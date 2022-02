Skuadra e zemrës/ Ilir Meta nuk i ndahet Celtic-ut, ndjek ndeshjen live: Po e shoh me shumë emocion

Presidenti Ilir Meta nuk i ndahet skuadrës së tij të zemrës, Selltikut të Skocisë. Me gjithë axhendën e tij si kreu i shtetit, Meta ka gjetur kohë për të shijuar momente nga ndeshja mes Selltikut dhe Aberden, ku miqtë kryesojnë me rezultatin 2 me 0, ndërsa sapo ka mbaruar pjesa e parë.





“0:2 në transfertë. ✌️ Dy super gola të mrekullueshëm, pa mbaruar ende pjesa e parë. I kemi të gjitha mundësitë për ta mbyllur ndeshjen me një fitore spektakolare. Po e ndjek lojën me shumë emocion. Hail Hail”, shkruan Meta krahas videos së shpërndarë për ndjekësit e tij në faqen e Facebook-ut.