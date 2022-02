E MBRON SPIROPALI/ Berisha thumbon Ramën nga foltorja: Antimafia italiane po ecën me vendosmëri drejt kreut të Meduzës

Në fjalën e tij sot në seancë plenare, ish-Kryeministri Sali Berisha tha ndër të tjera se antimafia italiane po ecën me vendosmëri drejt kreut të Meduzës, sikurse e quan ai Kryeministrin Rama.





Ndërkohë, ai vijoi më tej se, antimafia është vënë në veprim, duke iu referuar pikërisht mungesës së Kryeministrit Rama në sallë, në momentin që ai mori fjalën.

Por, edhe pse Rama nuk ishte, ai u mbrojt nga ministrja Elisa Spiropali, e cila e quajti Berishën “përgojuesin me të madh të këtyre trevave” dhe që po e mbyll angazhimin e tij në politikë “me pahir”.

Sali Berisha: Kreu i Meduzës nuk ndodhet këtu se Don Agaci dhuratë madhi me gjeneral Lisin ishin si mishi me thoin, e unë kur i vura epitetin dhuratë madhi kisha parasysh aferën se si e lumturoi gjeneralin Don Agacio komshiun e vet në Romë. Mirënjohje antimafies italiane e cila hap pas hapi po ecën me vendosmëri drejt kreut të Meduzës, tani po ecën drejt kreut të Meduzës e ai s’mund të ishte sot këtu në sallë se e dinte se këto unë do ia , antimafia italiane është në veprim. Sa i përket Skavicës, ti je fajtori numër një (i drejtohet Ulsi Manjës) bashkë me Edi Ramën i projektit për përmbytjen e gjithë tokave pjellore të Dibrës por që kurrë nuk do e bëni sot se ai projekt është denatyralizimi i Dibrës. Ai që më tha mua je kundër investimeve amerikane i them janë gënjeshtra. Unë jam pro me një kusht që ato të bëhen me tender të hapur me garë të hapur e asnjëherë s’jam kundër tyre

Elisa Spiropali: Thonë nuk ia bënë atë gratën SHBA, atë mund t’ja bënte vetëm ai lart, se je përgojuesi më i madh i këtyre trevave. Nuk ke lënë burrë grua, fëmijë të vjetër të ri pa marrë nëpër gojë këtu apo cdo lloj foltore. Po duket që po e mbyll sic të takon, pa nder pa lavdi pa hir, vetëm me pahir.