Nga Prrenjasi vij unë?/ Pas komentit të saj, ndjekësit shpërthejnë në kritika kundër Monika Lubonjës: Turp i Zotit! Ti nuk ke…

Banorët e “Big Brother Vip” kanë pasur shumë raste ku kanë harruar se monitorohen 24 orë në ditë nga qindra kamerat e vendosura nëpër shtëpi dhe publiku shikon edhe fraza të papublikuara në rrjetet sociale të formatit. Së fundmi po bëhet virale një video e aktores Monika Lubonja, e cila është kritikuar jo pak nga fansat.





Në videon 10-sekondëshe, aktorja është nën shoqërinë e Einxhel Shkirës dhe Arjola Demirit, ku dëgjohet duke thënë:

E di këtë të, ça nga vij unë, nga Prrenjasi vij?

Nga ana tjetër moderatorja Einxhel Shkira e pyet:

“Çfarë ke me Prrenjasin? Ndërrojmë temë”, ndërsa aktorja Demiri i thotë diçka tjetër nën zë.

Videoja e këtij fragmenti është bërë virale dhe ndjekësit kanë shpërthyer në kritika dhe ofendime kundër aktores.

KOMENTET KRITIKUESE NGA NDJEKËSIT:

Monika ka paragjykuar që në fillim kur i tha Elhaidit ti je nga shkodranët e mirë se je musliman. I nxjerr ca budallallëqe kjo si pa e kuptuar. Mire që i tha Einxheli të nderronin temë…



Dhe arjola që i pëshpërit

Nje ditë i tha arjolës ke shkëlqimin e një fshatari

Turpi i zotit. Ti nuk ke shanc të krahasohesh me ato gra që punojnë dhe rrisin familje në Prrenjas!

Na hëngshti injorante ! Pse moj nga vjen ti të duket vetja sikur ke zbritur nga qielli moj debile?

Posi posi….të paditurit prrenjsaket janë se nuk mbajnë një dorë në revani dhe një në bakllava. Oooo posi …duhet të kesh një zgjuarsi të paparë të paguhesh me rrogen e shtetit duke ngrene qyl dhe duke qene me pushime. Po pra po…se te jesh i drejte dhe te shohesh punen tende nuk qenka shkathtesi, zotesi eshte te jesh zgerlepse, zhvatese, dhe e pangopur si lubi me atribute haxhuzeje. Te besh si e papare qe te rrish gjith diten duke ngrene si kllunxh, edhe te behesh lypsare duke u marr rrobe njerezve eshte te jesh e modes sot. Te punosh per ti siguruar vete gjerat e tua je kot sipas llogjikes se dhise Nika, qe paguhet tu zgjidhe hallet njerezve nderkohe sillet duke dhene shembull te keq dhe te ulet. Po te vetklasifikohesh si VIPE dhe te pompohesh me levdata boshe se je personalitet vetem se le figuren tende te perdhoset si lolo nga politika; normale qe do te duket vetja me status te vecante. Kush ka dinjtet per veten, dhe kush punon me koken ulur eshte budalla per llogjiken e KESHILLTARES se bashkise me te madhe te vendit. Bravo Nika, rrespekte mbolle, rrespekte do korresh. Ju ra kokes xhaxhi ne kohen e dulles dhe e ke bere ves te ecesh me parimin se vetem duke e marr me politike ecen para. Dhe me mendjen tende te shartuar me pasojat e 97; vetquhesh VIPE sepse punon ne institucion shteteror; nderkohe duhet te jete e kunderta, duhet te jesh sa me afer njerezve me nevoje duke i ndihmuar; dhe jo duke i percmuar me rracizma krahinor. Shyqyr qe nuk je ne Prrenjas se kan shpetaur prrenjsaket prej teje; dhe ishalla te zbythin nga bashkia e Tiranes se nuk te ka borxh njeri te mbaj mbi kurriz hipokrizite e tua. Rrezbegde!

Pas përfundmit të spektaklit të së premtes, Lubonja pati një debat me Einxhel Shkirën dhe Arjola Demirin ku gjatë diskutimit ajo tha Einxhel se e përmendi historinë e saj nga jashtë për t’i dhënë një damkë Donaldit dhe të tjerëve që kanë punuar me të.

Nga ana tjetër moderatoja shprehu pakënaqësinë e saj dhe kritikoi aktoren për faktin se gjatë këtyre tre ditëve të nominimit “i ka bërë propagandë” Donaldit, duke e komplimentuar dhe duke kaluar kohë me të.