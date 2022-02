“Të gjithë me sy e veshë nga Denni”/ Kush ështe 18-vjeçari që përfaqëson shqiptarët në Olimpiadën e Pekinit

Kryesore

Gazeta Shqiptare Është vetëm 18 vjeç dhe do të jetë pasqyra e vendit tonë në Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit që nisin sot, për të vijuar deri në datën 20 shkurt.



Quhet Denni Xhepa dhe për të do të jetë një debutim garimi në të tilla nivele, megjithatë të gjithë shqiptarët i kanë sytë dhe veshët pikërisht nga ai për të ngritur lart flamurin kuqezi në këto lojëra olimpike. Ai vetë është shprehur i gatshëm në këtë sfidë të tijën, ndërsa ka shtuar se pret më shumë në disiplinën e slalomit. “Është më e mira që mund të ndodhë në jetën e një sportisti. Mendjen e kam aty dhe jam gati. Dua të renditem më i miri për 18-vjeçarët dhe të jem mes 30 më të mirëve”, do të deklaronte 18-vjeçari në një intervistë për mediat disa kohë më parë. Por, është për të ardhur keq fakti se në vendin tonë nuk ka një vend të posaçëm, ku sportistë të të tilla disiplinave të trajnohen, duke bërë që shpëtimin ta gjejnë jashtë vendit, e jo pak herë, për të mos thënë gjithmonë, me shpenzimet e tyre. E njëjta gjë i ka ndodhur edhe përfaqësuesit tonë të vetëm, Denni Xhepës, i cili që prej konfirmimit për pjesëmarrje në këto lojëra olimpike dimërore, ka qenë në Itali duke u përgatitur për këtë aktivitet. “Jemi duke punuar për të patur një zbritje sa më të mirë. Paradite bëjmë ski ndërsa pasdite jam në palestër”, deklaroi i riu në lidhje me përgatitjet që ai ka bërë në shtetin fqinj gjatë këtyre kohëve. Kur do të konkurrojë skiatori Denni Xhepa në Pekin:

Deni Xhepa do të konkurrojë më 13 dhe 16 shkurt në Pekin në disiplinën e skive alpine, sllallom dhe sllallom gjigant, ndërsa skitë shqiptare më pas do të jetë pjesëmarrëse në Kampionatin Botëror, si dhe në Festivalin Europian Rinor të dimrit në fund të marsit.

Skiatori Denni Xhepa, për herë të parë, do të jetë pjesë e kombëtares sonë dhe pjesëmarrës në një olimpiadë pas Erjon Tolës që ka marrë pjesë në 4 Olimpiada dhe Suela Mëhillit në dy të tilla.

Skiatori shqiptar jeton dhe stërvitet në veri të Italisë, ndërsa prej disa kohësh është pjesë e Federatës Shqiptare të Skive, me të cilën ka garuar disa herë, ku së fundmi mund të përmendim garat e FIS dhe kampionatin shqiptar, që u zhvillua në Kronplatz.

Skiatori shqiptar Denni Xhepa merr flamurin kuqezi, ia dorëzon ministrja Evis Kushi:

Skiatori shqiptar Denni Xhepa, sportisti i vetëm kuqezi që do të garojë në Lojërat Olimpike dimërore “Pekin 2022”, ka marrë pak ditë më parë flamurin nga Ministrja Evis Kushi, në një ceremoni të organizuar në kryeqytet.

Të pranishëm edhe përfaqësues të Bashkisë së Tiranës si dhe drejtuesit e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Shqiptar (KOKSH). Skiatori i ri shqiptar do të shoqërohet në këtë event olimpik nga trajneri i tij Sildi Xhepa.

Organizatorët dërguan vetëm një ftesë për Shqipërinë për këtë event, e cila i shkoi Denni Xhepa, që jeton në Itali. Ai kishte një renditje më të mirë të pikëve të FIS se konkurrenti tjetër Erjon Tola.

Për Denni Xhepa ky është një debutim në Lojërat Olimpike, ku do të garojë në disiplinën e skive alpine. Gjatë ceremonisë, ai premtoi se do të bëjë më të mirën për Shqipërinë në këtë event olimpik.

Prej disa ditësh, ekipi ynë olimpik ndodhet në Pekin, përveç Presidentit të FSHS-s, Elvis Toci, i cili ka rezultuar pozitiv me Covid-19.

Deni Xhepa nënshkruan kontratën e bashkëpunimit me KOKSH dhe merr kartën e anëtarësimit për në Kinë:

Deni Xhepa, përfaqësuesi i vetëm i Shqipërisë në Lojërat Olimpike Dimërore “Pekin 2022”, nënshkroi më 25 janar të këtij vitit edhe kontratën e bashkëpunimit me Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar, si dhe ka marrë kartën e anëtarësimit me të cilën do të hyjë dhe në Kinë. Për Deni Xhepën, në këtë pjesëmarrje të parë në Lojërat Olimpike, objektivat janë të larta

“Dua të jemë aty, për një medalje, për një Top 30. Është një ambicion shumë i madh”, tha Xhepa.

Presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Fidel Ylli, ka bërë të ditur dhe të gjitha kushtet që i janë krijuar sportistit për një garim të denjë për Shqipërinë

“Komiteti Olimpik ka bërë të mundur që sportisti të përqëndrohet te gara, te paraqitja, për të përfaqësuar me dinjitet Shqipërinë dhe ne i kemi bërë të mundur të gjithë bazën material, stërvitjet që ata kanë bërë, njëkohësisht dhe udhëtimin, siguracionin e udhëtimit dhe siguracionin e garës”, u shpreh Ylli.

I pari i Federatës Shqiptare të Skive, Elvis Toçi, dhe trajneri i Denit, Sildi Xhepa, bëjnë të qartë dhe cilësitë e sportistit, si dhe objektivat që ata kanë për këtë garim në Pekin.

Elvis Toçi: “Deni është vetëm 18 vjeç, është një sportiest që flet me gjuhën e kampionit. Shqipëria nuk ka patur ndonjëherë sportist të këtij niveli. Është një i ri që shikon vetëm fitoren”.