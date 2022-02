Letra nga Rusia/ Diplomatët zbërthejnë testin e Putinit për vendet anëtare të NATO-s

Një vorbull komentesh është nxitur pas një letrës që Rusia publikoi në faqen e Ministrisë së saj të Punëve të Jashtme, duke iu adresuar vendeve të NATO-s.





Në media u veçuan tonet ultimative që kërkonin përgjigje, megjithëse letra nuk i drejtohej vetëm shtetit tonë, por të gjithave vëndeve anëtare të NATO-s.

Në një dalje publike, Kryeminstri Edi Rama u shpreh se letra nuk i drejtohet enkas vendit tonë, por të gjitha vendëve anëtare të NATO-s dhe asnjë prej tyre nuk iu përgjigj Rusisë. Zhurmën që krijoi letra, Rama e përcolli si pjesë të foklorit.

“Rusia nuk është vend armik i Shqipërisë, por kemi një ndarje të qartë në këtë pikpamje. Zhurma për letrën është një zhurmë folklorike në katundin e PD, nuk ka lidhje fare me ne dhe me qeverinë dhe me marrëdhëniet ndërkombëtare. Një zhurmë brenda atë katundi që kanë marrë peng qytetarët demokratë” deklaroi Rama.

Ish-kryeministri Sali Berisha e cilësoi letrën kërcënuese dhe një fyerje për çdo shqiptar. Sipas tij, fakti që Rama nuk reagon, ka të bëjë me marrëdhëniet e afërta që ai ka krijuar me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

“Rusia tejkalon si forcë e së keqes çdo forcë në kërcënim që ka njohur historia, kërcënon të përdorë armë bërthamore kundër vendeve të lira, të pushtojë një vend fqinj, bazuar në doktrinën e sovranitetit të kushtëzuar të Brezhnjevit, të përpiqet të shkatërrojë NATO-n dhe vendi i vetëm që ka heshtur si fije bari, është një vend anëtar i NATO-s, por një vend që ka një qeveri të drejtuar nga një argat i Beogradit, vasal i Vuçiçit”, deklaroi ndër të tjera Sali Berisha.

Ai theksoi se Parlamenti duhet me urgjencë të votojë një rezolutë ku të shprehë solidaritetin e plotë me Ukrainën.

“Çfarë të drejte ka ambasada ruse të dërgojë një letër kërcënuese. E keqja më e madhe e kohërave është sot kërcënimi i Rusisë së Putinit”, tha Berisha.

Analistë dhe diplomatë të ndryshëm e kanë komentuar në disa këndvështrime, letrën nga Rusia.

Preç Zogaj: Letra është edhe një test dhe inkurajim për fraksionet politike anti-NATO dhe anti-BE



Analisti Preç Zogaj ka kërkuar që vendi të ketë një qëndrim sa më konkret. Sipas tij, letra e dërguar nga Rusia është një test dhe inkurajim për fraksionet politike antiNATO dhe anti-BE në disa vende anëtare.

”Përveçse diversion, letra është edhe një test dhe inkurajim për fraksionet politike antiNATO dhe anti-BE në disa vende anëtare dhe për drejtues politikë të dashuruar me modelin putinist të drejtimit, të cilët do të donin daljen nga një aleancë politike, ekonomike dhe ushtarake që mbështet në vlerat e demokracisë dhe u lidh duart për të sunduar si autokratë. Letra e Rusisë, jo pa arrogancë, u kërkon vendeve të përgjigjen shpejt, sa më shpejt. Në këtë pikë, Shqipëria duhet të jetë edhe më e shpejtë se sa i kërkohet. Përgjigjja e saj është në përgjigjen e SHBA dhe NATO-s.” u shpreh Zogaj për Panorama.

Paskal Milo: Manifestim i traditave të shkollës diplomatike ruse

Nga ana tjetër ish-minstri i Jashtëm Paskal Milo e sheh letrën e dërguar nga shteti rus si një test të vendeve anëtare të NATO-s dhe unitetin e Aleancës Atlantike. Ai është shprehur se qeveria duhet të tregohet e matur në përgjigje dhe duhet të jetë e shpejtë dhe e koordinuar me shtetet anëtare të NATO-s.

”Letra e ministrit të Jashtëm të Rusisë, Sergei Lavrov, nuk i është drejtuar vetëm Shqipërisë, por të gjitha shteteve anëtare të NATO-s që janë njëkohësisht edhe shtete pjesëmarrëse në OSBE. Të gjithë këtyre vendeve u kërkohet që të japin një përgjigje sa më të shpejtë ndaj kësaj letre në cilësinë kombëtare dhe jo të koordinuar me aleatë të tjerë në NATO. Letra në pikëpamjen time nuk është kërcënim, sepse nuk i drejtohet vetëm Shqipërisë. Është aksion diplomatik i Rusisë në përputhje me objektivat e saj në raport me rikonsiderimin e konceptit të sigurisë europiane dhe manifestim i traditave të shkollës diplomatike ruse. Rusia i ka shprehur këto pozicione vazhdimisht në forume të ndryshme ndërkombëtare, sidomos në OSBE. Letra në leximin tim synon të testojë reagimin e vendeve anëtare të NATO-s dhe unitetin e Aleancës Atlantike”, tha Milo.

Spartak Ngjela: Rusia është krejtësisht e pafuqishme

Ish-minstri i Drejtësisë, Spartak Ngjela nuk e sheh si kërcënim letrën e ministrit të Jashtëm të Rusisë, Sergei Lavrov, drejtuar Shqipërisë për situatën në Ukrainë. Ngjela u shpreh së shteti rus është një shtet i lodhur dhe se Shqipëria është pjesë e NATOS-s dhe nisur nga kjo nuk ka asnjë lloj përgjegjësie.

”Nuk ka fare kërcënim. Ata janë në hall. Ku kanë fuqi si shtet ata? Rusia është krejtësisht e pafuqishme. Nuk mund të ketë asnjë luftë ku hyn Amerika. Po ju jap një shembull. Buxheti i luftës në SHBA është rreth 800 miliardë dollarë, xhidipia e Rusisë është 1 trilion e 300 miliardë. Buxheti i luftës së Amerikës është afër 1 trilion, ata aq kanë xhidipinë. Si do të fitojnë ata? Ata janë një shtet i rraskapitur”, shpreh Ngjela.

Agim Nesho: E kompromenton qeverinë e Ramës

Diplomati Agim Nesho, në emisionin “Radari Informativ” u shpreh se Shqipëria duhet të mbajë qëndrim për situatën e krijuar në kufirin mes Ukrainës dhe Rusisë. Ai ka kritikuar qeverinë e Ramës pasi është e lëkundur për shkak të klientelizmit, në vend që të prodhojë një politikë të qartë të jashtme.

”Shqipëria në këto momente ka pasur një politikë të jashtme aktive. Duket që qeveria shqiptare është më tepër e angazhuar në problemet e saj të brendshme dhe kërkon t’i kalojë me klientelizëm ose shërbim ndaj fuqive të mëdha. Në mungesë të një shprehje të hapur në një moment të tillë politik e kompromenton qeverinë e Ramës, sepse deri tani ka bashkëpunuar në disa projekte me Serbinë,” tha Nesho.

Arian Starova: Kërkesë e hapur në shkelje të sovranitetit të Ukrainës

Arian Starova, ish-ministër i Jashtëm, mbron idenë se qeveria shqiptare duhet të ketë qëndrim të njëjtë me NATO-n në rastin e konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës. Sipas tij letra e Moskës për vendin tonë nuk duhet parë si kërcënim, pasi Rusia thotë ai nuk e ka këtë fuqi, por e quan të vonuar përgjigjen ndaj letrës së dërguar.

”Ajo letër është një kërkesë e hapur në shkelje të sovranitetit të Ukrainës dhe të parimeve që qëndrojnë në themel të Aleancës së NATO-s. Së pari, Ukraina si shtet sovran e vendos nëpërmjet popullit dhe elitave të saj politike rrugën që do të ndjekë në të ardhmen, në këtë rast anëtarësimin në NATO. Ajo e ka vendosur që kërkon të anëtarësohet në NATO. Së dyti, NATO është një aleancë politike-ushtarake e cila e cila përbëhet nga 30 shtete anëtarë dhe ka në themel të Kartës së Atlantikut që i bashkon vlerat dhe parimet e lirisë dhe të demokracisë, kurse si synim strategjik mbrojtjen e këtyre vlerave euroatlantike dhe të sistemeve politike demokratike që i mishërojnë ato. Parë në këtë këndvështrim, më vjen keq të shoh që Shqipëria nuk mban një qëndrim shumë mbështetës, për më shumë që është edhe anëtare e Këshillit të Sigurisë të OKB-së,” u shpreh Starova.

Ambasada e Rusisë në Shqipëri njoftoi para disa ditësh se i ka dërguar një letër Republikës së Shqipërisë, drejtuar konkretisht ministrit të saj të Punëve të Jashtme, lidhur me tensionet në Ukrainë, ku kërkon që vendi ynë të mbajë një qëndrim konkret për këtë çështje.

