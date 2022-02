“Ndjehem shumë keq”- aktorja amerikane rrëzohet në skenë, çohet me urgjencë në spital. Pësoi fraktura në kafkë, ja si është gjendja e saj

Aktorja amerikane e humorit, Heather McDonald, është rrëzuar gjatë shfaqjes së saj në Tempe të Arizonës të shtunën mbrëma, pasi “iu morën mendtë”.





Sipas mediave ndërkombëtare, Heather ishte duke bërë shakanë e saj të dytë të natës dhe u tall me Covid-in: “Unë jam vaksinuar, e vaksinuar dyfish, e infektuar me grip dhe vaksinë me herpes dhe nuk kam marrë Covid dhe Jezusi më do më shumë”.

Menjëherë pasi lëshoi këtë batutë, Heather-i u rrëzua dhe goditi kokën në dysheme, ndërsa anëtarët e audiencës menduan që mund të ketë qenë pjesë e performancës të saj, siç kanë thënë dëshmitarët e pranishëm aty.

Më pas, u lajmërua ambulanca, por aktorja nuk pranoi të shkonte në spital me automjetin nën kujdesin e infermierëve. Në vend të kësaj, e transportoi kunata me makinë private. Disa orë më vonë, Heather përditësoi fansat e saj të shqetësuar nga shtrati i spitalit, duke thënë se i vinte “shumë, shumë keq”.

“Më ra të fikët në skenë. Bëra një batutë dhe mu morën mendtë. Ja, shikojeni syrin! Rashë në sy… kur u rrëzova. O Zot, ndjehem shumë keq”, tha aktorja nga spitali.