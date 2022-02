Profecia e Metës, zbulon paralajmërimin për Tahirin para se Rama ta emëronte Ministër të Brendshëm

Presidenti Meta i mbetet qëndrimit të tij se ajo që ndodhi me Saimir Tahirin ishte një lojë politike me dirigjent, Edi Ramën. Në një intervistë që dha për TV1 në Shkodër, kreu i shtetit zbuloi bisedat që ka pasur me Ramën dhe Tahirin në vitin 2013, kur u krijua qeveria e parë e aleancës PS-LSI. Meta tha se nuk kishte qenë dakort që në krye të Minitrisë së Brendshme të ishte Saimir Tahiri dhe këtë ia kishte thënë, si Ramës ashtu edhe vetë ministrit të përzgjedhur.





Të parit i kishte thënë se Tahiri ishte shumë i ri për atë post. Të dytin e kishte paralajmëruar se do të keqpërdorej.

“Saimir Tahiri nuk është arkitekti i kanabizimit të Shqipërisë. Ai ka qenë përgjegjës, por kryepërgjegjësi është Kryeministri , i cili e përdori për të fshehur përgjegjësitë e veta. I kam thëneë Ramës që emërimi i tij si ministër ishte një zgjidhje e gabuar. Nuk më dëgjoi. I kam thënë edhe vetë Tahirit që ti nuk mund të jesh ministër, sepse nuk ke eksperiencë dhe je shumë i politizuar, për më tepër që do të keqpërdorin në atë funksion”, tha ai.

Vetë Tahiri ka pasur një marrëdhënie të tensionuar me LSI. Në ditët e para, pas shkarkimit, ai drejtoi akuza të forta kundër Metës duke e fajësuar për shkarkimin e tij.

Ish-ministri i Brendshëm u dënua me 3 vjet e 4 muaj burg për shpërdorim detyre, pas kompromentimit me klanin Habilaj, që trafikonin drogë dhe armë drejt Italisë.

Kryeministri Rama tha sot se nuk kishte asnjë pendesë për reformën në drejtësi dhe se do të kishte bërë edhe 100 herë të njëjtën gjë.