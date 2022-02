Kandidati i PD-së në Lushnjë, fushatë derë më derë: Bashkia do të jetë një derë e hapur në shërbim të qytetarëve

Kandidati i PD-së në Lushnje Indrit Sefa nisi sot fushatën derë më derë, në kuadër të zgjedhjeve të pjesshme vendore të 6 marsit. Përmes një postimi në rrjetet sociale Sefa thekson se pas fitores së PD-së bashkia e Lushnjes do të jetë një derë e hapur në shërbim të qytetarëve.





Sefa shprehet se pas 15 vite keqqeverisje nga PS-ja, më 6 mars bashkia do t’u kthehet qytetarëve.

POSTIMI

Sot ju bashkova fushatës derë më derë të lajmëtarëve të fitores.

15 vite keqqeverisje nga Partia Socialiste janë një barrë shumë e rëndë për bashkëqytetarët tanë. Lushnja është familja jonë e madhe dhe 6 Marsi është mundësia për një qeverisje në shërbim të qytetarëve.

Do trokasim në çdo derë, do mbajmë shënim shqetësimet e shtuara të bashkëqytetarëve të mi, do ofrojmë zgjidhet tona, duke besuar se më 6 Mars bashkia do ti kthehet qytetarëve. Modeli ynë është i njëjtë me atë që bashkëqytetarët e mi më ofruan sot: Bashkia do të jetë një derë e hapur në shërbim të tyre.