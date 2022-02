Lidhja me ish-bashkëshortin e Adrola dushit/ Zbulohet “shkesi” i Fifit!

Fifi ka zyrtarizuar lidhjen e dashurisë me Adis Patushin duke shkëmbyer puthje në buzë para shumë të pranishmëve, moment që u bë viral.





Pas përhapjes së videos Fifi është shprehur e lumtur përmes rrjeteve sociale.

Kjo lidhje që nisi shumë shpejt duket se ka edhe një ‘’shkues’’ dhe ai është një ish-banor i Big Brother.

Bëhet fjalë për Kledin, me të cilin Fifi u shfaq mjaft e afërt në takime të shpeshta, pas daljes nga shtëpia.

Kjo me gjasë duket të ketë qenë periudha kur Fifi është njohur nga afër me Adisin, i cili është familjar i afërt i Kledit.

Kledi është shfaqur edhe mbrëmë në rrjete sociale me Fifin dhe Adisin duke paralajmëruar një sipërmarrje të re, klub lojërash elektronike, me gjasë nga dyshja.