“Me rrethojnë gjithmonë psikopatët/ Beniada tregon ndarjen nga i dashuri: Tr*p fare, unë i paguaja dhe benzinën

Modelja Beniada Nishani i ka hapur zemrën Donald Veshajt, të cilit i ka treguar për lidhjen e dashurisë që ajo ka pasur me një djalë, me të cilin tha se gjithsesi do kishte përfunduar e divorcuar edhe nëse lidhja e tyre do vijonte.





Bjondia seksi u shpreh se kishte tërheqje fizike me ish-partnerin e saj, lidhja me të cilin zgjati vetëm 3 muaj.

Ajo u shpreh se shkuan së bashku me pushime së bashku në Capri të Italisë, por mori valixhet dhe iku nga hoteli për tu kthyer në shtëpi pasi nuk e duronte.

Beniada Nishani theksoi se ‘e rrethojnë gjithmonë vetëm psikopatët’, ndërsa shtoi se nuk është njohur asnjëherë me një djalë shqiptar.

Rrëfimi i saj:

Vetëm me psikopatët gjithmonë. Mora biletën u ktheva në shtëpi. Capri ishte pushimi i parë dhe Sicilia ishte pushimi i dytë, mora biletën për në gusht. Harxhova 2000 euro vetëm për tu kthyer në shtëpi, as nuk më interesonte.

Telefonova babain, më tha mos u bëj merak. U ktheva pasi u zumë, u bëmë keq fare, i thashë “ti flet për familje, dashuri, respekt, për familjen tënde, por ti nuk e di fare çfarë do të thotë dashuria”, edhe u bë keq fare.

Ishte ai që i kërkonte pushimet, unë asnjëherë. Kur u kthyem një javë nuk folëm e ai një ditë më tha “më fal, ke të drejtë janë gjëra të tjera që nuk të kam treguar, kam kuptuar që kam thënë, unë shkojmë, këtu shkojmë aty”.

Shokët e tij i kishte të mëdhenj e të martuar, ishin xheloz. I thoshin: Kush e di çfarë bën në Milano, çfarë pune bën, modele, modele. I kishin thënë që ndoshta rri me të, e kam një tjetër në Milano.

Ai filloi të thoshte: Hajde jeto me mua, çfarë do bësh në Milano. Në dy muaj ishin pak, si do shkoja tek shtëpia e tij.

Ishte muskuloz kështu, gabimi im ka qenë që unë për herë të parë jam kapur me një person vetëm nga ana estetike, e vjen një moment që… Jo nuk e shijova anën estetike se kishte diçka që nuk ma mbushte mendjen 100%.

Më pëlqente të rrija me të, shumë, në gusht e njoha, në tetor u ndamë. U takuam prapë pasi më kërkoi falje, se doja ti jepja një shans tjetër, atë ditë u sëmura, gjithnjë sëmuresha sa herë do rrija me të, ishte e paracaktuar ndoshta. Atë ditë shkova në spital.

I paguaja benzinën, e bëj se dua ta bëj e nuk shikoj lekët e nuk më intereson fare, kur nuk kam bëj gjithmonë më shumë.

Atë ditë i thashë që më vjen shumë keq që po shikon që nuk kemi më gjë bashkë e më tha okej nëse ti e sheh kështu unë smund të të bind, nëse ti nuk do unë skam ca të bëj, është mendimi yt, të respektoj.

Unë thashë që nëse një person të do, thotë jo ca po thua ti. Si erdhi herën e parë që erdhi poshtë te shtëpia që ishte bërë fare, edhe këtë rast mendova..

Nganjëherë duhen edhe këto eksperienca që e humb cik kokën. Nuk kam njohur asnjëherë një çun shqiptar. Si i bëra valixhet ika nga hoteli, ai në krevat ca po bo? Po iki, as nuk u çua nga krevati, u çua pastaj kur nuk po gjeja taksi. Ishim në Capri.

Si e ndiqte partnerin, nga Story që shikoja, kisha parë një lokacion atë natë unë kisha dalë me mamin, atë natë kishte vënë një vend ku ishte e Facebook më thoshte se ishte aty afër.

E më thoshte sa km afër meje ishte, kishte bërë një story të restorantit, tavolina me 3 pjata.

Një dorë ishte një vajzë, një grua thashë motra ose mami. U mundova të shikoja kush ishte restoranti.

Kur kupton se humb kohë me njerëzit në fund e kuptova e ishte trap fare e do kisha përfunduar si kishin përfunduar prindërit e vet të divorcuar për probleme ekonomike./ Vizion.com.al