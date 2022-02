U arratisën nga burgu në Kretë/ Identifikohen 2 nga 4 shqiptarët, të dënuar për grabitje e trafik droge

Katër shqiptarët dhe një pakistanez që u arratisen nga burgu në Hania të Greqisë janë identifikuar nga mediat greke. Një prej të arratisurve është Olis Thoma Prifti, 43-vjeç, me origjinë nga Dropulli. Ai është dënuar në vitin 2016 dhe nën akuzat e “pjesëmarrje në grup kriminal”, “grabitje”, “grabitje me pasojë vdekjen”, “vjedhje”, “armëmbajtje pa leje” dhe “përdorim arme. Ai u arrestua në vitin 2016 pasi mori pjesë së bashku me bandën e tij të gjithë shqiptarë në një grabitje, ku e vdekur mbeti një 84-vjeçare.





Një tjetër nga të arratisurit është identifikuar si Ardian Meta, 32 vjeç nga Divjaka. I treti, njihet si F. F., 34 vjeç i dënuar për “trafik droge”.

I katërti, është identifikuar si një 29-vjeçar i dënuar për trafikim droge. Ndërsa i arratisuri i 5-ë, është një pakistanez, i dënuar për vrasjen e tre personave.