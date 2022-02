A do të ndihmojë Gjermania NATO-n me trupa në Lituani? Ja sinjali që dha sot kancelari Olaf Scholz

Kancelari gjerman Olaf Scholz sinjalizoi të dielën se ishte i hapur për dislokimin e më shumë trupave në Lituani për të forcuar krahun lindor të NATO-s në përgjigje të një grumbullimi të trupave ruse pranë kufijve të Ukrainës.

Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar tashmë rreth 3,000 trupa shtesë për të forcuar praninë e NATO-s në Poloni dhe Rumani në përgjigje të drojës së një pushtimi rus të ish-republikës sovjetike.

Udhëheqësi gjerman tha se këtë çështje do ta diskutonte me krerët e tre shteteve baltike, të cilët do takohen të enjten në Berlin me Kancelarin Scholtz.