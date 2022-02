Te “313”-ta u la i veçuar për arsye sigurie/ Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve vendos sot në cilin burg do të vuajë dënimin Saimir Tahiri

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve do të vendosë sot për transferimin e Saimirt Tahirit në një burg tjetër të sigurisë së zakonshme apo jo, për të shlyer 3.4 vite burg që shpalli më 4 shkurt GJKKO.





Burimet thanë se pritet që Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve të dalë sot me një vendim, nëse Tahiri nuk do të lëvizë nga burgu 313, ku u dërgua mbrëmjen e të premtes, apo do shkojë në një burg tjetër siç është 302-shi, apo burgu i Vaqarrit.

Ligji parashikon që një i dënuar duhet të qëndrojë në një burg që është afër vendbanimit të familjarëve të tyre që të kenë mundësi ta shikojnë.

Takimi i Tahirit me familjarët për momentin nuk lejohet, por mësohet se gjatw ditësw sw sotme ish-ministri do të ketë një takim me avokatin e tij mbrojtës Maks Haxhia.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka marrë masat gjithashtu që për arsye sigurie, Tahiri të jetë i veçuar nga pjesa tjetër e të paraburgosurve për aq orë sa ai do qëndrojë aty, deri në akomodimin në një qeli burgu.