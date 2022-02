Në Këshillin e Sigurimit të OKB/ Çfarë do të thotë që Shqipëria është bashkëpenëmbajtëse me SHBA për Ukrainën?

SHBA dhe vendi ynë do të jenë ‘penholders’ ose e shqipëruar penëmbajtës të çështjes së Ukrainës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.





Këtë gjë e bëri me dije sot vetë Kryeministri Edi Rama, i cili do të përdorte një term tejet të panjohur nga ne deri më tani, me anë të së cilit bëri me dije se kjo do të thotë se Shqipëria do të ketë rol aktiv në vendimmarrjen në Këshillin e Sigurimit në lidhje me tensionet Ukrainë-Rusi.

Për kryeministrin Rama, e vetmja zgjidhje për konfliktin tejet të acaruar Rusi-Ukrainë është dialogu dhe bisedimet dhe se ‘këtë qëndrim të qartë të Shqipërisë’ do ta thekojë fortë në Këshillin e Sigurimit në OBK.

Kryeministri Rama tha se SHBA është treguar e gatshme për të ndarë me vendin tonë përgjegjësinë e bashkautorësisë për çështje të paqes dhe sigurisë, veçanërisht në lidhje me Ukrainën por jo vetëm.

Për Ramën kjo përgjegjësi e shtuar është një vlerësim dhe kurorëzim i përpjekjeve të Shqipërisë për pozicionin e saj në marrëdhëniet ndërkombëtare. Duke i paraprirë akuzave se kjo është një qokë për Shqipërinë, Rama e konsideroi këtë një besim të shtuar ndaj vendit dhe rolit të saj në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në rajon dhe më gjerë.

Teksa e konsideron konfliktin Rusi-Ukrainë të rrezikshëm dhe në rritje, Rama i ka kthyer edhe përgjigje Rusisë lidhur me letrën e dërguar ku kërkonte përgjigje mbi angazhim nga këto vende që të respektojnë sipas saj detyrimet që i japin marrëveshjet ndërkombëtar.

Rama tha se Rusia nuk është vend armik i Shqipërisë, por në lidhje me konfliktin me Ukrainën, ndajnë qëndrime të ndryshme. Akuzave të Berishës se Rusia po kërcënon Shqipërinë, Rama i cilësoi ‘zhurmë folkloirike në katundin e PD’.

Por, çfarë është një ‘penholder’ në Këshillin e Sigurimit në OKB?

Praktika është mbiquajtur “sistemi mbajtës i stilolapsit” (penholder), por roli i mbajtësit të stilolapsit shkon përtej hartimit të rezultateve të Këshillit dhe përfshin, me përjashtime të rralla, marrjen e iniciativës për të gjitha aktivitetet e Këshillit në lidhje me atë situatë, si mbajtja e mbledhjeve urgjente, organizimi i debateve të hapura dhe misionet kryesore vizitore. ‘Mbajtësi i stilolapsit’ gjithashtu kryeson negociatat për një draft dhe flet i pari sa herë që Këshilli diskuton çështjen.

Ky është një term i përdorur për t’iu referuar personit që lehtëson çështjet që lidhen me dokumentacionin e një teksti. Në kontekstin e Kombeve të Bashkuara, është një ose më shumë anëtarë të Këshillit të Sigurimit, që nisin dhe drejtojnë procesin joformal të hartimit të një vendimi të Këshillit.

Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka tha sot se SHBA është treguar e gatshme për të ndarë me vendin tonë përgjegjësinë e bashkautorësisë për çështje të paqes dhe sigurisë, veçanërisht në lidhje me Ukrainën. Para gazetarëve, Xhaçka u shpreh se Bashkëhartuesit janë të parët që flasin për çështjen në fjalë në takimet e Këshillit të Sigurimit dhe se projekti i parë do hartohet nga Shqipëria dhe SHBA dhe më pas do ndahet me të tjerë.

Ambasadorja Amerikane Yuri Kim, ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama dhe ministres së Jashtme Olta Xhaçka se vendi ynë dhe SHAB do të jenë bashkëpenëmbajtës në çështjen e Ukrainës në përplasjen e saj me Rusinë. Ajo shprehet se SHBA e vlerëson lidershipin e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Kim shkruan se agresioni i Rusisë nuk po kërcënon vetëm Ukrainën dhe Evropën, por edhe rendin ndërkombëtar.