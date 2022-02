DOKUMENTET/ PS i drejtohet KQZ-së me emrat e kandidaturave në tre nga bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet më 6 mars

Partia Socialiste ka depozituar në KQZ dokumentacionin e kandidatëve per zgjedhjet e pjesshme vendore në tre bashki të vendit.





Konkretisht, PS ka dorezuar kerkesen per regjistrimin e listes shumeemerore te kandidateve per kryetar bashkie ne Shkoder, Durresi dhe Lushnje.

PS kandidon ne Durres me Emiriana Sakon, ne Shkoder me Majlinda Angonin dhe ne Lushnje me Eriselda Sefa.

KQZ sqaron se dokumentet e kandidimit dorezohen ne KZAZ per bashkite Vore, Rrogozhine dhe Diber ndersa ne KQZ dorezohen per bashkite qe kane me shume se 1 ZAZ, pra bashkite Durres, Shkoder dhe Lushnje.