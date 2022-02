“Sekreti” i Ronela Hajatit për herë të parë renditet si kënga më e dëgjuar në kanalin e Eurovison

Këngëtarja e njohur, Ronela Hajati do të përfaqësojë Shqipërinë këtë vit më këngën e saj “Sekret” në Eurovision, në qytetin e Torinos, Itali, e cila mesa duket po dëgjohet shumë në vendet e huaja.





Artistja ka treguar në “InstaStoryn” e saj një foto ku duket renditja e këngëve më të klikuara në Eurovision 2022. Për herë të parë kënga “Sekret” renditet e treta, si më e dëgjuara në “Youtube”.

“Për herë të parë në histori, Shqipëria renditet në vendin e tretë si kënga më e dëgjuar në profilin e Eurovisionit. Urime @ronelahajatiofficoal”– është shkruar mbi foton e postuar.

Rikujtojmë që këngëtarja është renditur si në vendin e parë e cila do të hapë festivalin e Eurovisionit natën e parë të gjysmë finales.

“Ok, tani jam e frikësuar”, shkroi Ronela Hajati, e cila do të duhet të përfaqësojë Shqipërisë, duke marrë parasysh faktin se e gjithë vëmendja do jetë tek ajo, pasi është këngëtarja e parë që do performojë në Eurovision këtë vit.