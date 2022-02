Pesë gjëra për njerëzit narcisist që nuk duan që ju t’i dini

Njerëzit lehtë mund të mashtrohen nga atmosfera narcisiste. Ata mund të hutohen nga fjalët e tyre dhe të turpërohen për agresionin e tyre. Ata nuk arrijnë të kuptojnë se një sjellje e tillë është thjesht një lloj maske që shërben si një sistem mbrojtës për të fshehur fëmijën e frikësuar.

Në të vërtetë, ata ndihen të pasigurt dhe kanë nevojë që dikush t’i dëgjojë. Gjithashtu më poshtë jepen 5 sekretet e vogla që njerëzit me natyrë narcisiste nuk duan t’i dini.





Kontrolli

Njerëzit narcistikë duhet të kontrollojnë të tjerët dhe natyrat e tyre, duke përfshirë besimet, ndjenjat dhe sjelljet tuaja për t’u ndjerë të sigurt. Nëpërmjet sjelljes së tyre, ata përpiqen t’ju manipulojnë dhe nënçmojnë në mënyrë që të ndiheni të pasigurt. Ky lloj mekanizmi mbrojtës quhet identifikim projektiv. Në këtë rast, ju ndiheni pothuajse si ata.

Një ndjenjë gradimi

A keni dëgjuar ndonjëherë sesi njerëzit narcistë mburren dhe fantazojnë për veten e tyre, duke u përpjekur ta paraqesin gjithmonë veten si më të mirët dhe më të suksesshmit. Ata e bëjnë këtë për t’u ndjerë më pak të pasigurt dhe të turpëruar.

Arroganca dhe zilia

Njerëzit narcisist besojnë se duhet të jenë më të mirë se të gjithë njerëzit e tjerë rreth tyre. Nëse edhe një person dallohet ose është më i mirë në diçka, ata duhet ta kalojnë atë person. Nëse nuk janë në krye, do ta konsiderojnë veten të pasuksesshëm.

Mbindjeshmëria

Mund të supozoni lehtësisht se njerëzit me natyrë narcisiste janë shumë të ndjeshëm edhe kur bëhet fjalë për kritika të parëndësishme. Sipas tyre, nëse nuk jeni dakord me ta, atëherë definitivisht nuk keni të drejtë sepse ata duhet të kenë gjithmonë të drejtë. Ata do t’ju quajnë shumë të ndjeshëm, por në realitet janë ata që janë shumë të ndjeshëm. Ata kanë nevojë për konfirmim, lavdërim dhe miratim të vazhdueshëm për shkak të nivelit të ulët të vetëbesimit.

Mekanizmat e vetëmbrojtjes

Ashtu si një fëmijë në ankth, mbrojtja e tyre e parë do të ishte refuzimi, i cili mund të përfshijë gënjeshtra të qëllimshme. Mbrojtja e tyre e radhës do të ishte të fajësonin ty, shefin e tyre, bashkëpunëtorët e tyre, këdo përveç vetes. Faktet tuaja janë të parëndësishme dhe ju vetëm do të humbni kohë duke i diskutuar ato. Ata madje mund të fillojnë duke thënë se ju i kontrolloni ata, dhe nëse e vini në dukje këtë, ata do të tronditen. Një mbrojtje tjetër e preferuar është projeksioni, i cili ju akuzon ju dhe të tjerët se jeni të dobët, tepër të ndjeshëm, inferiorë dhe të parëndësishëm.

Burimi: Revista Psikologjia