Tragjedia e familjes Duka/ Vargjet poetike që babë e bir i dedikuan njëri-tjetrit para se të ndërronin jetë

Dy dhimbje brenda pak javësh në familjen Duka. Në fillim ikja e Arbenit, më pas jeta e këputur në mes e djali të tij Denisit.





Pas vdekjes së babait, Denisi për shkak se jetonte në SHBA, nuk arriti të përcjellte të atin për në banesën e fundit dhe ndoshta ky ishte një nga pengjet më të mëdha dhe goditja vrastare për zemrën e tij të dërrmuar nga humbja e shtyllës së familjes.

Pas dy humbjeve të mëdha në jetën e saj, gruaja e Arben Dukës, Pranvera Duka, ka rrëfyer ndjesitë e djalit të saj pak ditë pas vdekjes së Arben Dukës, të atit të tij poet. Sipas saj, Denisi iku nga jeta duke mos plotësuar as amanetin e babait të ndjerë.

Pranvera Duka, bashkëshortja e poetit Arben Duka:

“Kur ishte në klasën e pestë Denisi, në vitin ’98, na e rrëmbyen. Ai ishte moment më i vështirë për ne, kur nuk kemi ikur atëherë nga mendtë e kokës…. Për fat e gjejmë në Durrës. Edhe kur ka qenë student djali, i kanë dalë përpara me pistoletë. Edhe atëherë jemi shqetësuar shumë dhe bëmë letrat e nisëm në Amerikë. Ishte student, në vit të tretë për Gjuhë dhe Letërsi, se edhe ai ka shumë talent si Beni. Atje u përpoqëm me të gjitha mënyrat për të marrë strehim politik, çuam të gjitha gazetat që kishin shkruar për ne. Denisi u bë 15 vite që ka ikur në Amerikë, vajza, Denada 20. Janë të martuar dhe me fëmijë të dy. Djali përfundoi studimet më tej për Diplomaci, Marrëdhënie Ndërkombëtare. Denisi shkruan shumë bukur. Madje Beni kërkonte t’ia mblidhte dhe t’ia botonte shkrimet. Por është e kundërta e Benit, është shumë filozofik, pasi edhe librat që lexon me tepër janë me orientim pikërisht filozofik. Më shumë është i prirur drejtë prozës. Beni ia la amanet me gojë: Babi nuk është mirë, i tha, por çfarë do që të ndodhi, se dhe mund të ndodhi, i tha, ju të dy ju nuk do të vini. Ishte dhe kohë e shkurtër, që nga momenti kur u dha lajmi deri sa u varros Beni ishin vetëm 24 orë. Ata nuk arrinin dot as në Europë me gjithë këto masa për Covidin, plus me fëmijë të vegjël janë… Besoj e kanë përjetuar shumë…? “Shumë, madje unë tani sa të bëj të dyzetat e Benit do iki tek ta dhe duhet të rri 3-4 muaj, se, sidomos djali, po e përjeton shumë keq. Më merr shpesh në telefon…”– tregon Pranvera Duka në një intervistë për Gazetën Dita.

Përpara se të ikte nga kjo botë, poeti Arben Duka i ka kushtuar një poezi djalit tij:

Nga Arben Duka Për Denisin Si pikë e lotit ngjan me mua, o biri im-Denis, babai nga vitet u rrëzua, po ti m’u bëre Lis! M’u rrite shpejt-si vetëtima, sa më tani s’të njoh, në çdo qelizë të qënies tënde, unë veten time shoh! Ndaj do të shkoj këtej i qetë, dhe dheu do më treti, se shpirti im i gjerë si det, tek ti i gjithi mbeti. Kjo s’është Këngë për Lamtumirë, po ku i dihet jetës, bëhu në jetë Njeri i Mirë, dhe Rob i së vërtetës! Kjo s’është Këngë për Lamtumirë, po jeta çfarë s’punon, bëhu në jetë Njeri i Mirë, se shpirti im të mbron. Haj-paqe Biri im i vetëm, më shumë s’kam ç’të them, po shpirti im ty do të mbrojë, dhe fare kur mos jem! Tiranë, 6.12.2007

Poezia e Denisit kushtuar babait poet, Arben Duka:

Ike Baba Ike baba në të tjera hapësira, U ngjite atje, ku shkojnë shpirtat e mira. E ne na le me këtë kaplim te zi, Sa e veshtirë qenka të jetosh pa ty! Si Adami i parë, për mua tokën lëkunde, Si nje vetëtimë verbuese qiellin e shkunde, E prape sot te mendoj në të ëmbla kujtime, Si harta udhërrëfyese, të skalitura në zemren time. Degjoj një këngë, dhe më shfaqesh ti, Lexoj një varg, atje je prapë ti, Te shoh ne fotografi, sikur më afrohesh. Se në shpirtin tonë kurrë sdo harrohesh. Se për ty s’ka lamtumira dhe fjalë fluturake, Por vec balada dhe vepra pasionante, Që me ëndje sot i lexoj e jetoj, Pasi thelbin tim akoma të sëmurë, dua ta shërojë, U prehsh ne paqe i dashur Baba, Nëpër diapazone ku dhimbja formë më nuk ka, Të jesh i lumtur kudo që të jesh, Atje ku hidherimi dhe mërzitja s”ka më peshë. U rilindish prapë si feniks i pasionit, Nëpër brigje deti nën erën e Jonit, Por këtë herë pa dallga dhe stuhi, Trajta jote e pastër u formofsh ne qetesi.

Miqtë e Denis Dukës, djalit të poetit të njohur Arben Duka pak ditë pas vdekjes së tij kanë bërë një apel në rrjetet sociale shume të ndjeshëm.

Kujtojmë se Denisi ndërroi jetë nga një infarkt në SHBA pak javë pas babait të tij, teksa fushata e miqve të viktimës ka nisur për të ndihmuar familjarët me kostot e larta të funeralit.

Shpendi Lamaj, një prej miqve të tij shqiptar në tokën amerikane që prej 10 vitesh ka krijuar një llogari GoFund ku shkruan edhe disa fjala të veçanta për Denisin.

“Denisi ndërroi jetë në mënyrë të papritur në 2 shkurt, 2022 në Alexandria, Virginia në SHBA. Denisi ishte një shok i shkëlqyer. Kur e takova për herë të parë mbi 10 vjet më parë, ai ishte shumë mikpritës dhe më kujtonte qytetin tim, Vlorën. Ai la pas gruan e tij të dashur Eneda Danglli Duka, vajzën e tij të bukur Sofia Duka, motrën Denada Duka dhe mamanë Pranvera Duka. Denisi ishte shumë i ri dhe la pas një zbrazëti. Për shkak të vdekjes së papritur, ne dëshirojmë të ndihmojmë dhe të mbështesim familjen me kostot e larta të funeralit. Çdo ndihmë është e mirëpritur”, thuhet në thirrjen e tij.

Kush ishte Arben Duka, nga çmimet në festivalin e RTSH-së te marrëdhënia me Berishën dhe Ramën:

Arben Duka u lind në Labovë të Gjirokastrës. Mbaroi Akademinë Ushtarake dhe Universitetin “Aleksandër Xhuvani”. Është një ndër letrarët, e biografinë më të pasur letrare dhe artistike në vend. Është autor i mbi pesëdhjetë vëllimeve poetike të botuara e të ribotuara deri në pesë herë.

Është bashkëautor në rreth tre mijë këngë të të gjitha zhanërve duke filluar qysh nga viti 1974. Ka dhjetra çmime si autor dhe bashkëautor në gjininë e këngës, ku spikasin shtatë çmime të para në Festivalet Kombëtare të këngës në Radiot Televizionin Shqiptar.

Është autor i mijëra e mijëra vargjeve humoristik dhe satirikë në shumë të përditëshme dhe periodike. Ka mbuluar për rreth shtatë vjet “Intervistat e Kaso Kosës” në gazetën “Intervista” duke qënë i spikatur dhe në prozë në këtë fushë. Por Duka është më së shumti një poet lirik. Duka sot është poeti më i lexuar dhe më i komentuar ndër shqiptarë. Ai, me stilin dhe talentin e tij ka arritur ta mbrojë me dinjitet të drejtën e të vërtetën.

Puna e tij e përkushtuar dhe kontributi që i ka dhënë letërsisë shqipe në përgjithësi, është për t’u çmuar dhe për t’u përshëndetur. Sakaq, Duka është një emër shumë i njohur i poezisë bashkëkohore shqipe, në disa segmente mbase edhe më i njohuri, më i begatshmi, më realisti. Është poet në kuptimin e fjalës, që i qaset poezisë me dinjitet, me respekt, korrektësi e përgjegjësi për gjithë ato që shkruan dhe kumton, por me fjalë që kanë peshë, që ruajnë nderin e respektin e vetë fjalës së ndershme.

Poezia e Dukës, kryesisht ajo humoristike satirike, manifestohet me humor të shëndoshë, shërues, anti depresiv. Ajo ta heq bezdinë dhe stresin që të kap kur dashur pa dashur, duke kërkuar diçka në internet, has në shkarravinat e horrllëqet e sojeve mediokre, apo ngatërrohesh në ekranin e televizorit me ndonjë surrat të tillë.

Poeti i ka vënë detyrë vetes, që përmes poezisë të komentojë e të analizojë të kaluarën, përditshmërinë, të polemizojë, të përgjigjet në të gjitha sfidat dhe të sfidojë mediokritetet. Krejt krijimtaria poetike e tij është në shërbim të së mirës, drejtësisë, realitetit, njerëzisë. Si e tillë, është njëlloj bari qetësues që të ulë tensionin, të disponon, të heq streset e ditës dhe të bën të ndihesh mirë, thjesht, është poezi terapi.

Arben Duka mund të cilësohet edhe si autori më njohur i teksteve në Festivalet e RTSH. Ai eshte fitues i 7 çmimeve të para si autor tekstesh në atë festival dhe dhjetra cmimeve të dyta dhe të treta. Duka ka fituar tre cmime si bashkautor me kenget: “Çel si gonxhe dashuria”,“Në moshen e rinisë”,“Mirësia dhe e vërteta”.

Dy çmime te para per natën e te rinjve me këngët: “Yjet e shpreses”,“Ti ku ishe nena ime?”dhe mbi te gjitha ka dy cmime te para si poeti me i mire me tekste:“Miresia dhe e verteta”dhe ”Besoj vendashuri”. Ai ka marre pjese ne 35 festivale dhe ka mbi 50 këngë. Përmes vargjeve të tij, Duka preku çdo ngjarje të aktualitetit, duke goditur edhe figurat politike të kohës. Ai ka shprehur hapur që nuk ka pasur një pëlqim ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha.

Madje, përmes një poezi e ka cilësuar krim të diktatorit Enver Hoxha:

“Veç një krim ke bërë, që kurrë s’do të falet, kur Sali Berishën, e shkule nga malet!”

Madje, në vitin 2017, poeti përdori satirën e dhe ironinë therëse për kryeministrin, Edi Rama për marrëveshjen e bërë me PD.

Duka ka cilësuar me vargje se kjo marrëveshje është genocid mbi Partinë Socialiste.

“Gjashtë orë me Lulin, kokë më kokë qëndroi, një marrëveshje turpi, në fund nënshkroi! Ky është Edi Rama, burri që bën shtet, që fali çdo gjë, veç bythës së vet!”

E kur bëhet fjalë te dashuria, Arben Duka do të kujtohet gjatë si poeti që një pjesë të shpirtit ia dedikoi ndjenjës më sublime. Ai shkroi me qindra poezi me motivin më të pastër që na mban të gjithëve gjallë.