Intervistë nga avioni, Rama: Aeroporti i Vlorës më i madh se i Rinasit! Ja ku do të jetë projekti i ardhshëm

Kryeministri Edi Rama shprehet se aeroporti i Vlorës i cili është në ndërtim e sipër, do të jetë më i madh se ai i Rinasit.





Kreu i qeverisë është shfaqur në një intervistë ndryshe për emisionin “Opinion”. Teksa fluturonte me avion, Rama thotë se projekti i Vlorës ka një afat 3-vjeçar për të përfunduar punimet.

Për aeroportin e Sarandës, Rama tha se ai do të jetë vetëm sezonal, duke theksuar se jugu i vendi është një ndër destinacionet e rëndësishme të turistëve.

“Areoporti i Kukësit krijon premisa për një zhvillim të rëndësishëm ekonomik në të gjithë zonën. Ndërkohë që Vlora është në kantier. Vlora e ka afatin e vet për 36 muaj ne do mundohemi të jetë pak më përpara, në mënyrë që brenda këtij mandati ne të fillojmë operimin. Vlora do jetë baza e Air Albania. Prjekt tjetë është Saranda, aeroporti ka tjetër natyrë sepse është vetëm sezonal. Vlora do jetë gjatë gjithë vitit dhe do të jetë më i madh dhe se ai i Tiranës se përfshihet edhe kargo. Më i madh dhe si pistë”, tha Rama.