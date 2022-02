Rinis hetimi për inceneratorët në parlament/ Edi Rama thirret për t’u pyetur i pari

Komisioni për hetimin e “plehrave” ishte futur në një ngërç politik për planin dhe afatet e hetimit. Vendimi i Kuvendit për shtyrje i ka hapur rrugë zhvillimit të mbledhjeve, ku sot priten serish debate mes maxhorancës dhe opozitës për afatet e planit të hetimit. Përplasja PS-PD pritet të ndodhë, pasi në planin e hetimit të propozuar nga PDja disa aktivitet duhet të kishin ndodhur nga 19 janari deri në 7 shkurt, për të cilat do duhet një tjetër dakordësi mes palëve dhe shtyrjen e datave kur do të zhvillohen këto aktiviteteve. Në planin e hetimit rezulton se afati përfundimtar që lista e personave që do thirren si dëshmitarë të paraqiten para ligjvënësve është data 15 shkurt. Plani i hetimit pritet të ketë afate të reja, të cilat PSja do t’i votojë, pasi machoranca, e cila ka edhe shumicën në këtë komision hetimor, vendosi që ai të përfundojë punën e tij.





LISTA E DESHMITAREVE

Edi Rama

Arben Ahmetaj

Shkëlqim Cani

Lefter Koka

Alqi Bllako

Damian Gjiknuri

Edison Konomi

Erion Veliaj

Emiriana Sako

Mirel Mërtiri

Ariola Kodra

Faraudin Arapi

Loran Dusha

Arenc Myrtezani

Klodian Zoto

Stela Gugallja

Engjëll Agaci

Qazim Sejdini

Bukurosh Stafa

Aleksandra Bogdani

Artan Rama

Agron Lamko

Luigj Aleksi

Reida Kashta

Rovena Beqiraj

Armando Subashi

DËSHMITARËT

Kryeministri Edi Rama është emri i parë që PD-ja ka vendosur në listën e dëshmitarëve të planit të propozuar për hetimin e inceneratorëve. Lista e plotë përbëhet nga 28 emra dhe në të janë zyrtarë të lartë të PS-së, 3 kryebashkiakë, pronarët dhe administratorët e kompanive që fituan koncesionet dhe ndërtuan inceneratorët, si dhe gazetarë që denoncuan aferën dhe janë përballur me sulme dhe padi nga pronarët e kompanive të inceneratorëve.

Ish-ministri i Ekonomisë dhe zëvendëskryeministri aktual Arben Ahmetaj, sekretari i Përgjithshëm i Kryeministrisë Engjëll Agaçi, sekretari i Përgjithshëm i PS-së Damian Gjiknuri, ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka, i arrestuar nga SPAK-u për këtë çështje, deputeti i PS-së Alqi Bllako, janë në krye të listës së dëshmitarëve, së bashku me Erion Veliaj, Armando Subashi, Emiriana Sako dhe ish-kryetarin e Bashkisë Elbasan, Qazim Sejdini. Në listë janë edhe pronarët e kompanive, të cilat fituan PPP-të dhe nënshkruan kontratat për ngritjen e impianteve të trajtimit të mbetjeve, Mirel Mërtiri, Klodian Zoto, Stela Gugallja.

Po ashtu, kësaj liste nuk i mungon as disa gazetarë dhe punonjës të medias, të cilët denoncuan aferën korruptive. Nga ana e saj, maxhoranca socialiste ende nuk ka bërë publik asnjë emër që do ta thërrasë në cilësinë e dëshmitarit. Duke u nisur nga pyetjet që PS-ja u ka drejtuar institucioneve, një prej tyre ka qenë edhe për të gjitha hyrje-daljet nga sistemi TIMS për kreun e PDsë, Lulzim Basha.

Kryedemokrati mund të jetë një nga emrat që anëtarët e PSsë në komision mund ta thërrasin si dëshmitar. Të gjithë këta zyrtarë të lartë të qeverisë pritet të dëshmojnë nëse kanë dijeni për procedurat e ndjekura për dhënien me koncesion të ndërtimit të tre impianteve të përpunimit të plehrave në Elbasan, Fier dhe Tiranë që është edhe objekti i hetimit të Komisionit Parlamentar. Për kryetaren e Komisionit Tabakun, “qytetarët do kenë mundësinë të dëgjojnë dëshmitë e atyre që kanë firmosur për ngritjen e inceneratorëve të korrupsionit me vlerë mbi 430 milionë euro, e cila u vonua prej avokatisë politike”.