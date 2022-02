Dimri i fundit/ Ekspertët spekulojnë për lëvizjen e radhës të Rusisë, moti mund të pengojë ose lehtësojë pushtimin e Ukrainës

Edhe në shekullin e 21-të, lufta ndikohet nga moti, dhe kjo mund të bëhet një faktor në çdo ofensivë ruse në Ukrainë. Pyetja që duket se po qëndron në buzët e ukrainasve, dhe ndoshta gjeneralëve rusë është: “Mos ka ardhur Rasputitsa herët këtë vit?”





Rasputitsa është termi për baltën e pranverës, kur udhëtimi në Rusi dhe Ukrainë në rrugë tokësore bëhet më i vështirë. Zakonisht ndikimi i saj ndjehet më shumë në muajin mars, pasi bora fillon të shkrijë.

Deri më tani, ky dimër ka qenë jashtëzakonisht i butë në pjesën më të madhe të Ukrainës. Ndërsa CNN udhëtonte me makinë nga qyteti port lindor i Mariupolit për në Zaporizhzia në Ukrainën qendrore më 1 shkurt, filloi të bjerë shi. Shoferi ngriti supet me mosbesim. “Duhet të jetë borë,” qeshi ai.

Në Zaporizhzia, pjesët e borës po shkriheshin dje po shndërroheshin në një rrjedhë uji me ngjyrë kafe. Edhe në mesnatë, ndërsa një mbulesë mjegull shtrihej mbi lumin Dnieper, temperaturat ishin aq të ulëta sa që mund të ngririnin gjithçka. Shiu u kthye në ujë dhe anasjelltas.

Analistët ushtarakë po debatojnë nëse vijimi i dimrit të butë mund të ndikojë në ndonjë plan për sulm. Kremlini ka mohuar vazhdimisht se ka ndonjë qëllim për të sulmuar Ukrainën, por më shumë se 100,000 trupa ruse janë mbledhur afër kufijve me të, së bashku me armë të rënda, tanke dhe raketa balistike.

Videot e mediave sociale nga disa zona ku janë vendosur forcat ruse, disa të postuara nga vetë ushtarët, tregojnë tokë të butë, të përmbytur dhe shumë baltë.

Të dhënat nga Copernicus, programi i BE-së për Vëzhgimin e Tokës, tregojnë se pjesa më e madhe e Evropës Lindore përjetoi temperatura shumë të larta mbi mesataren në janar. Ukraina regjistroi temperatura nga 1 deri në 3 gradë Celsius më të larta se mesatarja e 30 viteve të fundit, një nga shumë ndryshimet që ka sjellë kriza klimatike në këtë rajon.

Copernicus vëren gjithashtu se në janar, “Evropa Lindore ishte kryesisht më e lagësht se mesatarja” dhe toka në Ukrainë ishte më e lagësht se normalja. Kombinimi do të thotë më pak acar dhe më shumë baltë.

Kjo nuk është befasi për Svitlana Krakovska-n, drejtuese e Laboratorit të Klimatologjisë së Aplikuar në Institutin Hidrometeorologjik të Ukrainës në Kiev.

“Ajo që ne po shohim në një trajektore afatgjatë është një numër më i ulët i ditëve me mbulim dëbore si dhe netëve me ngrica. Ne, padyshim shohim ngrohje shumë më të fortë që po ndodh këtu se sa mesatarja globale,” tha ajo për CNN.

Vlerësimi i SHBA-së është se një sulm i papritur nga rusët do të ishte më i lehtë nëse temperatura bie.

“[Presidenti rus Vladimir Putin] do të duhet të presë pak derisa toka të ngrijë në mënyrë që të mund të kalojë,” tha Presidenti i SHBA-së, Joe Biden në një konferencë për shtyp muajin e kaluar.

Në një konsultë të Pentagonit në fund të janarit, Kryetari i Shefave të Shtabit të Përbashkët, Gjenerali Mark Milley, tha se kur “toka e ngopur me ujë” e Ukrainës ngrin, “kjo e çon atë në kushte optimale për manovrim të automjeteve me rrota brenda për brenda vendit…”

Zyrtarët amerikanë kanë thënë se Putini do ta kuptojë që duhet të lëvizë deri në fund të marsit.

Por Dara Massicot, një studiuese e lartë e politikave në Korporatën RAND, thotë se “ndonëse toka e ngrirë do të ishte një kusht i përshtatshëm’ për forcat ruse, ajo nuk është një faktor përcaktues. Është e rëndësishme të kihet parasysh se raketat e drejtuara me saktësi dhe sulmet ajrore nuk ndikohen nga ky faktor”.

Forcat ruse janë përmirësuar ndjeshëm gjatë dekadës së fundit, thotë Massicot. Forca ajrore ka fituar shënjestrim dhe komunikim më të mirë — dhe shumë nga pilotët e saj kanë fituar përvojë luftarake në Siri.

“Ushtria ruse stërvit gjatë gjithë vitit në mënyrë që ata të kenë përvojë me kushte të ndryshme të motit”, shton ajo.

Tanket ruse, qindra prej të cilave tani ndodhen brenda kufirit të Ukrainës, nuk pengohen shumë nga toka e butë, megjithëse ka të ngjarë të bëjnë përparim më të shpejtë mbi tokën e ngrirë.

Megjithatë, forcat e blinduara lëvizin vetëm aq shpejt sa bishti i tyre logjistik, automjete që mund të ngadalësohen nga moti i keq “nëse u duhej të dilnin jashtë rrugës për ndonjë arsye”, thotë Massicot. Ajo vë në dukje se Rusia ka vendosur përpara pajisje logjistike për të ndihmuar në kapërcimin e problemeve të tilla, duke përfshirë automjetet e rikuperimit dhe materialet e urave.

Urat ponton janë vërejtur gjithashtu në autokolona hekurudhore që udhëtojnë në Bjellorusi që nga fundi i janarit.

Kushtet tokësore do të kishin më shumë rëndësi në disa vende sesa të tjera. Ukraina Lindore rrethohet nga fusha bujqësore, vend ideal tankesh. Por, kufiri verior me Bjellorusinë përfshin mijëra kilometra katrorë moçal dhe moçal që do të pengonte një forcë sulmuese (siç bënë nazistët në 1941 gjatë Operacionit Barbarossa.)

Sipas Institutit për Studimin e Luftës, “Kënetat mund të krijojnë vështirësi, në disa vende ka të ngjarë pamundësi, që forcat e mekanizuara të kalojnë kur janë të lagura”.

Shumë gjëra varen nga lloji dhe shkalla e operacionit ushtarak që Rusia mund të ketë në mendje. Në fazat e hershme të një konflikti, sulmet ajrore dhe raketore do të ishin më të rëndësishme se sa një rritje e njësive të mekanizuara.

“Qiejtë nuk do të ishin një faktor për raketat ruse Iskander ose balistike të drejtuara me saktësi, apo edhe për disa nga sistemet e tyre më të sakta të artilerisë me rreze të gjatë”, thotë Massicot, qw më parë ishte analist i lartë në Pentagon për ushtrinë ruse.

“Mbulimi i reve nuk është veçanërisht një faktor për vendndodhje fikse si objektet ushtarake ose komanda dhe kontrolli, aty ku dihen koordinatat”, shton Massicot.

Rusia ka zhvendosur një numër të konsiderueshëm raketash balistike Iskander, të cilat kanë një rreze prej rreth 300 milje (450 km) afër Ukrainës gjatë muajit të fundit.

Në lindje, pozicionet e vijës së parë të Ukrainës nuk kanë lëvizur prej vitesh; raketat dhe artileria me rreze të gjatë mund t’i shënjestrojnë ato pavarësisht nga moti – ndoshta duke siguruar një pikë përparimi për armaturën ruse.

Avionët sulmues, të cilët do të kishin për detyrë të sulmonin njësitë ukrainase në lëvizje, do të kishin nevojë për qiell relativisht të pastër. Po kështu, aeroplanët për hedhjen e trupave të sulmit ajror në zonën e konfliktit; sipas analistëve të mbrojtjes Janes, “njësi të shumta të forcave ajrore (VDV) janë identifikuar gjithashtu duke u vendosur në Bjellorusi”.

Një bazë e ulët resh pengon operacionet ajrore si dhe zbulimin satelitor, dhe mund të zbehë epërsinë e konsiderueshme ajrore të Rusisë, duke e bërë atë që një analist ushtarak e quajti “një luftë më të drejtë”.

Por, është një thikë me dy presa. Mbulesa e dendur e reve (dhe natës) do t’i lejonte rusët të lëviznin trupat përpara në vijat e fillimit pa u dalluar nga lart. Nëse Kremlini vendos të sulmojë, do të ishte optimale një periudhë moti i keq i ndjekur nga qielli i kthjellët pasi të kryhen operacionet.

Qiejt do të kishin rëndësi edhe për ukrainasit. Nëse ata do të zgjidhnin një mbrojtje shumë të manovrueshme, ata do të kërkonin inteligjencën ajrore të ofruar nga SHBA-ja dhe NATO-ja për të fokusuar burimet e kufizuara në pikat kyçe për të zbehur përparimin rus.

Natyrisht, kushtet e motit nuk janë konsiderata e vetme – as e rëndësishme për Kremlinin. Përparimi (ose mungesa) e negociatave mbi kërkesat e publikuara të Rusisë dërguar SHBA-së dhe NATO-s ka të ngjarë të jetë faktori vendimtar. Hartimi i disa justifikimeve — një casus belli — për të shkuar në luftë do të ofronte mesazhe të rëndësishme për një publik skeptik rus. Formimi i luftës së informacionit është një pjesë kyçe e strategjisë ruse.

Një klimë në ndryshim

Krakovska, një autore e raportit të Panelit Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike të botuar vitin e kaluar, thotë se ekziston një lidhje e qartë midis ndryshimit të klimës dhe ndryshimit të dimrave të Ukrainës.

Kjo është veçanërisht e theksuar në Ukrainën Lindore, ku temperaturat e dimrit janë mesatarisht rreth 3 gradë Celsius më të ngrohta se sa ishin në vitet 1960.

“Tridhjetë vjet më parë, ne do të kishim mbulesë dëbore, veçanërisht në [Ukrainë lindore], për të paktën tre muaj të sezonit të ftohtë dhe do të kishim netë me ngrica për rreth pesë muaj,” tha Kralovska.

“Në vitin 2020 nuk kishim fare dimër, vetëm disa ditë ishin nën zero dhe nuk kishim shumë borë, vetëm pak”.

Presidenti rus Vladimir Putin dikur ishte ambivalent për ngrohjen globale. Në vitin 2003, ai madje tha se “Ndoshta ndryshimi i klimës nuk është aq i keq në një vend kaq të ftohtë si i yni? 2-3 gradë nuk do të dëmtonin.”

Kohët e fundit ai ka pranuar dëmin që po i bën mjedisit të Rusisë.

Tani kjo mund të ndikojë në llogaritjet e gjeneralëve të tij.

Moti i dimrit në Ukrainë mund të jetë i paqëndrueshëm, por perspektiva për pjesën tjetër të shkurtit në Kiev është më e butë se mesatarja, thonë meteorologët vendas, me shumicën e temperaturave të ditës shumë mbi zero dhe me dalje shumë të rastësishme të diellit.

Timko, kërpudha e Ukrainës, me sa duket mendon se balta e Rasputitsa mund të jetë pak më herët këtë vit. Ai nuk e pa hijen e tij kur doli nga gjumi letargjik javën e kaluar.