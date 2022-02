Vdekja e djalit të Arben Dukës, miqtë kërkojnë ndihmë për mbulimin e kostove të funeralit

Lajmi se djali i poetit Arben Duka ndërroi jetë tronditi opinionin publik dy ditë më parë. 35-vjeçari pësoi arrest kardiak 50 ditë pasi humbi jetën edhe babai i tij. Të shumta kanë qenë reagimet lidhur me ndarjen e parakohshme të Denisit. Ditën e sotme në media është publikuar edhe një intervistë e nënës së tij, pak ditë më parë. Pranvera Duka fliste për fëmijët dhe mënyrën sesi ata po përballonin humbjen e babait të tyre. Bashkëshortja e poetit shprehte në intervistë se sapo të kalonin të 40-tat e Arbenit, ajo do të largohej pranë fëmijëve, që nuk mundën të vinin për varrimin e tij. Duket se fatkeqsia goditi sërish këtë familje, këtë herë me një humbje edhe më të madhe. Tashmë miqtë dhe të afërmit e Denisit, janë duke u përpjekur t’i lehtësojnë familjes të paktën shpenzimet e ceremonisë. Shumë prej tyre kanë krijuar një GoFund për të kontribuar në mbështetje të kostove të funeralit të Denis Dukës. Deri më tani janë mbledhur rreth 8 mijë dollarë. Shuma që duhet për mbulimin e shpenzimeve është 15 mijë dollarë.





Statusi i Aleksandër Çipës

Miq dhe familjare jane bere bashke per te krijuar kete llogari GoFund per te ndihmuar me mbeshtetjen e kostove te funeralit per mikun tone te mrekullueshem Denis Duka.

Denisi nderroi jete ne menyre te papritur ne 2 shkurt, 2022 ne Alexandria, Virginia ne SHBA.

Denisi ishte nje shok i shkelqyer. Kur e takova per here te pare mbi 10 vjet me pare, ai ishte shume mikprites dhe me kujtonte qytetin tim, Vloren.

Ai le pas gruan e tij te dashur Eneda Danglli Duka, vajzen e tij te bukur Sofia Duka, motren Denada Duka dhe mamane Pranvera Duka.

Denisi ishte shume i ri dhe le pas nje zbrazeti. Per shkak te vdekjes se papritur, ne deshirojme te ndihmojme dhd te mbeshtesin familjen me kostot e larta te funeralit. Çdo ndihme eshte e mirepritur!

Shpendi Lamaj

https://www.gofundme.com/f/denis-duka-in-loving-memory…