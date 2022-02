Foto me gjoksin zbuluar/ Reklama e re e Adidas shkakton ‘furtunë’ online

Adidas ka lançuar një reklamë të re të guximshme ku shfaqen 25 femra me gjoksin e zhveshur, në të gjitha format, madhësitë dhe ngjyrat për të promovuar linjën e saj gjithëpërfshirëse të recipetave sportive.





Marka e veshjeve sportive çensuroi një pjesë të gjoksit, duke zbuluar totalisht pjesën tjetër, gjatë prezantimit të kolazhit të fotografive, që ishin edhe pa fytyrën e femrave të zhveshura.

“Ne besojmë se gjoksi i femrave në të gjitha format dhe madhësitë meriton mbështetje dhe rehati”, ka shkruar Adidas. “Kjo është arsyeja pse gama jonë e re e recipetave sportive përmban 43 modele, kështu që të gjithë mund të gjejnë përshtatjen e duhur për to”

Billbordi përfshin dekoltenë e zhveshur dhe një mbishkrim në qendër që thotë: “Arsyet që nuk bëmë vetëm një recipetë sportive”. Reklama e re e Adidas ka marrë më shumë se 18 mijë pëlqime në Tëitter, por reagimet deri tani kanë qenë të ndryshme. Disa e lavdëruan kompaninë, ndërsa të tjerë e kritikuan atë edhe për ekspozimin e fëmijëve ndaj të tilla fotove. Adidas ka reaguar në lidhje me zhurmën që shkaktoi kjo reklamë, duke u shprehur të lumtur që përfshiheshin në debatin e gjallë rreth meritave të reklamës, duke shpjeguar: “Ne duam të festojmë trupat me gjithë lavdinë e tyre dhe të tregojmë me krenari se sa të ndryshëm jemi të gjithë”.