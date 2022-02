Macron zhvillon bisedime me udhëheqësin e Ukrainës ndërsa Moska mohon de-përshkallëzimin. Peskov: Për çfarë marrëveshjesh mund të flasim. Plani ka qenë gjithmonë…

Emmanuel Macron ka zhvilluar bisedime me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskiy, në Kiev mes konfuzionit mbi pretendimet franceze se Rusia ka pranuar privatisht të mos kryejë asnjë “iniciativë të re ushtarake”.





Zyrtarët francezë e bënë sugjerimin pas gjashtë orësh bisedimesh të hënën vonë midis Macron dhe Vladimir Putin. Duke folur në mënyrë anonime, zyrtarët thanë se Putin kishte rënë dakord të tërhiqte trupat ruse nga Bjellorusia sapo të përfundonin stërvitjet ushtarake më vonë këtë muaj.

Por nuk kishte asnjë konfirmim nga Kremlini se çfarë do të përbënte në fakt një rënie nga pala ruse pas muajsh presioni të qëllimshëm ndaj Ukrainës. Putin nuk i konfirmoi raportet në komentet e tij për mediat në Moskë.

Në një telefonatë me gazetarët të martën, zëdhënësi i Putinit, Dmitry Peskov, mohoi se Putin kishte bërë një marrëveshje me Macron për de-përshkallëzim. “Kjo është e gabuar në thelb. Moska dhe Parisi nuk mund të bënin asnjë marrëveshje. Është thjesht e pamundur”, tha Peskov, duke nënkuptuar se do të ishte e kotë të bëhej një marrëveshje me Francën.

Peskov shtoi: “Franca është një vend lider në BE, Franca është anëtare e NATO-s, por Parisi nuk është lider atje. Në këtë bllok, në krye është një vend krejt tjetër. Pra, për çfarë marrëveshjesh mund të flasim?”

Ai konfirmoi se trupat ruse do të largoheshin nga Bjellorusia në fund të stërvitjeve të përbashkëta më 20 shkurt, duke pretenduar se ky ka qenë gjithmonë plani.

Kishte shqetësime në Kiev për një konferencë që Macron duket se u kishte dhënë gazetarëve francezë që udhëtonin me aeroplanin e tij, në të cilën ai sugjeroi se “finlandizimi” i Ukrainës mund të zgjidhte krizën. Termi Findlandisation i referohet statusit të paangazhuar të Helsinkit gjatë Luftës së Ftohtë.

Sipas Le Figaro, Macron mendoi se mbajtja e Ukrainës jashtë NATO-s mund të ishte një ide e përshtatshme. Është e paqartë nëse ky plan është diskutuar me Putinin të hënën, apo nëse Elysée është konsultuar paraprakisht me SHBA-në, aleatët e tjerë perëndimorë dhe ukrainasit.

France TV Info tha se Macron po i përgjigjej një pyetjeje të një gazetari në lidhje me Finlandizimin. Ai nuk po e shtynte në mënyrë aktive këtë model dhe nuk mendonte se do të zgjidhte krizën, raportoi ai.

Administrata e Biden ka hedhur poshtë kërkesën e Putinit që NATO të përjashtojë anëtarësimin e Ukrainës. Në të njëjtën konferencë, Macron i tha shtypit francez se nuk mund të kishte kompromise mbi sovranitetin e Ukrainës ose kthim në sferat e ndikimit – një pohim në kundërshtim me idenë e Finlandizimit.

Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, tha se qeveria e tij nuk ishte e përgatitur për të hequr linjat e saj të kuqe prej kohësh. Këto përfshijnë të drejtën e Ukrainës për të bërë zgjedhjet e veta të sigurisë dhe refuzimin e saj për të zhvilluar negociata me separatistët e mbështetur nga Moska. “Askush nuk do të jetë në gjendje të na detyrojë t’i kalojmë ato,” tha ai të martën.

Kuleba tha se ai ishte “duke pritur” takimin me homologun e tij francez, Jean-Yves Le Drian, në Kiev dhe për të diskutuar “sinjalet” e sjella nga Macron nga Moska.

Zyrtarët francezë thanë se gjatë bisedimeve Macron kishte rënë dakord të “hapte dialogun për çështjet strategjike”, por nuk kishte detaje se çfarë mund të përfshijë ai dialog.

Macron është udhëheqësi më i lartë perëndimor që ka takuar Putinin që kur Moska filloi të grumbullonte trupa vjeshtën e kaluar pranë Ukrainës. Kremlini ka vendosur 135,000 ushtarë rreth kufijve të Ukrainës dhe do të fillojë stërvitjet e mëdha ushtarake të enjten në Bjellorusi, në distancë goditëse nga Kievi. Këto do të përfundojnë më 20 shkurt.

Edhe nëse Kremlini i tërheq batalionet taktike nga Bjellorusia, është e paqartë nëse ata do të kthehen në bazat e tyre në lindjen e largët të Rusisë apo do të mbeten më afër Ukrainës.

Shtetet perëndimore kanë thënë gjatë javëve të fundit se kanë frikë se Rusia po përgatitet të pushtojë. Putin e mohon këtë, por ka thënë më parë se mund të marrë “masa ushtarako-teknike” nëse kërkesat e tij të sigurisë nuk plotësohen. Ai dëshiron që NATO të kthehet në nivelet e saj të vendosjes së vitit 1997 dhe të tërhiqet nga Evropa Qendrore dhe Lindore.

Duke folur së bashku me Macron në Kremlin, Putin pretendoi se nëse Ukraina do t’i bashkohej NATO-s në të ardhmen, kjo në mënyrë të pashmangshme do të çonte në konflikt midis NATO-s dhe Rusisë, duke pasur parasysh pretendimet e Ukrainës për Krimenë, të cilën Rusia e aneksoi në 2014.

“Pyesni lexuesit, shikuesit, përdoruesit e internetit: a doni që Franca të luftojë me Rusinë? Por kështu do të jetë”, tha Putin, i inatosur nga ligjërata e një gazetari francez.