Mbyllet Sanremo, Mahmood triumfon për herë të dytë

Sanremo ka kurorëzuar mbrëmjen e djeshme fituesin. Dueti italo-egjiptian Blanco dhe Mahmood kanë arritur të triumfojnë me “Brividi” festivalin prestigjoz. Çmimin e dytë e rrëmbeu këngëtarja Elisa me këngën ”O forse sei tu”, dhe në vendin e tretë u rendit artisti Gianni Morandi me “Apri tutte le porte”.





Mahmood dhe Blanco do të përfaqësojnë Italinë në Eurovizion, festival ky që do të zhvillohet gjithashtu në Itali, në Torino, pas fitores së Maneskin në garën e Suedisë. Mahmood, 29-vjeçari me origjinë nga Egjipti bëhet personi i parë në histori që e fiton festivalin dy herë, pasi shënoi fitoren e parë me këngën “Soldi” në vitin 2019.