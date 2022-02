Mbroni investimet mbarëshqiptare!

Bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve tona, Shqipërisë dhe Kosovës, ende vuan nga shumë moskuptime, mungesë informacioni dhe vullneti real mes të dyja palëve, përtej deklaratave butaforike patriotike. Nga të 90 marrëveshjet e deritanishme, të nënshkruara me qeverinë e Kosovës, një pjesë e mirë janë dakordësime në fushën e shkëmbimeve ekonomike mes të dyja vendeve. Me gjithë deklaratat zemërdhënëse të drejtuesve të qeverive tona, historia e procedurave dhe pengesave burokratike dhe doganore me Kosovën është e trishtë dhe ende qëndron kokëfortë mbi traun mes të dyja vendeve. Edhe për një kamionçinë të ngarkuar me fruta e perime në vlerën 1 mijë euro, tregtari apo sipërmarrësi i Shqipërisë apo Kosovës duhet të paguajë 250 euro taksa e pagesa të tjera të detyrueshme. Vetë praktika e derisotme e regjimeve doganore të të dyja vendeve tona, i detyron pronarët e kamionçinave të bëhen kontrabandistë me zor, nëse duan të bëjnë tregti! Nga ana tjetër, përfaqësues të prodhuesve në Kosovë kanë pohuar se autoritetet e Shqipërisë po i pengojnë bizneset nga Kosova që të jenë më të pranishme në tregun e Shqipërisë. Sipas tyre, prodhuesve nga Kosova ju paraqiten barriera tarifore dhe jotarifore, si rasti i akcizës së birrës. Pastaj vijnë rrjesht procedurat e zhdoganimit në Shqipëri, pagesa e skanerit, noterizimi i analizave, mosmarrja për bazë e çmimit të faturës nga Dogana e Shqipërisë e shumë pengesa tjera, që sipas prodhuesve, po dëmtojnë konkurrueshmërinë e produkteve të Kosovës në Shqipëri. Në tetor 2021, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA) dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) matën në një pyetësor qëndrimet e qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë, përsa u përket marrëdhënieve mes dy qeverive. Më shumë se 60 për qind e të anketuarve deklaruan se marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet dy qeverive nuk kanë pasur ndonjë ndikim në jetën e përditshme. “Ne eksportojmë në shumë vende të Bashkimit Evropian, por më shumë ka pengesa kur eksportojmë në Shqipërin sesa në BE”, deklaron Bedri Kosumi, një sipërmarrës eksportues nga Kosova. Edhe nga ana e investuesve të Shqipërisë në Kosovë, megjithë fluksin e rritur në vitet e fundit, përpjekjet e tyre nuk po kalojnë pa probleme të mprehta. Në dhjetor 2021, në pikën turistike të Brezovicës në Kosovë, bllokohet një investim i rëndësishëm nga Shqipëria, me vlerë 22 milionë euro. Kompania “Stella Consulting”, ndër investuesit kryesorë në resortet turistike në Shqipëri, me një kapacitet 1 mijë e 350 shtretër të nivelit 4 dhe 5 yje, ju përgjigj thirrjes së qeverisë kosovare për investime të huaja në Kosovë dhe interesit të saj për të plotësuar gamën e projekteve në turizëm, me një projekt në resort malor. Pas kryerjes së investimit fillestar prej 4.5 milionë euro dhe realizimit të 150 shtretërve të parë, kompanisë i bllokohet investimi për 350 shtretërit e tjerë dhe vihet përpara sulmeve mediatike dhe të opinionit në Kosovë. Pretendimet për shkeljen e lejes së marrë nga komuna(që në fakt e mori një nënkontraktor, kompani kosovare) dhe ndërtimin në një zonë të ndaluar janë absurde, pasi investimi nuk ndodhet në zonat e ndaluara për ndërtim, por brenda zonës së poshtme nën 1000 m lartësi mbi nivelin e detit, ku janë zhvilluar vila që në formimin historik të zonës turistike residenciale në Brezovicë, në kohën e Titos. Bllokimi i punëve të kompanisë i kushton ekonomisë së Kosovës mbi 800 mijë euro taksa të munguara në vit. Nga ana tjetër dhe dëmi më i madh, përgojimi i investuesit nga Shqipëria është kundër interesave të Kosovës, sepse dëmton rëndë imazhin e Kosovës, si një ekonomi ku mund të investohet dhe ku mbrohen investimet e huaja. Sulmet dhe bllokimi i investimeve të këtij lloji prodhojnë demotivim të investuesve të huaj për të rrezikuar kapitalet e tyre në Kosovë. Dhe për më tepër, në një fushë me rëndësi strategjike, siç është turizmi i Kosovës. Nëse investitorët linçohen, paragjykohen dhe dhunohen verbalisht, atëherë edhe interesat ekonomike të qytetarëve të Kosovës linçohen, paragjykohen dhe dhunohen. Qeveria e Kosovës e ka të gjithë kohën dhe mundësitë të riparojë imazhin e dëmtuar dhe të vendosë drejtësi, duke shbllokuar investimin dhe lejuar investuesin e huaj nga Shqipëria të plotësojë 500 shtretër të nivelit 4 dhe 5 yje në Brezovicë. Po ashtu dhe qeveria e Shqipërisë, mund të qetësojë investuesit nga Kosova dhe të liberalizojë realisht procedurat administrative e tregtare me Kosovën. Eshtë vetëm çështje vullneti.