Foto nga takimi i Macron dhe Putin/ Rrjeti ‘shpërthen’ me meme

Takimi mes liderit rus Vladimir Putin dhe presidentit francez Emanuel Macron është komentuar në rrjetet sociale, jo vetëm për rëndësinë diplomatike, por edhe për pamjet e takimit. Një tavolinë, jo e zakontë dhe shumë e gjatë ishte zgjedhur nga presidenti rus për të mirëpritur homologun e tij francez.

Përdoruesit e rrjetit nuk mund të mos vinin re se sa larg ishte ulur Macron mbi një tavolinë gjigante nga Putin.

Kaq ka mjaftuar që në rrjet të shpërthejnë memet, duke ironizuar këtë takim.

Macron fluturoi në Moskë në fillimin e një jave të diplomacisë intensive perëndimore që synonte të lehtësonte frikën nga një pushtim rus ndaj fqinjit të tij properëndimor.

I ulur përballë një tavoline të gjatë nga Putini në Kremlin, Macron tha se ishte në Moskë për të trajtuar “situatën kritike” në Evropë. Macron u tha gazetarëve se ditët e ardhshme do të jenë “vendimtare” dhe “kërkojnë diskutime intensive që ne do t’i ndjekim së bashku”.

Will Putin and Macron do face painting after? #Ukraine #pointless #lipservice pic.twitter.com/hi9agrWzmZ

— Tarquin (@Tarquin_Helmet) February 7, 2022