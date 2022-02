“Camilla bëhet Mbretëreshë”/ Si ia doli të fitojë zemrën e Elizabeth dhe britanikëve gruaja e dytë e Charles

Camilla do të kurorëzohet si pasardhëse e Mbretëreshës kur Charles të bëhet Mbret. Mbretëresha siguroi statusin e ardhshëm të Dukeshës së Cornwall-it në një deklaratë historike gjatë Jubileut Platinum, duke i dhënë fund viteve të pasigurisë mbi këtë çështje. Në njoftimin e saj të befasishëm, Mbretëresha deklaroi se ishte dëshira e saj e sinqertë që nusja e saj të pranohej plotësisht kur Charles ta pasonte. Elizabeth e lëshoi ​​mesazhin, duke dhënë mbështetjen e saj për trashëgimtarin dhe gruan e tij, pasi ajo sot shënon një moment histori, ku feston 70 vjet në fron. Ajo u shpreh se “jeta ime do t’i kushtohet gjithmonë shërbimit tuaj” – dhe se ajo do të vazhdojë ta nderojë postin që ka.





Në mesazhin e saj drejtuar kombit – të nënshkruar “Shërbëtori yt, Elizabeth R” – Mbretëresha tha: “Kur, në kohën e plotë, djali im Charles të bëhet Mbret, e di që ju do t’i jepni atij dhe gruas së tij Camilla të njëjtën mbështetje që ju më kanë dhënë; dhe është dëshira ime e sinqertë që, kur të vijë ajo kohë, Camilla të njihet si Mbretëreshë ndërsa vazhdon shërbimin e saj besnik”. Mediat angleze shkruajtën se Charles dhe Camilla u prekën dhe u nderuan nga gjesti i mbretëreshës. Princi do të bëjë deklaratën e tij publike ditën e sotme duke festuar jubileun e nënës së tij. Një zëdhënës i çiftit tha: “Princi i Uellsit do të lëshojë një deklaratë urimi për Mbretëreshën në ditën e pranimit. Ai dhe Dukesha e Cornëall janë prekur dhe nderuar nga fjalët e Madhërisë së Saj.’

Kjo është shenja më e qartë jo vetëm e mbështetjes së palëkundur të Mbretëreshës për nusen e saj, por edhe prova e dashurisë së saj të qëndrueshme për gruan që ka siguruar lumturinë e djalit të saj të madh. Më e rëndësishmja, deklarata zyrtare, e shkruar në Sandringham, rrëzon zërat e mëparshëm të Pallatit se Camilla do të njihej gjithmonë si ‘Princesha Consort’.

Duke shpallur fejesën e Princit të Uellsit në shkurt 2005, dy muaj para dasmës së tyre në Windsor’s Guildhall, një deklaratë e Pallatit thoshte: “Që zonja Parker Boëles duhet të përdorë titullin Princesha Consort edhe kur Princi i Uellsit të ngjitet në fron”.

Princeshë Diana do t’i jepej automatikisht titulli bashkëshorte e Mbretit nëse do të jetonte dhe çifti do të kishte mbetur i martuar. Por kurrë nuk ishte e sigurt që, si gruaja e tij e dytë, Camilla do të merrte të njëjtin titull.

Mbretëresha ka qenë gjithmonë e prirur ta mbështesë këtë lidhje dhe ka mbajtur një fjalim të ngrohtë në ditën e dasmës së Charles me Camillën, duke u thënë të ftuarve: “Djali im është në shtëpi me gruan që do”.

Biografi i Camilla, Penny Junor tha se miratimi i Mbretëreshës ishte një moment jashtëzakonisht domethënës për Dukeshën.

“Ky është një lajm i shkëlqyer sepse nëse kjo është dëshira e Mbretëreshës, atëherë nuk mendoj se njerëzit do ta vënë në dyshim atë”, tha ajo.

Dhe historiani mbretëror Hugo Vickers tha: Të bësh të qartë se Camilla duhet të jetë mbretëreshë nuk është thjesht një vendim i mençur dhe bujar, por është një goditje mjeshtërore dhe tipike për një sovran të zhytur në mendime. Koha ka një simbolikë të madhe. Ky është një moment i rëndësishëm për Monarkinë.

Mesazhi i djeshëm u publikua pasi Mbretëresha u shfaq në eventin e saj të parë publik që nga tetori. Ajo qeshi dhe bisedoi me të ftuarit ndërsa organizoi një festë çaji në sallën e ballit në Sandringham.

Megjithatë, sot do të jetë një moment reflektimi privat, sipas burimeve të Pallatit. Ajo do të kujtojë jo vetëm babanë e saj, George VI, i cili vdiq në Sandringham në këtë ditë në 1952, por edhe do të mbajë zi për Dukën e Edinburgut, i cili vdiq prillin e kaluar, në vitin e 74-të të martesës së tyre.

Thuhet se asaj i ka bërë përshtypje puna e palodhur e nusës së saj dhe mbështetja që i ka dhënë princit Charles. Në mënyrë të ngjashme, ndërsa kujton të atin, ajo njeh rolin që luajti nëna e saj në mbështetjen e tij si Mbret.

Mesazhi i saj mbrëmë përfundoi me shpresën se festimet e saj jubilare mund t’i bashkojnë njerëzit pas disa kohësh të vështira për të reflektuar.

Fushata 22-vjeçare e Princit Charles për të fituar publikun ndaj gruas të panegociueshme në jetën e tij

Sa ndryshe ishte gjithçka në atë natë të ftohtë të së enjtes jashtë The Ritz më shumë se 20 vjet më parë. Ishte dalja e Charles dhe Camilla, një paraqitje kalimtare, por e orkestruar mirë para shtypit botëror. Prirja e natyrshme e Charles kishte qenë të dilte publikisht me Camilla-n në një ngjarje mbretërore, e cila, në sytë e tij, do t’i jepte njëfarë dinjiteti, por Mbretëresha ende nuk ishte fituar nga zonja Parker Bowles. Dhe ja ku ishin, ky burrë dhe kjo grua në moshë të mesme, në një rrugë anësore të errët në Mayfair pak para mesnatës.

Çifti e kishte kaluar mbrëmjen në një festë ditëlindjeje dhe teksa dilnin nga hoteli në trotuar, Charles dhe Camilla e ngurtësuar – një stuhi e bliceve të kamerës i ngriu në kohë.

Më vonë, Shoqata Britanike e Epilepsisë do t’i nxiste transmetuesit që të mos përdorin pamjet në televizion, që të mos shkaktojnë konvulsione.

Kjo paraqitje në vitin 1999 ishte kulmi i strategjisë së akorduar mirë për të tërhequr britanikët rreth idesë së gruas ‘të panegociueshme’ në jetën e Princit Charles. Të gjithë e dinin për Camilla-n në këtë moment, natyrisht, por ajo kishte mbetur gjithmonë jashtë preferencave. Princesha Diana u adhurua botërisht dhe la një shije të mirë edhe pas vdekjes. Për shumë njerëz, kur Charles rrëfeu tradhtinë bashkëshortore, Camilla ishte armiku numër 1 i publikut, në mënyrë të pakthyeshme gruaja tjetër. Tani çifti avash avash po e niste nga e para, për sytë e publikut. Megjithatë, kishte një rrugë të gjatë përpara.

Ajo ishte armiku numër 1 publik… por filloi të gjente një vend në zemrën e Britanisë

Në të vërtetë, ‘Fushata Camilla’ kishte filluar 18 muaj më parë. Në qershor 1997 filluan të shfaqen ftesat: Ejani dhe bashkohuni me Camilla Parker Bowles për një festë bamirësie.

Redaktorët e gazetave dhe një sërë personalitetesh dhe botuesish ishin të pranishëm me siguri. Ideja ishte të prezantohej Camilla në një dritë të re, më të butë. Por më pas Diana vdiq dhe festa u braktis.

Fushata u drejtua nga Mark Bolland, ekzekutivi kontrovers i PR i punësuar nga Princi Charles në 1996 si ndihmës sekretar privat.

Që atëherë e tutje, ai shfrytëzoi çdo mundësi për të treguar Charles si një baba të dashur dhe prind të vetëm të shqetësuar, ndërsa përpiqej të fitonte pranimin e publikut për znj. Parker Boëles.

Nëntë muaj pas aksidentit në Paris që i mori jetën Dianës, Camilla u takua me Princin William në Pallatin e St James

Në fillim u tha se ishte një takim i rastësishëm, por kjo ishte e pavërtetë. Në fakt, William e kërkoi takimin në mënyrë që të mund t’i kërkonte personalisht që ta ndihmonte të organizonte një festë surprizë në fillim të ditëlindjes së 50-të për babain e tij.

Pas paraqitjes së Ritz-it, fushata mori një vrull të ri. Papritur Camilla ishte kudo. Ajo dhe Charles ishin bashkë në jahtin e një biznesmeni grek me katër miq të ngushtë.

Më pas erdhi seria e festave për të shënuar gjysmëshekullin e Princit, pika kryesore e të cilave ishte ajo që Camilla organizoi për 300 të ftuar në shtëpinë e Charles’s Gloucestershire, Highgrove.

Në këtë kohë u zbulua në heshtje se ajo po kalonte gjithnjë e më shumë netë me Charles si në Highgrove ashtu edhe në Pallatin e St James.

Sidoqoftë, asgjë nuk mund ta ndryshonte perceptimin se marrëdhënia midis Mbretëreshës dhe Camilla ishte e ftohtë si kurrë më parë.

Charles dhe Camilla kishin bërë një udhëtim zyrtar në Skoci, duke qëndruar në rezidencën e Mbretëreshës Edinburgh, Palace of Holyroodhouse.

Momenti kyç erdhi në vitin 2000 kur Mbretëresha u takua me Camilla në Highgrove gjatë një feste të organizuar për të shënuar ditëlindjen e 60-të të ish-mbretit Konstandin të Greqisë. Ishte takimi i tyre i parë publik dhe kryesisht për shkak të përpjekjeve të z. Bolland, zor se mund të kishte qenë i një profili më të lartë. Megjithatë, marifetet e tij duke përhapur me djallëzi histori të dëmshme për anëtarët e familjes mbretërore për ta bërë Camilla-n të duket e mirë në krahasim, dështuan. Por, me kalimin e viteve, Camilla mësoi të ecte rrugën e saj dhe në heshtje, në mënyrë të qëndrueshme, ajo u shpërblye dhe ajo filloi të gjente një vend në zemrën e Britanisë.

Nëse kishte dyshime të vazhdueshme për pranimin e saj nga gjykata e opinionit publik, ato u zhdukën nga miratimi i kumbuar i Mbretëreshës dje.

Këto ditë Camilla është e admiruar për punën e saj bamirëse, duke marrë përsipër çështje të tilla si përdhunimi dhe abuzimi seksual, dhuna në familje, shkrim-leximi dhe çështje mjekësore, duke përfshirë diabetin e të miturve dhe distrofinë muskulare.

Kundërshtarët e kanë akuzuar për dembelizëm, por edhe nëse ajo nuk bën aq shumë angazhime sa disa anëtarë të familjes mbretërore, ajo lidhet pa mundim me publikun. E ngrohtë dhe e mprehtë me një të qeshur infektive, ajo e bën këtë pa sakrifikuar dinjitetin ose pa acaruar burrin e saj. Kjo është arsyeja pse, duket se mbretëresha është e bindur se do të jetë bashkëshortja e përsosur kur burri i saj të ngjitet në fron.