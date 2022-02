5 mite për gjumin që janë totalisht të gabuara

Ka shumë këshilla në internet sesi të flemë më shumë gjumë, apo më qetë. Gjithësesi disa prej tyre janë vetëm disa mite, daj sot do t’japim disa këshilla të vlefshme se cfarë duhet të bëni në mënyrë që të flini më shpejt dhe më gjatë.





Miti: Flini më herët në gjumë

Në vend të kësaj: Flini atëherë kur të jeni të lodhur

“Një këshill për gjumin]që unë mendoj se është më e dëmshme është ‘përpiqu të shkosh në shtrat më herët’ për të bërë gjumë më të mirë. thotë James Wilson themeluesi i Beingwell. “Për shumicën e njerëzve të shkojnë në shtrat më herët do t’i bëjnë gjërat shumë, shumë më keq, sepse nëse nuk jeni një lakuriqe e hershme – dhe vetëm 10 për qind prej nesh janë – nuk do të përfitoni nga të shkoni në shtrat më herët,’’ shton ai.

Miti: Përpiquni që të bëni 8 orë gjumi të plota

Në vend të kësaj: Flini aq orë gjumë sa iu nevojitet

Nëse fle për tetë orë, kjo konsiderohet një arritje dhe diçka për t’u përgëzuar. Tetë orë gjumë do të ishte një luks për shumicën e njerëzve. Megjithatë, nuk është fundi i botës.

“Jo të gjithë kanë nevojë për tetë orë gjumë, dhe kjo merr parasysh vetëm sasinë, jo cilësinë,” thotë James.

Disa njerëz mund të kalojnë më pak, dhe disa thonë se u duhen shumë më tepër se tetë orë, ku shumica e të rriturve kanë nevojë për gjashtë deri në nëntë orë, sipas NHS.

Miti: Flini nëse jeni të lodhur

Në vend të kësaj:Prisni kohën e gjumit

James pranon se “dremtija zgjidh simptomat e gjumit të dobët ose pagjumësisë”. Por shton, “shpesh shumë njerëz që kanë pagjumësi të dobët të gjumit janë duke dremitur gjatë ditës për të kaluar ditën, dhe ky sy gjumë e largon atë presion të gjumit”.

Presioni i gjumit është akumulimi i nevojës për gjumë që fiton gjatë ditës. Ajo bëhet më e fortë sa më gjatë që qëndroni zgjuar dhe zvogëlohet ndërsa flini. Nëse presioni i gjumit rritet gjatë ditës dhe ju bëni një sy gjumë, sigurisht që do të ndiheni më mirë gjatë pjesës tjetër të ditës, megjithatë, nuk do t’ju ndihmojë deri në kohën e gjumit dhe do të keni shumë pak presion të gjumit.

“Shumë njerëz mendojnë se dremitja funksionon, kur ato mund t’i përkeqësojnë gjërat.

Mit 5: Përdorni një batanije me peshë

Në vend të kësaj: Mund ta urreni! Provoni gjëra të ndryshme

Batanijet me peshë janë një trend në industrinë e produkteve të gjumit.Ideja është se presioni nga një batanije e rëndë ju përgjan në një gjendje të qetë, duke ju ndihmuar të bini në gjumë më shpejt. Njerëzit thonë se ndihet si të përqafohet, dhe ka prova që sugjerojnë se batanijet mund të ndihmojnë në uljen e stresit dhe ankthit.