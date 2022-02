Dolën në mesnatë për të mbledhur kanaçe, por humbën jetën jetën në aksident. Banorët: Ky është fati i fëmijëve të periferisë. Gazetarja: Sot ata duhet të ishin…

Dolën për të mbledhur kanaçe në mesnatë, por u kthyen të vdekur në shtëpi.





Danieli , Franci dhe Devi, femijë të moshës 10 deri 14 vjeç dhe shokë me njëri-tjetrin duhet të ishin duke fjetur gjumë në shtëpitë e tyre para mesnatës , por ata hipën në një ciklomotorr me babain e Deivit, Sokolin 50 vjec, për të mbledhur bidonë plastikë e kanaçe. Në kthim, Danieli dhe Franci u kthyen të vdekur. Ata humbën jetën në një aksident afër Gjykatës së Apelit në Durrës. Ndërsa u plagos dhe më i vogli prej tyre, Devi si dhe babai i tij. Pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në Durrës, banorët e zonës u shprehën të tronditur se kjo është drama e fëmijëve të periferisë.

Në lidhje me vdekjen e dy fëmijëve romë ka reaguar në rrjetin social gazetarja Klodjana Haxhiaj, e cila rrëfen me detaje aksidentin tragjik.

POSTIMI I PLOTË I GAZETARES

Danieli , Franci dhe Devi femijet e moshes 10 deri 14 vjecare shoke me njeri -tjetrin duhet te ishin duke fjetur gjume në shtepite e tyre para mesnates , por ata hipen në nje ciklomotorr me babain e Deivit, Sokolin 50 vjec, per te mbledhur bidone plastike e kanace, ndersa bashkemoshataret e tyre ishin në gjume., ndersa bashkemoshataret e tyre ishin në gjume. Sokoli qe I perket komunitetit rom kishte improvizuar nje kosh para motorrit ku mbartnin plastikat dhe kanacet qe me pas i shisnin per te mbijetuar. Edhe mbremjen e shkuar motorri drejtohej nga Sokoli qe pas vetes kishte ulur Devin 10-vjecar. Nje km larg nga banesat e tyre ndersa do te ktheheshin tek kryqezimi i gjykates se Apelit rreth ores 23 te nates Sokoli, i cili kishte konsumuar pije alkolike eshte futur në shpejtesi në kryqezim. Me shpejtesi në ate krah vinte edhe automjeti i drejtuar nga 23 vjecari Muço. Per pasoje dy djemte qe udhëtonin mbi koshin e improvizuar kane fluturuar dhjetera metra larg. Franci humbi jeten në vend ndersa pak ore në pas edhe Danieli. Trupi I tij ra tek koshat e pleherave në ane te rruges ku ishte destinacioni I fundit I jetes se tij. Në spital i plagosur eshte Devi 10 vjec dhe babai i tij. Te afërmit dhe shoket e dy vogelusheve ishin në vendngjarje. Ata thone se kjo eshte drama e femijeve e te periferise. E romeve te varfer dhe te gjithe te varferve te tjere qe mbijetiojne nga mbetjet urbane. Eshte e tashmja e shume familjeve qe te vetmen mundesi kane mbledhjen e kanaceve dhe plastikave në koshat e pleherave kur te tjeret flene.

Sot duhet te ishin në shkolle te tre…