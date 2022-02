Regjimi absolut i Erdogan në Turqi/ Kundërshtarët që përfunduan prapa hekurave se i dolën kundër ‘Sulltanit’

Lajmi se Presidenti i Turqisë, Rexhep Taip Erdogan ishte infektuar me Covid-19, ka shkaktuar jo pak probleme për disa qytetarë të Turqisë.





Departamenti i Krimeve Kibernetike hetoi 36 profile, që ishin tallur me Presidentin, vetëm për 8 u gjetën të dhëna dhe 5 urdhër-arreste janë ekzekutuar.

Media vendase “Haber” shkruan se me të arrestuarve është dhe ish-kampioni i notit Derya Büyükuncu, sepse ka bërë një postim që ato e konsiderojnë “çnjerëzor”, duke i uruar indirekt vdekjen presidentit Erdogan.

“U infektua me koronavirus dhe tani kërkon që të lutemi. Do të lutemi, pa merak. Unë kam nisur të bëj që tani hallvë dhe do ta shpërndaj sapo të vijë momenti”, ka shkruar ish-notari, duke iu referuar zakonit për të bërë hallvë kur ndodh një vdekje.

Mirëpo, ky nuk është as i pari e as i fundit rast, kur ‘kundërshtarët’ apo ata që bëjnë shaka të tepruara me ‘sulltanin turk’, përfundojnë si mos më keq, më së shumti pas hekurave.

Por, cilat janë disa nga rastet e ‘viktimave’ të Erdogan?

Theu kornizën e fotos dhe shau Erdogan, arrestohet turku:

Një qytetar i indijuar nga situata aktuale në Turqi, është përballuar me pasojë të rënda pasi ka thyer kornizën e fotos dhe sharë Erdogan. Qytetari ka shkuar në zyrën e provincës Eregli dhe në hyrje të pallatit ka gjetur një foto të Recep Tayyip Erdogan dhe më pas e ka thyer atë. Ai u arrestua nga policia dhe në dëshminë e tij, tha se po përballej me probleme financiare dhe duke mos e mbajtur nën kontroll zemërimin, ka thyer kornizën e fotos. Pas kontrollit mjekësor, ai është dërguar nga prokuroria në gjykatë dhe i është caktuar masa e arrestit për “Fyerje ndaj drejtuesve të shtetit”.

Shau Erdoganin, arrestohet gazetarja e njohur turke:

Një gazetare e njohur televizive në Turqi është arrestuar dhe mund të përballet me burgim pasi e kanë vendosur nën akuzë, me pretendimin se ajo ka fyer presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan. Sedef Kabas është arrestuar në shtëpinë e saj dhe më pas dërguar në rajonin e Policisë. Më tej, ajo është përballur në gjykatë me vendimin e arrestit paraprak, përpara marrjes së vendimit përfundimtar. Situata aspak e zakontë, është krijuar pasi Kabas, ka përdorur një fjalë të urtë turke, për të përshkruar Erdoganin. “Kur kau futet në pallatin mbretëror, nuk bëhet mbret. Por, pallati bëhet një stallë”.

Arrestohet Miss Turqia sepse shau Erdoganin:

Ish-Miss Turqia po përballet me një gjyq, pasi kishte postuar një poemë satirike në mediat e sociale ku kritikonte presidentin Rexhep Taip Erdogam. Arrestimi i Merve Buyuksarac, 26 vjeçe pason kritikat e shumta që janë bërë për mediat në vend pas sulmit në Charlie Hebdo në Paris.

Shau Erdogan, Prokurori turk: Të arrestohet basketbollisti amerikan:

Një prokuror turk bëri thirrje për arrestimin e një basketbollisti amerikan për fyerje të presidentit Rexhep Tajip Erdogan. Kanter, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara dhe luan me ekipin New York Knicks, akuzohet se ka fyer presidentin Erdogan në Twitter. Pas njoftimit, Kanter u përgjigj në Twitter me fjalët: “Unë kam thënë më pak se sa e meriton ai njeri pa nder. Shto edhe 4 vjet për mua, mjeshtër”! Më parë, Turqia ia revokoi basketbollistit pasaportën dhe lëshoi një urdhër arresti, duke e quajtur “person të arratisur nga drejtësia” për mbështetjen e tij ndaj klerikut mysliman Fethullah Gulen, të cilin Ankaraja e akuzon për grushtin e dështuar të shtetit në korrik 2016. Pas ndalimit në Rumani kur autoritetet mësuan se pasaporta e tij ishte revokuar, Kanter e quajti Presidentin Erdogan në një konferencë shtypi “Hitlerin e shekullit tonë”.

Arrestohet studenti 16-vjeçar se fyeu Erdogan:

Policia në Turqi ka arrestuar një student 16-vjeçar, me akuzën se ka fyer presidentin Rexhep Tajip Erdogan. 16 vjeçari u arrestua pasi kritikoi partinë AK në pushtet, gjatë një fjalimi në një protestë studentore në qytetin e Konias. Adoleshenti mund të dënohet deri në katër vjet burg nëse shpallet fajtor. Kryeministri Ahmet Davutoglu mbrojti arrestimin, duke thënë se ndaj zyrës presidenciale “duhet të tregohet respekt.” Në kodin penal të Turqisë konsiderohet krim fyerja e presidentit. Fjalimi i djalit është regjistruar në video dhe është transmetuar nga Agjencia e lajmeve Dogan. Në të, ai mbron laicizmin dhe parimet e Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të republikës moderne turke. Në fjalim ai gjithashtu kritikon Presidentin Erdogan ndaj akuzave për korrupsion, ndërsa turma thërriste “kudo është ryshfeti, korrupsioni është kudo.” Gazeta Hurriyet, tha se djali besohet se është një anëtar i një organizate të majtë, por ai ka mohuar se ka lidhje me ndonjë parti politike.

Turqia arreston nipin e kundërshtarit të Erdogan:

Shërbimi inteligjent turk kanë kapur në Kenia nipin e predikuesit Fethullah Gulen, kundërshtar i presidentit Rexhep Tajip Erdogan, duke e kthyer në Turqi. Erdogan e akuzon për organizimin e një grushti shteti të dështuar në vitin 2016 që la qindra të vdekur dhe mijëra të tjerë të plagosur. Që nga ai vit, Turqia ka arrestuar dhjetëra mijëra njerëz që dyshohet se kanë lidhje me Gulen. Agjencia e lajmeve Anatolia njoftoi se agjentët e Organizatës Kombëtare të Inteligjencës arrestuan Selahaddin Gulen dhe e kthyen atë në Turqi. Fethullah Gulen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, ka mohuar që ai ishte i përfshirë në përpjekjen për grusht shteti.

Arrestohet Sedat Peker, kundërshtari i Presidentit turk Erdogan:

Në dhjetor të vitit të kaluar, mediat e huaja shkruanin se është arrestuar bosi i mafias turke, Sedat Peker, i cili njihet dhe si një kundërshtari i Presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan. Lajmi është bërë publik nga Al Jazeera. Megjithatë, asgjë nuk është konfirmuar nga autoritetet turke dhe deri më tani, jemi në vazhdën e aludimeve dhe burimeve. Kujtojmë se Turqia ka kërkuar ekstradimin e Peker, i cili pak muaj më parë ka bërë një seri akuzash kundër zyrtarëve të qeverisë turke dhe të qeverisë në territoret e pushtuara. Ai u vu në shënjestër kryesisht nga ministri i Brendshëm turk, Suleyman Soylu. Vlen të theksohet se informacioni fillestar për arrestimin e Pekerit, i cili nuk u verifikua, përkoi me vizitën e sotme të Rexhep Tajip Erdogan në Katar. Në fakt, përpara se të nisej për në Katar, Erdogan tha se Ankaraja dëshiron të zhvillojë marrëdhëniet e saj me vendet e Gjirit “pa diskriminim”. Përveç kësaj, artikulli i Al Jazeera kujton vizitën e fundit të Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan në Ankara, i cili u takua me Erdoganin dhe nënshkroi “marrëveshje shumë miliarda dollarësh”.

Arrestohen 121 kundërshtarë të ofensivës ushtarake në Siri:

121 persona janë arrestuan në kryeqytetin turk me akuzën e propagandës terroriste, për shkrimin në mediat sociale, të mesazheve kritike ndaj ofensivës ushtarake turke dhe gati 500 persona janë vënë nën hetim. NATO është e shqetësuar për situatën dhe e ka bërë të njohur atë përmes sekretarit të saj të përgjithshëm Stoltenberg, i cili tha se ‘përjashtim i Turqisë nga ‘Pakti i Atlantikut’ nuk është në pyetje.

Policia shqiptare arreston një kundërshtar të Erdoganit:

Shqipëria po bëhet gati t’i dorëzojë Erdoganit një ithar të Fetullah Gylenit, i quajtur Muhammed Yasir Aydoğmuş. Anëtari i FETO, grupi i shpallur terrorist në Turqi është 39 vjeç. Ai tentoi të kalonte në Itali, përmes portit të Durrësit me një pasaportë të falsifikuar. Deportimi në Turqi, do të bëhet për të gjithë familjen e gylenistit të arrestuar. Për Aydoğmuş ishte në fuqi një mandat arresti ndërkombëtar. Ai do të mbahet në paraburgim në vendin tonë deri sa të plotësohen procedurat për riatdhësim. Dyshimet janë se ai është pjesë e organizatës gyleniste, që organizoi grushtin e shtetit në Turqi thonë autoritetet shtetërore turke. Mendohet se është një nga administratorët e profilit në Twitter @fuatavni. Llogaria në Twitter u hap në Shkurt të vitit 2014, menjëherë pas dy grushteve të dështuara të shtetit, dhe para grushtit të shtetit të 15 Korrikut të vitit 2016. Profili publikoi rregullisht vendime sekrete të qeverisë, duke përdorur informacionet që vinin nga njerëz të Gylenit në pika kyçe të administratës. Dokumentat që bezdisën Erdogan shoqëroheshin me kërcënime, ofendime dhe komente për presidentin Rexhep Taip Erdogan dhe zyrtarë të tjerë të lartë të qeverisë. Llogaria në Twitter shërbente si një armë e fuqishme për informimin e anëtarëve të organizatës së Fetullah Gylen, sipas shtetit turk.

Turqia arreston mbi 200 ushtarakë, të dyshuar për lidhje me Gylen:

Autoritetet turke kanë dhënë urdhër për arrestimin e 223 pjesëtarëve të stafit ushtarak në pjesë të ndryshme të vendit dhe në Qipron Veriore. Ata dyshohen për lidhje me armikun e presidentit Erdogan, Fetullah Gylen. Këta persona u arrestuan lidhur me dyshimet për raporte me një rrjet që Ankaraja e akuzon për organizimin e puçit të dështuar të vitit 2016. Personat e kërkuar nga autoritetet vijnë nga 49 provinca të ndryshme të Turqisë dhe nga Qiproja Veriore. 100 persona të arrestuar janë nga forcat tokësore, 41 nga forcat ajrore dhe 32 nga forcat detare. Turqia e akuzon klerikun mysliman, Fetullah Gylen, për organizimin e puçit të dështuar më 15 korrik të vitit 2016. Ai është duke jetuar në ekzil në Shtetet e Bashkuara që nga viti 1999. Pak më shumë se tri vjet nga ngjarja që tronditi Turqinë, më shumë se 77 mijë persona janë arrestuar dhe po presin të gjykohen, ndërsa 150 mijë shërbyes publik dhe ushtarë janë shkarkuar ose suspenduar përkohësisht nga puna.

Kush është Erdogan, politikani që udhëheq Turqinë prej më shumë se 18 vitesh:

Erdogan është në drejtim të Turqisë si kryeministër apo president që nga viti 2003. Përgjatë këtyre 18 viteve, ai ka konsoliduar një pushtet jo pak të kontestuar brenda dhe jashtë vendit.

Rexhep Tajip Erdogan fitoi zgjedhjet sipas mënyrës së tij, duke dominuar në gjithçka që mundet. Por si arriti deri këtu njeriu më i rëndësishëm i momentit në Turqi. I lindur në 1954-n në Stamboll, në një familje të varfër, Erdogan shumë shpejt do të tregonte ambiciet e tij të mëdha. Si adoleshent, ai ka shitur limonatë dhe simite në rrugët e Stambollit në mënyrë që të ndihmonte familjen e tij. Më pas ndoqi një shkollë të mesme të natyrës fetare islame. Kurse studimet universitare i ka kryer për Administrim Biznesi në Universitetin Marmara, po në Stamboll.

Në rininë e tij, Erdogan ka pasur një eksperiencë në futboll si lojtar gjysmëprofesionist. Duke parë situatën në vend, ai vendos të ndryshojë drejtim dhe të angazhohet në politikë. Pas grushtit të shtetit më 12 Shtator 1981, Erdogan u bë pjesë e Partisë Refah. Më tutje pasoi një rritje e shpejtë e tij dhe në vitin 1994 e pa veten kandidat për kryetar Komune të Stambollit, ku triumfoi në zgjedhje. 4 vite më vonë, ai u shkarkua nga detyra dhe u dënua me 10 muaj burgim, pasi recitoi një poemë fetare në Sirt.

Duke braktisur politikën e hapur islame, Erdogani në vitin 2001 themeloi Partinë e Drejtësisë dhe Zhvillimit, me të cilën arriti që në zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura pothuajse pas një viti të fitojë afro dy të tretat e vendeve në parlamentin turk. Por në këtë fitore kaq masive ka pasur ndikim dhe mbështetja që i ka ardhur nga Lëvizja fetare Hizmet, që drejtohej nga imami Fetullah Gylen, të cilin tashmë e konsideron si kundërshtar politik pasi mediat afër klerikut publikuan disa biseda të djalit të Erdogan, ku bënte afera korruptive.

Që prej asaj kohe, kreu i shtetit ka përndjekur dhe arrestuar mbështetësit e Gylen. Erdogan ka shërbyer si kryeministër për një periudhë të gjatë nga viti 2003 deri në 2014-n. Po atë vit do të garonte për postin e presidentit mes akuzave për politika autoritare dhe skandaleve korruptive të kabinetit të tij. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, Erdogan arriti të fitojë zgjedhjet presidenciale. Gjatë postit të kreut të shtetit, kundër tij do të bëhej një grusht shteti, i cili dështoi.

Për atë ngjarje, Erdogan akuzoi imamin Gylen dhe ndjekësit e tij. Tentativa e dështuar shtyu Erdogan që të arrestonte qindra mijëra persona dhe shkarkonte të gjithë ata punonjës që dyshoheshin si ndjekës të Gylen. Dhe sot e kësaj dite, përndjekja vijon. Tashmë me mandatin e ri, Erdogan pritet të ashpërsojë më tej linjën e tij dhe sipas parashikimeve të analistëve ndërkombëtarë, vendi do të shkojë drejt izolimit dhe regjimit totalitar.