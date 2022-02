Me këpucët e skive që 3 vjeç dhe roli i vëllait-trajner në garën për “sllallomin gjigand”/ Rrëfimi i olimpistit të vetëm shqiptar në Kinë, Denni Hoxha

Në moshën tre-vjeçare, Denni Xhepa ngrihej në agim dhe shkonte fshehurazi te dritarja për të parë nëse malet dhe shpatet e valëzuara në distancë ishin ende aty. Më pas vishte çizmet e tij të skive dhe veshjet mbrojtëse dhe bëhej gati të dilte në të ftohtë ndërsa familja e tij ishte ende në gjumë.





Denni kujton çdo detaj të jetës së tij të hershme në Sestriere, Piemonte. Ai bëri një udhëtim në korsinë e kujtesës me sjelljen e tij karakteristike optimiste gjatë një interviste për median kineze.

18-vjeçari nuk është thjesht një skiator profesionist alpin, por përfaqësuesi i vetëm i Shqipërisë në Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit 2022.

Ambicia e zjarrtë e shtynte atë që të ngrihej herët dhe të qëndronte i motivuar edhe në një moshë të vogël. Tani Denni Xhepa është duke korrur shpërblimet e punës së tij të palodhur dhe përfaqëson Shqipërinë në Pekin.

“Ndihem si në ëndërr. Kjo është surreale,” shkroi Denni. “Nuk ka asnjë përvojë tjetër si ajo e mbajtjes së flamurit në ceremoninë e hapjes së Lojërave Olimpike dhe përfaqësimit të vendit tënd para botës. Ky ishte një nder i vërtetë.”

Denni thotë se e mori thirrjen e tij olimpike vetëm muajin e kaluar dhe reagimi i tij i parë ishte: “Çfarë po ndodh?”

“Isha shumë i emocionuar,” tha ai. “Mamaja dhe babai im ishin të befasuar… Vëllai im ishte me mua kur federata më tha lajmin; ishte një moment shumë emocionues”.

Denni po lundron në një mori përvojash të reja dhe për herë të parë ai është në qendër të vëmendjes globale. Ndërkohë, ai është i famshëm.

“Po, ka rritje të presionit nga të gjitha anët,” tha ai. “Por unë jam këtu për të shijuar udhëtimin, për të shijuar mikpritjen e kinezëve dhe për të shijuar ushqimin kinez. Dhe më pas do të konkurroj në garë. Pavarësisht se çfarë do të ndodhë, unë do të vazhdoj të përmirësohem.”

Si një atlet i ri i ardhshëm, i cili bëri debutimin e tij vetëm dy vjet më parë në eventin e Federatës Ndërkombëtare të Skive (FIS) në Itali, Denni me siguri ka mundësi të mëdha të përmirësohet. Vëllai i tij i madh, Sildi, pritet të luajë një rol jetik gjatë rrugës.

“E mësova Denin të bënte ski kur ishte i vogël, por vetëm tre vjet më parë u bëra zyrtarisht trajneri i tij”, thotë Sildi. “Pjesa më e vështirë e punës është të ndaj dy rolet e ndryshme – njëri në shtëpi duke qenë vëllai i tij dhe tjetri në mal duke qenë trajneri i tij.

“Unë përpiqem maksimalisht që të lë pas të gjitha problemet në shtëpi kur shkoj për ski dhe anasjelltas. Deri tani po ecën mirë,” tha ai.

Denni qesh në shenjë dakordësie, duke shtuar: “Gjërat funksionojnë mjaft mirë. Në shpatin e malit, ai është trajneri im, por në fshatin Olimpik, palestër dhe kudo tjetër, ai është gjithmonë vëllai im.”

Sinergjia mes tyre vihet re.

Pavarësisht se ka bërë përparim të qëndrueshëm gjatë viteve, Denni tregoi shpejt se ai ende po mëson zanatin e tij dhe ka si synim kryesor të shijojë të gjithë eksperiencën, në vend që të fokusohet në rezultatin përfundimtar në Pekin, ku ai do të garojë në dy disiplina individuale për meshkuj, sllallomi dhe sllallomi gjigant.

“Jam 18 vjeç. Jam në eventin më të madh të skive. Nuk mund të kërkoja më shumë”, tha ai.

Ndërsa Denni nuk pranoi të vendoste objektiva konkrete për debutimin olimpik, Kliton Muca, shefi i misionit të Shqipërisë në Pekin 2022, mbetet me shpresë se olimpisti i vetëm i vendit të tij do të bjerë në sy për mirë.

“Bukuria e sportit është paparashikueshmëria e tij. Asnjëherë nuk mund të dihet se si do të përfundojë gara”, u shpreh Muça, i cili ishte edhe anëtar i delegacionit të Shqipërisë në lojërat Pekin 2008.

“Udhëtimi në Kinë për Lojërat Olimpike Verore 14 vjet më parë ishte një nga përvojat më të mira që kam pasur ndonjëherë. Ky kujtim do të mbetet me mua përgjithmonë,” thotë ai duke buzëqeshur. “Do të shohim se si do të shkojnë gjërat këtë herë.”