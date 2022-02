Përballja e tretë në Kushtetuese/ Meta akuzon për falsifikim, Kuvendi kërkon shkarkim të menjëhershëm

Gjykata Kushtetuese u mblodh për të tretën herë për shkarkimin ose jo të Presidentit të Republikës, Ilir Meta. Herët në mëngjes Presidenti Ilir Meta, publikoi një foto buzë liqenit për t’u shfaqur i buzëqeshur, por procesi në gjykatë nuk ishte aq rozë.





Seanca u karakterizua nga debatet mes palëve dhe nga akuzat për falsifikime. Presidenca u përfaqësua nga këshilltari ligjor Bledar Dervishaj, që dorëzoi përgjigjet për 72 pyetjet që i drejtuan nga anëtarët e Gjykatës.

Ndërkohë përfaqësuesja e Kuvendit, Klotilda Bushka, akuzoi Presidencën se ngatërron në mënyre të qëllimshme. Kuvendi nënvizon se nuk është shkelur asnjë ligj apo manipulim.

PËRFAQËSUESI I METËS KËRKON LAPTOP NË SEANCË, DERVISHAJ: PËR TË SHFAQUR FAKTET!

Seanca e sotme në Gjykatën Kushtetuese ka nisur me një kërkesë specifike nga ana e Presidencës. Ato kanë kërkuar një laptop.

Dervishaj: Kam marrë laptopin e punës dhe do më ndihmonte për të shpjeguar. Tusha: Mund t’iu vëmë në dispozicion laptopin e gjykatës në funksion të procesit. Dervishaj: I kemi materialet edhe në flash dhe do përdorim laptop e gjykatës që është i certifikuar. Bushka: Duam të kuptojmë se për çfarë është kjo kërkesë, ka të bëjë me përgjigjet e pyetjeve, apo diçka tjetër.

KËSHILLTARI I METËS: PRESIDENTI KA QENË MBI PALËT GJATË GJITHË MANDATIT! RAMA E KA SULMUAR!

I pyetur nëse Presidenti e ka respektuar rolin e tij për të qenë mbi palët, këshilltari i Metës, Bledar Dervishaj tha në Kushtetuese se gjatë gjithë mandatit Presidenti e ka luajtur këtë rol. Por sipas tij Meta është sulmuar shpesh ndaj Edi Rama, dhe për këtë dorëzoi një video.

“Përgjatë gjithë legjislaturës e kemi respektuar këtë. Për të krijuar një klimë bashkëpunuese bëmë edhe dy mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Realizuam një platformë bashkëpunimi, dorëzuar Rama përmes ambasadores së SHBA, edhe liderit të opozitës Basha iu dorëzua por askush prej palëve nuk shfaqën asnjë angazhim”, tha Dervishaj.

KËSHILLTARI I PRESIDENTIT, BLEDAR DERVISHAJ: PROVAT E KUVENDIT U FALSIFIKUAN!

Në seancën e sotme të Gjykatës Kushtetuese për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta, këshilltari i tij Bledar Dervishaj ka shprehur shqetësimin në lidhje me provat e Kuvendit, të cilat sipas tij u sollën me urgjencë.

Në përgjigje të Kushtetueses, Dervishaj u shpreh se kjo urgjencë bëhet me qëllim për të hedhur poshtë pretendimet e Presidentit.

“Jemi ne seancën e tretë te kësaj çështje. Presidenca parashtroi përgjigjet e saj. Edhe Kuvendi i dorëzoi me shkrim. Nuk përgjigj Brenda 2 orësh, se ishte në pamundësi. Përgjigjet ne i kemi hartuar me shkrim. I depozitoj para gjykatës përgjigjet me shkrim të presidentit. Duke u ndalur tek disa prova të reja që kanë ardhur nga Kuvendi dhe presidenti. Dua të anatemoj vërtetësinë e provës nga Kuvendi, ka ardhur te premten me urgjence, ndërkohë që punonim mbi pyetjet. Bëhet për të hedhur poshtë pretendimet e presidentit. Kjo është urgjenca, ne e kuptojmë. Por kuvendi s’mund të ndërhyjë të prova, te vërtetësia e saj. Me datë 4 shkurt Gjykata na dërgoi një shkrese të Kuvendit. Që prej datës 1 korrik I jemi referuar nr të kryetarit 06.05.2021 dhe jo 05.05.2021 sic e përcjell Kuvendi. Është në format me nënshkrimin e kryetarit. Nuk mund të caktohej data 7 për mbledhjen e Kuvendit, sepse raporti nuk ishte formësuar. Nese do të krahasojmë pikën 20 të urdhrit të kryetarit, me pikën 20 të rendit të ditës, edhe titulli ndryshon. Kjo vë në dyshim të fortë vërtetësinë e provave të sjellë. Gabimi më trashanik është urgjenca sesi është sjellë kjo provë e Kuvendit, e cila nuk është e vërtetë, por ka si qëllim të hedhë poshtë atë çka pretendon presidenti”, u shpreh Dervishaj.

Ndërhyrja e presidentit në zgjedhje:

“Presidenti ka komunikuar me letër me Komisionerin shtetëror, ku kërkonte që I gjithë kabineti I presidentit të marrë pjesë në vëzhgimin e zgjedhjeve. Celibashi i bëri me dije të presidentit që se bashku me kabinetin e tij mund të merrte pjesë në vëzhgimin e zgjedhjeve. Prandaj ndërhyrja e presidentit në vëzhgimin e ligjeve ishte legjitime”, u shpreh Dervishaj.

DEBATE NË GJYKATË, VITORE TUSHA I KËRKON PËRGJIGJE, KËSHILLTARI I METËS: I KENI ME SHKRIM!

Në seancën e Gjykatës Kushtetuese për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta ka patur edhe debate mes kryetares së Gjykatës Kushtetuese Vitore Tusha dhe këshilltarit të Presidentit, Bledar Dervishaj.

Tusha i kërkoi Dervishajt që ti përgjigjet pyetjeve që i janë bërë, po ai refuzoi duke thënë se përgjigjet i keni me shkrim. Në këtë moment Gjykata Kushtetuese e konsideroi të ezauruar kohën, duke ja kaluar fjalën përfaqësuesve të mazhorancës.

Debatet në seancë: Tusha: Përgjigju pyetjeve. Dervishaj: Përgjigjet i keni me shkrim Tusha: Ne duam t’i dëgjojmë Dervishaj: Lexojini dhe Gjykata Kushtetuese të marrë kohën e vet që të njihet me përgjigjet Tusha: Ju zgjidhni të mos përgjigjeni. Kush do ta marrë rolin e leximit të përgjigjeve. Gjykata ju dha kohë. Nëse nuk do t’i sillnit me shkrim nuk përbente pengesë. Dervishaj: Nuk kemi asnjë qëllim të pengojmë gjykimin. Po ndjekim procedurën e kuvendit. Kërkoi 2 orë, erdhi dha përgjigje gjysmake, pak ditë më vonë solli përgjigjet me shkrim. Të gjitha pyetjet e gjykatës kanë marrë përgjigje nga presidenti. Provat e reja ua vendosa me video në seancë. Gjykata duhet t’i marrë në shqyrtim. Bushka: 1. ligjet ndjekan të njëjtin standard ne 2021 si në 2019. Presidenti është vënë në dijeni dhe më pas ka kthyer përgjigje;

Fjalimet publike të Kryeministrit Edi Rama janë politike. Nuk u kërkua në atë kohë mocion besimi apo mosbesimi për këtë sjellje. Këto deklaratë nuk kanë lidhje me çështjen që po shqyrtohet. Nuk mund të shërbejnë si justifikim dhe duhet të cilësohet si sjellje e pavlefshme; Retorika për procedurën parlamentare, e qëllimshme për të ngatërruar; T’i jepet fund seancës gjyqësore dhe të kalojmë në pikën e vendimit.

NDËRPRITET SEANCA, KËSHILLTARI I METËS KËRKON 1 ORË KOHË. GJYKATA NIS SHQYRTIMIN FINAL TË ÇËSHTJES:

Seanca e nisur prej orës 10:00 u ndërpre vetëm një orë pas fillimit të saj, ndërsa Gjykata lajmërua se ajo do të riniste sërish në orën 12:00, gjatë se cilës Gjykata Kushtetuese njoftoi se do të bëhej shqyrtimi final për “fatin” e Ilir Metës si Kryetar Shteti.

KËSHILLTARI I METËS DEL NË KONFERENCË: JA SI U MANIPULUAN DHE FALSIFIKUAN PROVAT NGA KUVENDI NJËPARTIAK!

Në kohën kur Gjykata ishte në pushimin 1-orësh të kërkuar prej tij, Këshilltari i Presidentit për Çështjet Ligjore, Bledar Dervishaj ka dalë në një deklaratë për mediat për të denoncuar sipas tij marrëzinë më të fundit të Kuvendit të ri, që ndjek me besnikëri të plotë rrugën e manipulimit dhe falsifikimit të provave nga Kuvendi njëpartiak.

Sipas Dervishajt, bëhet fjalë për një shkresë të dorëzuar si provë për të rrëzuar pretendimet e Presidentit, por që ndryshon nga dokumenti real i publikuar nga Kuvendi i Shqipërisë.

“Në seancën e orës 10:00 i kemi kërkuar Gjykatës Kushtetuese, kemi kundërshtuar vërtetësinë e një prove, të depozituar së fundmi nga Kuvendi i Shqipërisë, të depozituar në datën 4 shkurt 2022 nga Kuvendi i Shqipërisë, i cili i përcjell Gjykatës Kushtetuese disa prova të reja shtesë, ku përfshihet dhe urdhri 19, datë 5.5.2021 i kryetarit të Kuvendit që ka të bëjë me mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare në datën 7.5.2021, pra ditën që Kuvendi do të miratonte sipas tij, ngritjen e Komisionit Hetimor për miratimin e raportit të Komisionit të Ligjeve.

Gjatë shqyrtimit të këtyre provave të reja që na u vunë në dispozicion nga Gjykata po të njëjtën ditë, na rezultoi në konsultim me vetë përmbajtjen e praktikës së dërguar nga vetë Kuvendi dhe me praktikën e publikuar online po nga Kuvendi na rezulton, një ndërhyrje apo manipulim prove të depozituar. Ia parashtruam Gjykatës në mënyrë të detajuar. I është parashtruar gjykatës dhe në përgjigjet sepse lidhje dhe me një nga pyetjet që kishte bërë relatori i çështjes, pyetja numër 3 lidhur me këtë ndërhyrje.

Konkretisht urdhri që Kuvendi i depozitoi si provë Gjykatës Kushtetuese mban datën 5.5.2021 për mbledhjen e Kuvendit datë 7.5.2021. Ndërkohë që sipas urdhrit të publikuar në faqen e Kuvendit të Shqipërisë dhe që u pranua dhe nga përfaqësuesit e Kuvendit në gjykim, ky urdhër mban datën 6.5.2021. Kjo është ndërhyrja e parë. Edhe ky urdhër në faqen e Kuvendit është me të njëjtin format dhe nënshkrim të kryetarit të Kuvendit. Pse bëhet kjo ndërhyrje, ose të paktën u parashtrua nga përfaqësuesit e Kuvendit. Që provat e reja sillen për të rrëzuar pretendimin e Presidentit lidhur me shkeljet që ne kishim konstatuar në caktimin e seancës plenare dhe rendit të ditës.

Ndërhyrje ka dhe tek pika 20 e këtij urdhri, ku përfshihet projektvendimi për raportin dhe propozimin e komisionit të ligjeve për ngritjen ose mosngritjen e një komisioni hetimor për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës. Kështu thuhet në këtë urdhër të depozituar në formë shkresore, por që ndryshon nga po pika 20 e rendit të ditës, të sjellë po në formë shkresore nga Kuvendi në cilësinë e provës në Gjykatë Kushtetuese. Rendi i ditës përcakton që urdhri është 19, datë 6.5.2021 dhe jo 5.5.2021, siç thotë dhe siç ka depozituar Kuvendi. Ndërhyrja e parë. Rendi i ditës thotë pika 20 përmban këtë përmbajtje që duhej të shqyrtohej. Projektvendim për miratimin e raportit dhe propozimit të Komisionit të Ligjeve për ngritjen e një komisioni hetimor me kërkesë të një numri të caktuar deputetësh për shkarkimin e Presidentit të Republikës. Po të shikojmë me vëmendje nga përmbajtja e rendit të ditës e urdhrit të publikuar në faqe dhe urdhrit të depozituar në formë shkresore na rezulton se tek ky urdhri që ka depozituar Kuvendi më 4 shkurt është hequr fjala ‘miratim’, nuk ekziston më. Fjala raportit është zëvendësuar me fjalën raportin. Pas fjalës ngritje është shtuar fjala ose mosngritjen dhe togëfjalëshi ‘bazuar në kërkesën e një grupi deputetësh’ është hequr. Ndërkohë që edhe rendi i ditës i depozituar bashkë me urdhrin e kryetarit të Kuvendit ka përplasje me vetë urdhrin e kryetarit të Kuvendit.

Pikërisht për këto shkaqe, këto ndërhyrje në prova është vlerësuar dhe është kërkuar nga ana jonë si përfaqësues të Presidentit që gjykata të çmojë vërtetësinë e kësaj prove pasi duket qartë që ka ndërhyrje në të me qëllimin e vetëm dhe që u pranua që kjo provë sillet nga ana e Kuvendit për të rrëzuar pretendimet e Presidentit… me qëllim që të rrëzohen pretendimet e Presidentit të Republikës. Ndërkohë që qoftë në këtë formë siç e ka depozituar Kuvendi, qoftë në këtë formën tjetër, siç është realja që është publikuar qëndrimet e Presidentit rezultojnë të bazuara, seanca plenare është caktuar në më pak se 24 orë kohë, ndërkohë që detyrimi është 48 orë. Në rendin e ditës nuk kanë qenë të përfshirë dy aktet, por vetëm një akt, një shkelje tjetër kjo më shumë e Kuvendit të Shqipërisë vetëm e vetëm të diktuar përmes vullnetit politik që të arrihej në ngritjen e një komisioni që nuk mund të funksiononte sipas Kushtetutës dhe sipas ligjit për komisionet hetimore. Ky është prononcimi në funksion të transparencës dhe asaj që ndodhi në Gjykatë”, deklaroi Dervishaj.

RINIS SEANCA PËR SHKARKIMIN E PRESIDENTIT META, GJYKATA KUSHTETUESE KALON NË DISKUTIMET PËRFUNDIMTARE:

Rreth orës 12:00, Gjykata Kushtetuese ka rinisur pas një orë pushimi seancën me diskutimet përfundimtare për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta. Seanca e nisur prej orës 10:00 u ndërpre vetëm një orë pas nisjes së saj, për të rifilluar sërish në orën 12:00, pasi përfaqësuesi i Presidentit kërkoi 1 orë kohë për t’u përgatitur në lidhje me disa kërkesa të Gjykatës.

KONKLUZIONET E KUVENDIT/ BUSHKA: META HUMBI ÇDO TË DREJTË TË JETË KREU I SHTETIT ME SJELLJEN E TIJ!

Me rinisjen e seancës, përfaqësuesja e mazhorancës në procesin për shkarkimin e Presidentit Meta, Klotilda Bushka parashtroi të gjitha arsyet pse sipas saj gjyqtarët duhet të shkarkojnë Ilir Metën.

Ndër të tjera në argumentet e mazhorancës Busha renditi faktin se sjellja e Metës ka qenë aktive përsëritëse, ka dhënë intervista me nismën e tij duke mbajtur qëndrime kundër një force politike, duke u kërkuar zgjedhësve të mos e votojë mazhorancën.

Sipas Bushkës, Presidenti ka tejkaluar kompetencat për politiken e jashtme. Ka ndërmarrë sulme kundër diplomatëve të akredituar në Republikës e Shqipërisë. Ka përhapur akuza të rreme, ka thënë se SHBA është e aftë të kryejë krime kundër tij.

Ajo vijoi më tej duke shtuar se Presidenti meta ka ndërhyrë në pavarësinë e gjyqësorit, ka sulmuar prokurorë e gjyqtarë. Kemi parasysh edhe përplasjet te FRD me Bashkinë Tiranë. Po ashtu, sipas Bushkës, ka ndërhyrë edhe në punët e KQZ-së apo të Policisë së Shtetit. Ka ndërhyrë edhe te Gjykata Kushtetuese.

Argumentet e Kuvendit: Në përfundim të këtij procesi mund të themi se janë provuar shkeljet e rënda Kushtetuese nga presidenti. Është provuar faji. I këkrojmë Gjykatës Kushtetuese të miratojë shkarkimin e Presidentit Meta. Askush s’mund të jetë mbi ligjin. Është detyrë e Kuvendit mbrojtja e Kushtetutës, të cilën Presidenti e ka shkelur. Meta ka shkelur nenin 86 pika 1 e kushtetutës për neutralitet, ka denigruar figura politike dhe qeveritare, ka shkelur nenin 89 të Kushtetutës. Është sjellë si opozita e mazhorancës duke vepruar si anëtar partie. Ka shkelur betimin e bërë mbi Kushtetutë, që është shumë e rëndë. Është betuar se do t’i bindet Kushtetutës por e ka shkelur. Sjellja e Metës ka qenë aktive përsëritëse, ka dhënë intervista me nismën e tij duke mbajtur qëndrime kundër një force politike, duke u kërkuar zgjedhësve të mos e votojë mazhorancën. Presidenti ka tejkaluar kompetencat për politiken e jashtme. Ka ndërmarrë sulme kundër diplomatëve të akredituar në Republikës e Shqipërisë. Ka përhapur akuza të rreme, ka thënë se SHBA është e aftë të kryejë krime kundër tij. Ka ndërhyrë në pavarësinë e gjyqësorit, ka sulmuar prokurorë e gjyqtarë. Kemi parasysh edhe përplasjet te FRD me Bashkinë Tiranë. Ka ndërhyrë edhe në punët e KQZ-së apo të Policisë së Shtetit. Ka ndërhyrë edhe te Gjykata Kushtetuese. Fakti se këto organe s’kanë reaguar, kjo nuk do të thotë që Parlamenti duhet të heshtë. Presidenti ka pasur gjuhë urrejtjeje dhe përçarëse, si përshembull situatat e vetëgjyqësisë. Presidenti ka dhënë model negativ. Ka inspiruar dhunë. Një vendim i mëparshëm i Gjykatës Kushtetuese thotë se çdo zyrtar që shkel Kushtetutën nuk mund të vazhdojë me detyrën e tij. Nuk ka asnjë praktikë në botë që të të ketë sjelljen e Metës dhe të kosniderohet normale. Në Shqipëri kemi rastin edhe të presidentit Topi që iu shfaq vota haptazi dhe partia e quajti tradhtar e nuk reagoi siç ka bërë Meta. Metës i është dhënë mundësia për tu mbrojtur ai zgjodhi të mos merrte pjesë. Juristët e Presidentit nuk thanë çfarë do ndryshonte në qoftë se do të kishte më shumë kohë seç i dhamë ne. Rikonfirmimi nga një kuvend ne tjetrin nuk qëndron. Pasi shteti ka vijueshmëri. Po te ishte kështu as meta s’do ishte president. Pasi është zgjedhur nga një tjetër Parlament. Në vitin 2019 e njohu parlamentin si legjitim, por me të njëjtët deputetë 2 vite më vonë ndryshoi qëndrim. Meta e di mjaft mire se kuvendi s’ka asgjë me të, s’ka luftë. Po ushtrojmë kompetencën tonë. Përpjekja për të justifikuar sjelljen e tij për shkak të kushteve politike është shkelje. Nuk ka asnjë nen në Kushtetutë që justifikon këto sjellje si Kreu i Shtetit dhe Përfaqësuesi i Unitetit të Kombit.

MBROJTJA NË GJYKATËN KUSHTETUESE E PALËS SË PRESIDENTIT/ DERVISHAJ: QËNDRIMI I ILIR METËS KA QENË MBI PALËT!

Këshilltari ligjor i Presidentit Ilir Meta bëri mbrojtjen e kreut të shtetit duke paraqitur konkluzionet përfundimtare para trupës gjykuese të Gjykatës Kushtetuese, e cila pritet të shprehet për shkarkimin apo jo të Ilir Metës.

Sipas këshilltarit ligjr Bledar Dervishaj, Kuvendi “vazhdon ta trajtojë këtë cështje si goditje e shoqëruar me fjalën kushtetuese”.

“Ky proces parlamentar, nisi dhe përfundoi në bazë të një urdhri politik, i diktuar politikisht, në mungesë të lëndës për të iniciuar një proc shkarkimi. Nuk kishte lëndë nga ato që kërkon kushtetuta. Qëndrimi Presidentit për mungesën e lëndës, vërtetojnë që Presidenti nuk ka kryer asnjë shkelje. Pamë nga afër gjatë këtij procesi ku arriti Kuvendi për të përmbushur qëllimet politike. Qëllime që u nisën nga legjislatura e 9 e Kuvendit me verbëri vijoi edhe në të 10-in, edhe në datën 4 shkurt sa u manipulua me akte administrtive të brendshme. Pamë se shkeljet proceduriale të Kuvendit kanë qenë të shumta të përsëritura të pambulueshme e s’kanë si të cojnë në një rezultat të vlefshëm e të ligjshëm. U provua që kërkesa e Kuvendit që s’ka legjitimitet për fat të keq u pasua me një tjetër shkelje të rregullores së Kuvendit. Kryetarja e Kuvendit që përfaqëson legjislaturën e 10 në marrëdhëniet me të tretët s’ka tagër të konfirmojë vullnetin e trupës së deputetëve që morën vendimin në legjislaturën e 9, kjo trup është e ndryshme, vetëm 40 deputetë aktualë kanë qenë edhe në legjislaturën e 9”, tha Dervishaj. Përfaqësuesi i Presidencës, Dervishaj e ka quajtur këtë një proces të nisur nga Kuvendi të dënueshëm ndaj të cilit “duhet mbajtur qëndrim i prerë nga Gjykata Kushtetuese”. “Cdo tentativë për të minimizuar shkeljet flagrante është në shërbim të antikushtetueshmërisë. Kuvendi ka përsëritur që presidenti s’mund të luajë dot një rol neutral, ka pretenduar Kuvendi. Veprimtria e Presidentit, qëndrimi ka qenë mbi palët, Presidenti me gjithë instrumentet lugjore ka sensibiluzuar institucionet shteterore dhe forcat politike për një proces zgjedhor të lirë të ndershmëm e pa presione. Presidenti kurrë s’ka mbështetur asnjë subjekt politik në zgjedhje e ka qene shumë kritik qoftë ndaj partisë në pushtet dhe ndaj opozitës për cdo qëndrim që binte ndesh me procesin zgjedhor demokratikë. Të gjithë i mbajmë mend kritikat e vazhdueshme të presidentit të lidershpit opozitar për bojkotin e reformes në drejtësi, e përgjegjësine hitorike për djegien e mandateve të deputeteve apo mos pjesëmarrjen në zgjedhjet e 30 qershorit dhe të 13 tetorit. Nxitja e Presidentit për një marrëveshje në 5 qershor ka qenë e evidentuar publikisht. Thirrjet për mbrojtjen e votës një vlerë e shtuar për fenomenet që tronditën vendin duke nisur me zgjedhjet në Dibër, keqkuptimi i qëllimshëm i qëndrimeve të Presidenti vjen nga zhvendosja e qëllimshm e termave, nga konteksi i ngjarjeve dhe rrethanave”, tha Dervishaj.

PËRFUNDON SEANCA/ KUSHTETUESJA: VENDIMI PËR SHKARKIMIN OSE JO TË PRESIDENTIT, BRENDA 30 DITËVE I ARSYETUAR

Rreth orës 13:00 ka përfunduar seanca në Gjykatë Kushtetuese për shkarkimin e Presidentit, ndërsa vendimi pritet të bëhet publik në faqen zyrtare pas 30 ditësh.

“Gjykata Kushtetuese deklaron mbylljen e seancës plenare dhe tërhiqet për të marrë vendim. Vendimi përfundimtar do të shpallet i arsyetuar brenda 30 ditëve nga marrja e vendimit”, tha kryetarja e Gjykatës, pasi dëgjoi konkluzionet e të dyja palëve.

30 DITË PËR VENDIMIN E METËS/ BALLA: META DHE KUSHDO TJETËR TANI DUHET TË HESHTË!

Përfaqësuesi i Kuvendit në Gjykatën Kushtetuese për shqyrtimin e kërkesës për shkarkimin ose jo të Presidentit Ilir Meta, Taulant Balla, foli për media në përfundim të procesit.

“Vendimet për rrëzime apo pranime i merr vetëm Gjykata Kushtetuese. Ne kemi detyrimin që nga ky monument, që është mbyllur procesi, të respektojmë pavarësinë e vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese. Mendoj se nga momenti i përfundimit të procesit, të gjithë ne kemi detyrimin, përfshirë Presidentin, partitë e kushdo tjetër, të ruajmë heshtjen institucionale, derisa Gjykata Kushtetuese, brenda afatit 30-ditor, të shprehet, me gjithë arsyetimin. Procesi ka qenë për t’u përshëndetur. Mendoj se cdo deklaratë e imja apo e palëve të tjera të përfshira në proces nuk do i bënte mirë procesit.”, u shpreh Balla.

KËSHILLTARI I PRESIDENTIT FLET PAS SEANCËS, DERVISHAJ: PROVAT U MANIPULUAN, DO T’I DËRGOJMË NË PROKURORI!

Këshilltari i Presidentit, Bledar Dervishaj thotë se Presidenti, Ilir Meta do t’i drejtohet Prokurorisë, për çështjen e manipulimit të provave nga ana e Kuvendit të Shqipërisë.

Në fjalën e tij pas përfundimit të seancës në Gjykatë Kushtetuese për shkarkimin e Ilir Metës, Dervishaj u shpreh se kur provat manipulohen nga Kuvendi, imagjinoni se çfarë mund të ndodhë me institucionet e tjera.

Sipas tij, edhe në seancën e sotme e Gjykatës Kushtetuese u provua se Kuvendi kishte si qëllim të përmbushte objektivat politike, duke depozituar prova të manipuluara vetëm për të rrëzuar pretendimet e presidentit.

“Sot u mbyll seanca e iniciuar në mënyre të padrejtë nga Kuvendi. Për fat të keq u provua dhe sot se Kuvendi në përmbushje të qëllimeve politike, depozitoi prova të manipuluar vetëm që të rrëzoheshin pretendimet e kreut të shtetit. Kur kjo ndodh nga Kuvendi i Shqipërisë, imagjino çfarë mund të mendojmë ne si qytetarë se çfarë ndodh në organe të tjera. Presidenti ka vendosur ti drejtohet Prokurorisë lidhur me këtë çështje. Ashtu sikundër është në të drejtën e Kuvendit që të fillojë një procedure hetimore parlamentare për këtë fakt që ne evidentuam. Edhe e drejta e gjykatës të marrë një vendim por që të jetë i bazuar në kushtetutë dhe ligj.”, tha Derivshaj.

Seanca e ditës se enjte ishte e dyta e mbajtur nga Gjykata Kushtetuese si pjesë e procesit me objekt shqyrtimin e kërkesës së Kuvendit për shkarkimin e Presidentit të Republikës. Gjatë seancës së parë të mbajtur të hënën, trupa rrëzoi një kërkesë të presidencës për dorëheqje të tyre, si të pabazuar në ligj. Në këtë seancë, Kuvendi e mazhoranca përfaqësohen nga Lindita Nikolla, kryetarja e parlamentit dhe Klotilda Bushka e Taulant Balla.