33-vjeçari vdiq në spitalin e Lezhës, familja e Amaros Dedës e tronditur

Vdekja e 33-vjeçarit Amaros Dedës ka tronditur pa masë familjarët e tij në Shënkoll të Lezhës.





Në banesën e të riut kanë mbërritur disa makina të policisë. Grupi hetimor ka mbërritur në vendngjarje dhe po kryen të gjitha inspektimet,

Deda vdiq në spitalin e Lezhës pasi ka marrë një plumb pas koke. Fillimisht u raportua se ai vrau veten pas debateve që pati me familjarët e tij, por po konsiderohet dhe mundësia që ai të jetë vrarë.

Deda, babai i dy fëmijëve, është arrestuar në vitin 2011 për grabitje, ku në fshatin Shënkoll në bashkëpunim me Fatmir Likën ka lidhur e ka keqtrajtuar një të moshuar, 70 vjeçe, e më pas i ka marrë sendet me vlerë në banesë. Por të dy u arrestuan vetëm pak orë pas grabitjes së kryer, ngjarje për të cilën ka kryer vetëm 4 vite burg. Të dy të rinjtë në bashkëpunim me njëri tjetrin e lidhën të moshuarën dhe më pas e keqtrajtuan në mënyrë që t’u tregonte ku kishte fshehur paratë, por gjithashtu ishin përfshirë edhe një grabitje argjendarie në Durrës./ Dosja.al