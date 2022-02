Zgjedhjet e pjesshme vendore, Balla nga Kolonja: Berisha dhe Meta kanë hyrë bashkë në një thes

Gjatë takimit me elektoratin në kuadër të zgjedhjeve të pjesshme vendore të 6 marsit, kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla, u shpreh se pas 102 vitesh nga Kongresi i Lushnjes, Bashkia e Lushnjes do të drejtohet nga një vajzë lushnjare, Eriselda Sefa.





“Ju falënderoj për mbështetjen e bësimin. Të njëjtën gjë kemi marrë edhe më 25 prill. Ajo që dua të ndaj sot me ju, është nevoja që PS të vijojë të qeverisë në qeverisjën vendore të Lushnjes dhe Edi Rama në gjithë këto vite i ka dhënë shumë besim vajzave e grave në qeverisje. Dhe unë mendoj se kemi bërë zgjedhjen e duhur në momentin e duhur, për t’i besuar Eriselda Sefës. Në këto 6 muaj, që Eriselda ka marrë drejtimin e bashkisë janë dhënë shenja të qarta të një qasje shumë pozitive efikase në problematikat që kishte kjo bashki.

Është rritur transparenca, përmirësuar komunikimi me njerëzit, Unë jam vetë dëshmitar i shpejtësisë me të cilën kemi punuar në disa projekte të rëndësishme. Edhe në Kolonjë, një njësi e madhe, jemi deficiat në vonesat që na janë krijuar në qasjen që duhet të kemi ndaj bujqësisë. Unë nuk dua që të merrem me dy kandidatët që kemi përballë. Dua të merrem me kandidatët që i kanë vendoru ata. A mendon ndonjë prej jush që është koha sot t’i japim votën Sali Berishës dhe Ilir Metës, që mezi kemi pritur të bëheshin bashkë.

Unë personalisht mezi e kam prit këtë ditë, ditë më të bukur nuk ka që Saliun dhe Ilir t’i kesh bashkë në një thes, dhe shembulli më konkret i asaj që nuk duhet të bëjmë ne në Lushnje, është që nuk duhet të imagjinoni mos dalim në votime, të themi ‘hajt se e kemi të fituar’. Unë mendoj që duhet të bëjmë organizimin më të madh, të trokasim në cdo dere, e t’i themi njerëzve se duhet një referendum i madh në favor të nevojave që ka Kolonja, bashkia Lushnje dhe Shqipëria në funksion të mbështetjes që duhet t’i japim PS.

Ajo që dua t’ju them, është që ne kemi përzgjedhur një kandidate që ka mësuar nga gabimet e atyre që kanë qenë në të shkuarën por që ka edhe eksperiencën e duhur për të cuar para projektet e reja që po zbatohen në bashkinë tonë. Ka ardhur koha që qeveria ta ketë bashkinë Lushnje në krye të punëve të veta. Është koha e duhur për t’i dhënë kësaj bashkie një vajzë, eksperte të qeverisjes vendore.” u shpreh Balla.