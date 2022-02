Marrëdhënie të ngrira apo mikesha të ngushta/ Kush janë njerkat e showbizzit shqiptar

Rezarta Shkurta ka publikuar ditën e sotme një foto të bashkëshortit të saj me djalin që ka nga martesa e parë. Tashmë Rei është një 22-vjeçar dhe duket se ka udhëtuar drejt Dubait me familjen e re të babait. Kujtojmë se nipi i ish-diktatorit ka qenë më herët i martuar me ish-missin, Sonila Çaushi. Kjo është hera e parë që këngëtarja publikon një foto të djalit të bashkëshortit, duke zbuluar kështu raporte të mira me të.





Raporte që më herët nuk kanë qenë të tilla. Megjithatë Rezarta nuk është ‘njerka’ e vetme e showbizzit shqiptar. Të shumta janë femrat e njohura që ndër vite kanë mbajtur raporte të mira, apo edhe të vështira me fëmijët që partnerët kanë pasur nga martesat e tyre të mëparshme.

Rudina Dembacaj

Rudina Dembacaj ka një marrëdhënie të shkëlqyer me fëmijët e partnerit, Mark Frrokut e këtë e vërtetojnë postimet e shumta që bën me ta. Sidomos me vajzën e Markut, Ertën, Rudina ka një raport të veçantë si shoqe të ngushta. Moderatorja ka postuar një video ku shfaqet me Ertën të përqafuara teksa realizojnë një set fotografik dhe këndojnë. “Jam prezantuar me fëmijët e Markut. Tashmë jemi një familje. Nuk e di nëse do t’ia dal të jem afër vendit të nënës së tyre, por jam një shoqe shumë e mirë. Nuk është e lehtë të arrish t’u kthesh buzëqeshjen fëmijëve dhe prindërve të Markut pas lëndimit që kanë përjetuar, por unë ia kam arritur mrekullisht”,-është shprehur Rudina në fillimet e marrëdhënies me ish-deputetin.

Linda Rama

Bashkëshortja e kryeministrit Edi Rama është bërë nënë e një vogëlushi të quajtur Zaho, ka një vajzë të quajtur Rea nga martesa e saj e parë, si dhe nga daljet publike të tyre, shohim një marrëdhënie të shkëlqyer me djalin e Ramës, Gregun. Madje për këtë marrëdhënie ka folur edhe ish-bashkëshortja e Ramës, Matilda Makoçi. Në një intervistë aktorja u shpreh se Linda ishte një zonjë shumë e mirë që shumë shpesh e ndihmonte Gregun. Duket se familja kryeministrore gëzon ditë të lumtura, kjo edhe fal raportit që Linda ka me fëmijët.

Bieta Sulo

Moderatorja simpatike është bërë nënë e një djali që e ka quajtur Kroi Art duke bërë me vëlla, vajzën e Alban Dudushit nga martesa e parë, Joelle. Vajza jeton me çiftin dhe duken shumë të lumtur në fotot që publikojnë. Vetë Joelle duket shumë e afërt me Bietën, që shpesh herë në rrjetet sociale. Vetë moderatorja e përmend në çdo dalje të sajën, raportin e ngushtë që ka me vajzën e partnerit të saj.

Armina Mevlani

Blogerja ka prej vitesh një lidhje me Shkëlzen Berishën. Në daljet e saj publike, Armina ka folur edhe për marrëdhëniet që ka me fëmijët që Shkëlzeni ka nga martesa me Sadie Berishën. Gjithçka duket se shkon mirë edhe mes tyre, ndonëse ende nuk kemi parë një shkrepje ku Armina është së bashku me fëmijët e të fejuarit të saj. Kujtojmë se pak kohë më parë, Shkëlzeni postoi një foto me fëmijët, e cila u komentua me shumë zemra nga Armina. Ndërkaq e pyetur nga fansat pak kohë më parë sesi shkon marrëdhënia e saj me fëmijët e të fejuarit, blogerja u shpreh se shkon shumë mirë, duke qenë se tashmë fëmijët e tij janë adoleshent.

Zaimina Vasjari

Familja e Zaiminës tashmë po zgjerohet, ku shumë shpejt do të vijë në jetë edhe fëmija i dytë i çiftit, por i katërti për bashkëshortin e saj. Këngëtarja ka zbuluar në rrjetet sociale se ka një marrëdhënie shumë të mirë me dy vajzat që bashkëshorti i saj ka nga martesa e mëparshme. Madje ajo i ka organizuar edhe një festë surprizë njërës prej dy vajzave të Klodit.

Adelina Tahiri

Adelina dhe vajza e bashkëshortit të saj nuk kanë shumë diferencë në moshë. Ndoshta kjo është edhe një nga arsyet pse dy vajzat kanë një marrëdhënie shumë të mirë së bashku. Në një intervistë të dhënë së fundmi, ajo është shprehur se ka një marrëdhënie shumë korrekte me vajzën e bashkëshortit maqedonas. Madje në rrjetet sociale ajo ka postuar një foto të vajzës së bashkëshortit të saj, duke e quajtur motra e Jonit.

Eni Koçi

Edhe pse e re në moshë, Eni Koçi mund ta quajmë një nga njerkat e showbizzit shqiptar. Ajo dhe Genci nisën një hostir dashurie, pak pas divorcit të këtij të fundit. Ndërkohë reperi është babai i një djali, të cilin këngëtarja nuk e ka përmendur kurrë. Madje as në rrjetet sociale, ndryshe nga shumë kolege të sajat ajo nuk ka foto apo detaje që mund të zbulojnë më shumë për këtë marrëdhënie, që në dukje është e ngrirë.

Juliana Pasha

Bashkëshorti i Juliana Pashës ka një fëmijë nga martesa e tij e mëparshme. Aktualisht çifti nuk ka një fëmijë së bashku, ndaj duket se gjithë impenjimi i tyre është mirëqenia e vajzës së Altinit. Vetë Juliana ka zbuluar se ka një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën e bashkëshortit të saj, por deri më sot nuk i kemi parë bashkë.

Ilva Tare

Gazetarja e njohur është bërë mama e dy fëmijëve me bashkëshortin e saj, Eduart Selami. Melody është motra e vetme e 4 vëllezërve, njërit biologjik, dhe tre të tjerë nga martesa e parë e babit të saj. Aktualisht familja është shpërngulur në SHBA, ku Selami është edhe më pranë fëmijëve të tjerë.

Afrona Dika

Pas martesës Blero dhe Afrona ende nuk kanë plane për të zgjeruar familjen e tyre. Duket se çifti aktualisht ata janë të angazhuar me Tarën, vajzën që Blero ka me aktoren, Teuta Krasniqit. Vogëlushja duket se ka një marrëdhënie shumë të mirë me Afronën, madje kjo e fundit ka treguar se takohet shpesh edhe me Teutën.

Anxhela Martini

Në një festë surprizë të organizuar nga Angela për bashkëshortin Dragos Savulescu me rastin e ditëlindjes, u zbulua se ai ishte baba i një vogëlusheje. Nē fotot e publikuara gjatë ditëlindjes, mes Angelas dhe Dragos ndodhej edhe vajza e biznesmenit që e ka nga martesa e tij e parë.