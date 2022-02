“Nga Maluma, Rita Ora e Dua Lipa”, Veliaj zbulon aktivitetet që pritet të organizohen në Tiranë si kryeqyteti Europian i Rinisë

I ftuar në emisionin “Kjo Javë” të gazetares Nisida Tufa, në “News24” kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, zbuloi nga aktivitetet që pritet të zhvillohen në Tiranë, në kuadër të aktiviteteve.





“ U preka shumë, sepse kur të kap ai vrulli i punës, ti je i fokusuar te 100 detaje, edhe është sikur po bën një katedrale të madhe, dhe kur e shef që ka mbaruar gjithë ajo punë, gjithë ai mund, tre vite përgatitje, edhe kur lexoja “Financial Times’, ‘ The Guardian’, që shkruajnë Tirana kryeqyteti i Rinisë thoja tani është prej vërteti. Dhe ishte një mënyrë për të festuar, por edhe për të pritur delegacione nga vende të BE, delegacione shtetesh dhe qytetesh. Kush prej nesh ka dalë jashtë e ka vuajtur atë imazhin, ndonjëherë jo perfekt që ne kemi jashtë. Disa mbajnë mend gomonet, disa ’97 apo ’98 apo edhe zjarrin që i vënë Tiranës, për një aferë politike.

Unë besoj se është mundësi, nuk e di a do ia arrijmë, por duhet të përpiqemi ta bëjmë. Është një mundësi të tregojmë më të mirën tonë, jo për të thënë se jemi perfekt ne kemi plot anomali. Kur e krahasoj me kur e filluam, Tirana ishte 200 mijë banorë, si kryeqyteti i Koresë së Veriut, dhe ku kemi mbërritur sot që kemi një titull, kryeqyteti europian i rinisë, jepen dy tituj në vit, një është kryeqyteti europian, një kryeqyteti i kulturës, dhe fakti që këtë titull e ka pas Torino, Amsterdami pas nesh e merr Gent, në Belgjikë, pra qytete shumë herë më të forta se ne, të jesh në këtë listë është një krenari shumë e madh. Shpresoj fort ta shfrytëzojmë si mundësi, për të treguar një kartolinë jo perfekte të Shqipërisë, por autentike. Dhe që Tirana ka energji, në Tiranë hahet mirë dhe ka motin e bukur, njerëz janë të hapur, bashkëjetojmë mes feve, ka shtetësi e nacionalitete që jetojnë në Tiranë, them hajde të mendojmë pozitivisht.

“Aktivitetet janë ndarë në 8 fusha të ndryshme. Kemi Malumën që do vijë më 14 mars. Është vetëm Tirana në turin e vet ballkanik, presim shumë edhe nga Kosova, dhe nga Maqedonia Mali i Zi, Itali Greqia. Rita Ora do që në fillim të verës të bëjë ajo një koncert të madh, po shohim 9 majin ose një datë në qershor. Dua Lipa po shohim për festat e Çlirimit, do kemi finale të mëdha siç është finalja e UEFA-s për Ligën e Konferencës, ndërkohë që disa aktivitete mund të jenë në nivel mikro, në nivel gjimnazi. Mund të jetë, klubi i shahut të Petro Ninit, apo klubi ambjentalist i Samiut, kështu që duam të kemi edhe një demokratizim të këtyre aktiviteteve. I vetmi kusht është të jetë gjithmonë një bashkëpunim me të ngjashmit në Europë.” u shpreh Veliaj, ndërsa theksoi se ky është vërtet një moment krenarie.