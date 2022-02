Rikthehet në tryezën e bisedimeve/ Mediat austriake: Kosova dhe Serbia po shkëmbejnë territore?

Ideja e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është ringjallur sërish. Këtë herë propozimet vijnë nga Prishtina. Brenda vetëm një jave, nga Kosova erdhën dy deklarata, të cilat trajtonin edhe një herë shkëmbimin e territoreve.





Siç u dëgjua nga Prishtina, kjo është një zgjidhje më e mirë se formimi i një komuniteti të komuniteteve serbe dhe do të parandalonte konfliktet e ardhshme.

Këtë ide e ka ringjallur nënkryetari i partisë kryesore opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja.

Sipas tij, nëse do t’i duhej të zgjidhte mes Bashkimit të Komunave me Shumicë Serbe (ZSO) dhe shkëmbimit të territoreve, ai ishte për shkëmbimin e territoreve, shkruajnë mediat austriake.

“Para bashkimit me pushtetin ekzekutiv, jam për shkëmbimin e territoreve. Që Lugina e Preshevës shkon në Kosovë dhe veriu i Kosovës në Serbi”, tha Buja.

Me Bujën është pajtuar edhe ish-komandanti i UÇK-së, Hafir Hoxha, i cili ka thënë se i vetmi epilog serb i Kosovës nëse do të shmanget lufta është ndryshimi i kufirit që do të eliminonte ndikimin e Serbisë në Kosovë dhe atë të Kosovës në Serbi.

Sipas tij, Leposaviqi dhe Zubin Potoku t’i dorëzoheshin Serbisë. Megjithatë, ai nuk është për “shkëmbimin” e Mitrovicës së Veriut me Medvegjën, Preshevën dhe Bujanovcin.

Ideja tashmë disavjeçare

Ideja e shkëmbimit pse jo zyrtarisht lindi gjatë dialogut ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, të udhëhequr nga BE-ja kur Federica Mogherini ndërmjetësoi si Përfaqësuese e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Sigurinë.

Shumë anëtarë të Bashkimit Evropian e kundërshtuan menjëherë këtë propozim, përfshirë Gjermaninë.

Sipas parimit etnik, shkëmbimi i territoreve nuk është zgjidhje dhe hap kutinë e ‘Pandorës’ për demarkacione të mëtejshme kufitare në Ballkan.