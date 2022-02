FOTO/ Einxhel merr dhuratën e ëmbël nga qielli, reagon Dj Dagz

Moderatorja Einxhel Shkira mori një surprizë të papritur nga qielli gjatë ditës së sotme.





Pavarësisht se më parë ëshë thënë nga produksioni i BBV, se fluturimi i parashutave në shtëpi është i ndaluar, banorët kanë marrë shumë surpriza të tilla.

Sot parashuta që fluturoi mbi shtëpi, teksa banorët po qëndronin në oborr, ishte për moderatoren.

“Forca kukulla. Ti ke një ushtri me ty. Të duam pafund! Your supporters (mbështetësit e tu)”, shkruhej në dedikimin e bërë së bashku me foton e saj.

Gjithashtu Einxhel mori një arush nga qielli dhe u emocionua.

“Ma solli arushin”, dëgjohet ajo duke thënë ndërsa është duke përqafuar dhuratën e rënë nga qielli.

Me sa duket surpriza është organizuar nga i dashuri i saj DJ Dagz, i cili ka shpërndarë një foto të moderatores në Instatory.

“Making her happy (duke e bërë të lumtur)”, ka shkruar ai në foton e postuar nga surpriza.