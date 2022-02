U nxor pa shenja jete nga pusi 32 metra i thellë, bota vajton vdekjen e 5-vjeçarit Rayan. Nga Emmanuel Macron te Papa Françesku, homazhet në rrjete sociale

Padyshim që vdekja tragjike brenda në pus, e 5-vjeçarit maroken, Rayan Oram, ka prekur mbarë opinionin publik botëror.





Djali kërkohej prej 4 ditësh nga njësitë e shpëtimit dhe prindërit dhe u gjet i pajetë në thellësinë e një pusi. Për këtë vdekje tragjike, kanë reaguar shumë personalitete marokene, por edhe botërore.

Kryeministri i vendit, Aziz Akhannouch, ka shprehur ngushëllime për familjen duke thënë:

“Me pikëllim të madh mësova lajmin e vdekjes, pas ditësh vuajtjesh dhe shprese për ta gjetur gjallë”.

Edhe presidenti francez, Emmanuel Macron ka ngushëlluar familjen për këtë humbje të madhe dhe shtoi se i qëndron pranë popullit maroken në këtë tragjedi.

“Dua t’i them familjes së Rayanit të vogël dhe popullit maroken se ne ndajmë dhimbjen tuaj”.



Papa Françesku tha se ishte prekur nga solidariteti dhe mirësia e treguar gjatë përpjekjes së shpëtimit.

“Ne jemi mësuar të shohim, lexojmë në media, kaq shumë gjëra të shëmtuara, lajme të shëmtuara, aksidente, vrasje,” tha Papa të dielën. Por ai shtoi se kishte qenë “bukur” të shihje se si marokenët ishin ngjitur pas njëri-tjetrit ndërsa përpiqeshin të shpëtonin Rayan.

Mesfushori algjerian i Milan, Ismail Bennacer postoi një homazhe të shoqëruar me një foto të një djali të vogël që ngrihet në qiell ndërsa mbante në dorë një tullumbace në formë zemre me ngjyrat e flamurit maroken.

“Guximi i Rayan do të mbetet në kujtimet tona dhe do të vazhdojë të na frymëzojë”, shkroi futbollisti në Tëitter . “Po kështu do të jetë edhe përkushtimi i popullit maroken dhe i shpëtimtarëve. Të gjitha mendimet e mia janë me familjen dhe të dashurit e tij. Allahu i dhëntë këtë luftëtar të vogël shkallën më të lartë të xhenetit.”

Kujtojmë se djaloshi pesëvjeçar, i cili kishte rënë në një pus me thellësi 32 metra në Marok, është nxjerrë i vdekur pas pesë ditëve ngujim. Ai u dërgua në spital, por ishte pa shenja jete që kur u nxor, sipas një deklarate zyrtare të raportuar nga mediat marokene.

Kanali televiziv maroken 2M postoi një deklaratë zyrtare mbretërore duke thënë se Mbreti Mohammed VI kishte telefonuar prindërit e Rayan për të “shprehur ngushëllimet e tij më të thella dhe simpatinë e sinqertë për të gjithë anëtarët e familjes së të ndjerit në këtë pikëllim të dhimbshëm”.