A e ka takuar DJ Dagz? Vëllai i Einxhel Shkira tregon raportin me të dashurin e motrës së tij

Moderatorja Einxhel Shkira nisi një romancë brenda shtëpisë së “Big Brother Vip” me DJ-n e njohur kosovar Arbër Gumnishta. Fillimisht çifti hezituan për të nsiur një mardhënie brenda shtëpisë, por me kalimin e kohës ata pranuan se kishin ndjenja për njëri-tjetrin madje nuk kanë munguar momentet intime mes tyre. Vëalli i moderatores, Alois Shkira ka qënë i ftuar së fundmi në emisionin ‘’Shqipëria Live’’, ku ka folur mbi marrdhënien me të dashurin e motrës së tij, DJ Dagz. Alois u shpreh se akoma nuk është takuar me me të, pasi është duke pritur daljen e Einxhel nga ‘’Big Brother Vip’’dhe ta takojnë së bashku.





“Po pres Einxhelin, të shkoj bashkë me Einxhelin. Shoqëria që njeh Dagzin dhe nga fjalët shumë të mira që ka thënë për Einxhel kemi mendime shumë të mira”, tha ai.

Ndërkohë kujtojmë këtu që edhe në një intervistë për ‘’Ftesë në 5’’, kur u pyet nga moderatorja e emisionit nëse e quante Dj e njohur kunat, ai sërish nuk ka dhënë një përgjigje konkrete.

Biseda:

Bieta: A e ke takuar Dj Dagz?

Alois: Akoma jo. ’Për arsye te punës, kam qënë shumë i zënë këto ditë. Besoj se do t’i gjej në kohën në vijim.

Bieta: E quan kunat?

Alois: Do ta themi kur të dalë Einxhel