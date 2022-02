PD-ja prezanton Indrit Sefën si kandidat për kreun e Bashkisë Lushnjë. Bardhi: Qyteatrët do të ndëshkojnë me votë ata që e kanë përdorur siglën e partisë për përfitime personale

Partia Demokratike prezantoi kandidatin për zgjedhjet e pjesshme lokale për kryetar të bashkisë së Lushnjes, Indrit Sefa.





Prezantimi u bë në selinë e PD, Lushnje para strukturave të degës nga drejtues kryesorë të PD, Sekretari i Përgjithshëm, Gazment Bardhi, nënkryetari Enkelejd Alibeaj, kreu i degës dhe deputeti Saimir Korreshi, drejtues të PD në qark si dhe anëtarë të kryesisë qëndrore.

Në prezantimin e tyre drejtuesit demokratë e vlerësuan kandidaturën e Indrit Sefës si të duhurin për Lushnjën dhe shprehën bindjen se ai do ti kthejë dinjitetin që meriton kësaj bashkie.

Vetë kandidati Sefa tha se sëbashku demokratët do të sjellin fitoren për lushnjarët dhe Lushnjën e keqpërdorur këto 15 vite nga PS.

“Tani, nuk e mohoj që jam i emocionuar dhe ndihem shumë i emocionuar, e iu falenderoj të gjithëve nga zemra për këtë prezencë dhe entuziazmin. Jam shumë koshient që është një sfidë e madhe për mua, për secilin prej jush, për secilin, për gjithë ne. Dhe qëllimi jonë de rezultati i kësaj do të jetë bashkia e Lushnjes, dhënia e një fitoreje demokratëve që kanë kaq shumë vite që e presin, që e mendojnë, dhe që nuk kanë patur mundësi për ti shërbyer qytetit të tyre.

15 vite në drejtim të Partisë Socialiste, kjo bashki është keqpërdorur, njerëzit janë keqpërdorur, njerëzit nuk kanë marrë shërbim, dhe jo se ata nuk kanë njerëz të mirë, por është vetë ideali i tyre për ti trajtuar njerëzit në atë mënyrë dhe në këtë formë. Sa herë e ka patur partia demokratike këtë bashki , sa herë iu ka shërbyer partia demokratike njerëzve, kanë qenë një mundësi e artë për t’u ardhur në ndihmë dhe për tu shërbyer. Unë iu garantoj diçka. Unë e di që ju të gjithë e shikoni si sfidë të vështirë, por premtimi, kjo do të jetë më e ëmbla fitore që ka pasur kjo bashki dhe të gjithë bashkë, në datë 7 do festojmë te gjithë bashke, me demokratët e bashkisë së Lushnjes, gjatë turit të falenderimit që do bëj me ta, për mirënjohjen që kemi për çdo demokrat, sepse në fund të ditës kjo nuk është vetëm e demokratëve.

Zemrat tona jane të hapura për çdo njeri që kerkon ndryshim, që ka një vizion ndryshe për drejtimin e bashkise së Lushnjes. Ne nuk do të jemi të kufizuar, ne qytetarët e Lushnjes. Ata janë vëllezërit tanë”, u shpreh kandidati Indrit Sefa.

Në një intervistë pas prezantimit të kandidatit të PD për Lushnjën , Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi, vuri në dukje gatishmërinë e strukturës së PD për të punuar për fitoren e 6 marsit. I pyetur për kandidatët e tjerë, zoti Bardhi tha se nuk i interesonin as kandidati i PS, as ai i LSI-së dhe Nard Ndokës. “E sigurtë është që kandidati i PD është më i miri, është kandidati fitues, që do të jetë në shërbim të qytetarëve. Ne nuk do të bëjmë fushatë negativiste. Kandidati ynë është një djalë Lushnje dhe beteja jonë është për qytetarët.

Gazment Bardhi veçoi ndershëmrinë si një nga pikat më të forta të Indrit Sefës. Dhe nuk kurseu Genc Pollon për shpifjet ndaj kandidatit të PD.

“Demokratët kanë ditur gjithmonë ta dallojnë të mirën nga e keqja, të dallojnë kontribuesit nga përfituesit 30-vjeçarë nga sigla e PD. Kush i është afruar PD në opozitë, as nuk duhet të sulmohet, as të linçohet, por vetëm të vlerësohet. Qytetarët e Lushjës do të ndëshkojnë me votë ata që siglën e partisë e kanë përdorur për përfitime personale dhe që duan, edhe sot, të përdorin demokratët si mish për top. Kandidati i PD është kandidati më i mirë që i ofrohet qytetarëve të Lushnjës, një njeri me integritet, profesionist i shëlqyer si avokat, demokrat që i ka shërbyer demorkatëve. Në lidhje me sulmet e ish kolegut tim Genc Pollo për Indrit Sefën, shpreh keqardhje. Pollo u votua në Lushnjë dhe në 4 vjet nuk u kujtua për hallet dhe problamtikat e Lushnjës. Ndërkohë që Genc Pollo është milioner, Indrit Sefa i ka ofruar shërbim mbrojtës falas dhe do t’ia ofronte sërish, po të ishte në PD, për ndonjë proces që mund t’i hapet Pollos për hallet e veta personale. Është e ulët dhe papërgjegjshmëri e madhe, që në vend qe të sulmosh kandidatin e PS, sulmon me baltë, shpifje kandidatin e demokratëve. Indrit Sefa është një demokrat i ndershëm, që vetëm i ka dhënë Partisë Demokratike dhe nuk do ta shikoni duke marrë diçka mbrapsht, siç kanë bërë ata që baltosin demokratët. “- tha Gazment Bardhi.

Kandidati Indrit Sefa tha se fokusi i tij ivetëm janë lushnjarët dhe ajo akuzat e kundërshtarëve. “Qëllimi është shërbimi ndaj qytetarëve dhe kjo është e para. Është një sfidë e vështirë duke patur parasysh shtrirjen e madhe të bashksoë dhe kohën e shkurtër për fushatë, por kjo do të jetë më e ëmbla fitore që demokratët kanë patur në Bashkinë Lushnjë”. I pyetur nëse ka lidhje me kandidatin e PS, që ka të njëjtin mbiemër, Indrit Sefa sqaroi se nuk ka asnjë lidhje gjaku. “Është thjesht rastësia që kemi të njëjtin mbiemër. Lushnjarët na njohin. Unë jam lindur dhe rritur në Lushnjë, kandidatja e PS është nga një zonë tjetër e Kushnjës. Nuk kemi asnjë lidhje farefisnore me njëri-tjetrin.”- tha kandidati i PD për Bashkinë e Lushnjës, Indrit Sefa.