Donaldit pasi pati kulmin e tij në mbrëmjen live të së martës, ka vijuar edhe sot.





Einxhel e akuzoi Donaldin se ishte bërë i famshëm nga lidhja që kishte dhe se ai dhe vëllai i tij binjak e kishin hequr nga puna pa të drejtë se s’kishin lekë ta paguanin. Donaldi nga ana tjetër e akuzonte për moskorrektësi në punë.

Që nga ky moment nisën një sërë akuzash. Sonte në spektakël Donaldi tha se Einxhel është treguar shumë e ulët dhe ndaj nuk ka folur me të gjithë këto ditë.

Ndërsa Einxhel pasi Donaldi i tha se çfarë ka bërë ajo me karrierën e saj, ajo ja ktheu se kur ajo i ka bërë intervistë Mozikut., Donadi bënte patinazh në Vlorë.

Debati:

Donaldi: Nuk kemi folur, nuk dua të sqarohem, është fjala ime kundër saj, ajo e nisi, pse vendosi ta hapë tani. Pse flet për marrëdhënin time personale, se nuk i takon, se kjo është tendencioze. Më lëndoi fakti se përmendet emri i vëllait tim, tha që edhe marrëdhënia ime me Triksën ka qenë kot, pse duhet të përmende emra njerëzish që s’janë këtu dhe situata që nuk i takojnë. Unë nuk do të flas më se je shumë e ulët. Unë edhe në rastet me Ilirin kam thënë t’i jap një mundësi.

Ilir: Edhe ti më ke pyet si je ndjerë kur ke tradhtuar gruan dhe prandaj po e mbroj Einxhel. Po ti je i papërgjegjshmi këtu.

Einxhel: Ajo që ndodhi ishte një situatë që erdhi si pasojë e gjërave që Donaldi tha se unë qaja për lojë për Dagzin, dhe personin e tretë nuk e kam fol un ëkëtu brenda.

Donaldi: Ti je 20-fishi i Meridianit.

Einxhel: Po ti nuk i the Meridianit kaq është Tirana. Unë nuk kam ndërmend ti kthehem një momenti si një vit më parë. Përveç gënjeshtrës, se versionit tim nuk i heq asnjë presje, por më lëndoi që në 2022 e vlerësojmë karakterin e një femre në bazë të historisë së të dashurve. Kur i kam bërë interviste Mozzikut ti bëjë patinazh në Vlorë.