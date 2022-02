Fatmir Xhafaj me nota kritike ndaj Vettingut: Të skuqemi për zgjedhjet e gabuara që kemi bërë!

Një fjalim me nota të ashpra ishte ai i deputetit të Partisë Socialiste, Fatmir Xhafaj, në seancën e sotme plenare, ku foli në lidhje me procesin e vettingut, proces, të cilin edhe pse e vlerësoi, nuk i ka kursyer as kritikat, kryesisht ndaj disa prej komisionerëve në KPK dhe KPA.





Xhafaj tha ndër të tjera se disa prej tyre nuk e kanë merituar përgjegjësinë dhe me mungesën e përgjegjësisë ata kanë cënuar procesin. Por për këtë, Xhafaj bën fajtor të dyja palët, të majtë dhe të djathtë, që siç shprehet ai “duhet të skuqemi për zgjedhjet e gabuara që kemi bërë”.

Depueti socialist vijoi më tej duke thënë se, për disa zgjedhje duhet të ndihemi të turpëruar, ndaj duhet reflektuar dhe mbajtur përgjegjësi.

“Komisionerët kanë bërë një punë voluminozë në një presion, duke i njohur këto merita shumicës prej tyre në KPK, komisioneri publik dhe veçanërisht në KPA nuk kemi pse të mos pranojmë se disa ndër ta nuk e kanë merituar këtë përgjegjësi dhe me mungesën e ndershmërisë kanë kërcënuar vlerat e këtij procesi. Ky është fakt. Ne të gjithë këtu të dy krahëve duhet të na bëjë që të skuqemi për zgjedhjet e gabuara që kemi bërë kur kemi shtypur butonin për ta. Gabim që e kemi bërë edhe me disa zgjedhje në KLP dhe KLGJ dhe që mesa po shoh edhe sot vështirë të ndahemi. Ne këtu, ju, kemi votuar për ta, i kemi zgjedhure, ndaj duhet të ndjehemi të turpëruar për disa nga zgjedhjet që kemi bërë. Duke njohur këtë përgjegjësi dhe duke reflektuar ne jemi të vërtetë me qasjen tonë ndaj këtij procesi dhe akoma më shumë i japim besueshmëri procesit”, tha Xhafaj.

Ai tha ndër të tjera se përgjegjësia për reformën në drejtësi i mbetet mazhorancës. Xhafaj vlerëson faktin shqetësues që për disa komisonerë për efekt hakmarrje e shantazhi janë inicuar kallëzime penale.