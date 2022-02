Pamjet që s’u panë/ Polici puth fëmijën në mes të protestës

Banorët e “5 Majit”, Laprakës dhe Paskuqanit dolën sot në protestë para Kryeministrisë për prishjen e banesave të tyre. Por thirrjeve të prindërve të tyre iu janë bashkuar dhe fëmijët që me altoparlant i kanë kërkuar kryeministrit Edi Rama të mos prishë shtëpitë e tyre. Në protestë, duket se fëmijët kanë fituar vëmendje edhe nga efektivët e policisë.





Në këto pamje duket momenti kur një polic puth në faqe një nga fëmijët që po protestonte për shtëpinë e tij. “Xhaxhi Edi të lutem mos na i prish shtëpitë, mezi i kemi bërë. Ne nuk kemi më shtëpi të tjera. Gjithçka mund të ndodhë”, tha një fëmijë dhe të tjerë iu bashkuan thirrjes me zë ndaj kryeministrit. Në anën tjetër prindërit e tyre kërkonin drejtësi.Banorët nuk pranojnë marrëveshje me Bashkinë e Tiranës, pasi e cilësojnë atë të padrejtë.

Ata i bënë thirrje kryeministrit Edi Rama, që ta lexojë akt-marrëveshjen, pasi kështu, sipas tyre, ai do të kuptojë se nuk do ta firmoste as për shtëpinë e tij në Surrel.