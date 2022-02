Pse duhet rikthyer shtatorja e Ismail Qemalit në Tiranë dhe në Muzeun Historik Kombëtar

Nga Akademik Muzafer Korkuti* – Muzeu Historik Kombëtar është institucioni më i rëndësishëm muzeor, i cili me zgjidhjen arkitektonike formon një ansambël të harmonishëm arkitektonik me hotelin pranë, me Pallatin e Kulturës, me xhaminë e Et’hem Beut dhe me godinën e Bashkisë dhe me godinat e ministrive. Aktualisht fasada e muzeut rrethohet nga një skelë që u shërben specialistëve që punojnë për restaurimin e mozaikut madhështor, i cili paraqet një sintezë të historisë kombëtare nga ilirët tek shqiptarët sot.





Përmbajtja e ekspozitës, e realizuar katër dekada e parë, sigurisht, me rastin e 110-vjetorit të pavarësisë do të pasurohet me objekte arkivore e sende të tjera muzeale. Kështu pavioni i lashtësisë, i cili është nga më të vizituarit, mund të pasurohet me shumë objekte arkeologjike të zbuluara gjatë 30-40 viteve të fundit. Edhe pavijoni i mesjetës, mund të plotësohet me dokumente arkivore të panjohura më parë, të zbuluara nga kërkimet në arkivat evropiane.

Në MHK një pavion i veçantë i kushtohet Rilindjes Kombëtare, i cili është nga më tërheqësit për vizitorët, ku shquhet realizimi me një mjeshtëri të lartë i shqiponjës krahët e hapura të së cilës janë bërë me pushkë mesjetare të zbukuruara me filigram. Në gjendjen aktuale ky pavijon mbyllet me foto e dokumente që pasqyrojnë luftën për pavarësi të viteve 1910-1912 dhe me një foto të dokumenti të firmëtarëve të shpalljes së pavarësisë më 28 nëntor 1912. Dhjetë vjet më parë ky pavijon kurorëzohej me shtatoren e Ismail Qemalit, të realizuar mjeshtërisht për një ambient muzeal, nga skulptori i popullit Odhise Paskali.

Në kuadrin e kremtimeve që u organizuan nga qeveria e kohës, kushtuar 100-vjetorit të shpalljes së pavarësisë, u shpall edhe një konkurs për realizimin e një vepre kushtuar Ismail Qemalit të cilën e organizoi Galeria Kombëtare e Arteve. Konkursi dështoi dhe çuditërisht u gjet një zgjidhje tërësisht e gabuar. Nga Muzeu Historik Kombëtar u nxor shtatorja e Ismail Qemalit, vepër e Odhise Paskalit “Skulptor i Popullit” dhe u vendos, siç u tha, provizorisht në lulishten karshi Hotel “Rogner” ku ndodhet edhe pas 10 vjetësh, duke shkelur kriteret më themelore të vendosjes së një shtatoreje të zakonshme në ambient të jashtëm. Një veprim i pa denjë për arkitektet apo urbanistët që pranuan dhe u bënë bashkautorë në vendosjen “përtokë” (pa bazament) të shtatores. Sot, pak kush nga qytetarët e Tiranës, e aq më pak turistët e dinë ku ndodhet monumenti i themeluesit të shtetit të pavarur shqiptar dhe janë ndalur e kanë bërë një foto para shtatores. Ky është viti jubilar i 110-vjetorit të Pavarësisë dhe kërkohet që në kryeqytetin tonë të kemi shtatoren e themeluesit të shtetit pavarur shqiptar Ismail Qemalit, me përmasa të mëdha, ndoshta sipas modelit të shtatores së krijuar nga Odhise Paskali, e cila duhet të vendoset në mjediset publike të Tiranës.

Vlen të kujtojmë se një shekull më parë “Trupi i pajetë i Ismail Qemalit arriti në Skelë të Vlorës në mbrëmjen e 10 shkurtit 1019. Nga Skela për në kalanë e Kaninës, pas trupit të Ismail Qemalit, të mbuluar me flamurin kombëtar dhe të vendosur në karrocën funebre të tërhequr nga gjashtë kuaj, vinin të rinjtë e qytetit me kurorat e përmotshme dhe të pasuar nga qindra vetë. Një dëshmitar i asaj dite njofton se kur kortezhi kaloi përmes qytetit, tregu ishte mbyllur, në dyqane qenë ngjitur letra nekrologjie ku ishte shkruar “Zi kombëtare për të madhin patriot Ismail Qemalin. Nëpër dritaret e shtëpive kishin dalë gra e vajza, për të nderuar ‘Plakun e Shqipërisë’”. Në tregun e qytetit kortezhi u ndal. Aty u mbajtën dy fjalim të përmotshme. Për të nderuar patriotin e madh, nga qendra e qytetit deri në Kaninë ishin rreshtuar mijëra vetë, qytetarë dhe fshatarë, disa anës së rrugës, disa nëpër kodrat e afërta. Nga mizëria e fshatarësisë, thotë një dëshmitar, “kodrat dukeshin si koshere bletësh” (K.Frashëri, Ismail Qemali Album. Tiranë, 2012, f.101).

Jam besimplotë se me rastin e festës së madhe të 110-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë Kombëtare, përveç përfundimit të restaurimit të ballit të godinës së muzeut do të plotësohen e pasurohen me objekte e dokumente të reja vitrinat e pavijonit të lashtësisë, të mesjetës, të rilindjes dhe të periudhës së shtetit të pavarur shqiptar – 1912-1944.

Po historia e Shqipërisë nuk përfundon këtu. Historianët e muzeologët duhet të gjejnë zgjidhje për të pasqyruar, në vitrinat e muzeut, edhe historinë e 70-80 viteve të fundit.

Dhe shtatorja e re e themeluesit të shtetit shqiptar e Ismail Qemalit do të zërë vendin që i takon si në ambientet publike të kryeqytetit të shqiptarëve ashtu edhe në tempullin e historisë kombëtare, në Muzeun Kombëtar.

*Ish-anëtar i grupit të punës për pavijonin e lashtësisë